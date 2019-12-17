Общество

РБКРБКРЖД показали фотографии обновленного интерьера «Сапсана»

«Российские железные дороги» (РЖД) обновили интерьер высокоскоростных поездов «Сапсан» в честь их десятилетнего юбилея. На опубликованных фотографиях видно, что новый интерьер выполнен в бежевых и коричневых тонах.
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с чего всё началось

РЖД показали фотографии новых интерьеров «Сапсана»

РЖД пустили первый "Сапсан", который получил свое название в честь самой быстрой птицы семейства соколиных, на маршруте Москва – Санкт-Петербург 17 декабря 2009 года. В настоящее время скоростные поезда курсируют также между Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом.
РИА Новостивчера в 16:31

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Опубликованы фотографии обновленного интерьера поездов «Сапсан»

Петербургский дневник00:16

РЖД представят обновленный интерьер «Сапсана»

ТАССвчера в 16:02

РЖД показали фотографии обновленного интерьера «Сапсана»

Известиявчера в 21:16

РЖД показали фотографии обновленного интерьера «Сапсана»

РБКвчера в 19:54

Кулеры, розетки и USВ. РЖД показали обновленный «Сапсан»

Телеканал 360°вчера в 17:35

Девять классов обслуживания будет доступно для пассажиров обновленных поездов «Сапсан»

Агентство Москвавчера в 16:33

10 лет меж двух столиц. Юбилей «Сапсана»

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 23:48
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Кино

«Дылда» вошла в шорт-лист премии «Оскар»

ТАСС вчера в 18:39
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Бывшего президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни

Специальный суд Пакистана приговорил бывшего президента страны Первеза Мушаррафа к смертной казни по делу о госизмене, пишет Gulf News.
РБК 02:57
Футбол

В Китае запретили упоминание Озила

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Сергей Мазаев назвал первый концерт Носкова после инсульта «жалким»

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Общество

Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки

Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
РИА Новости вчера в 15:45
Происшествия

Главу фракции ЕР в думе Переславля задержали по делу об убийстве

Главу фракции «Единой России» в городской думе Переславль-Залесского (Ярославская область) Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на председателя местного парламента Сергея Корниенко.
РБК 02:07
Армия и оружие

Дмитрий Семизоров: артустановка «Коалиция-СВ» обгоняет время

Генеральный директор предприятия Дмитрий Семизоров в интервью обозревателю РИА Новости Алексею Паньшину рассказал о планах по выпуску перспективных орудий для Вооруженных сил, замене на существующих артустановках украинских комплектующих, а также об основном гражданском направлении деятельности – трамваях.
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Простуда и грипп мешают друг другу заражать людей

Ученые из Великобритании выяснили, что грипп и простуда мешают друг другу заражать новых жертв среди людей.
Ugpressa.ru вчера в 22:30
Авто

Автомобили Opel вернулись на российский рынок

Российская газета вчера в 04:43
Игры

Microsoft показала консоль Xbox Series X

Приставка получила название Xbox Series X. Отмечается, что процессор новой консоли будет в 4 раза мощнее Xbox One X, в ней будет поддерживаться трассировка лучей, 8K (от 60 FPS до 120 FPS) Выход Xbox Series X намечен на конец 2020 года.
Матч ТВ 14 декабря в 03:46
Общество

Гидрометцентр рассказал об ожидаемой погоде в январе

Гидрометцентр РФ сообщил, что погода в январе в Москве не ожидается очень морозной. После Нового года прогнозируется чуть выше нормы.
Пенза-Пресс вчера в 22:34
Происшествия

Партию наркотиков из Германии на 5,8 млрд рублей изъяли во Внуково

РИА Новости 02:03
Политика

«Нафтогаз Украины» подал в суд на Украину

Украинская компания «Нафтогаз» подала в суд на власти Украины из-за выдачи разрешения на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области американской компании, связанной с экс-министром энергетики США Ником Перри.
Lenta.ru 01:52
Политика

Глава ЛНР оценил законопроект Зеленского о децентрализации власти

Президент Украины Владимир Зеленский, который представил в Верховную раду проект закона о внесении изменений в конституцию, стремится только ускорить процесс захвата власти через своих представителей, ещё более отдаляя Киев от установления мира в Донбассе.
REGNUM 02:56
Происшествия

В доме многодетной семьи под Гатчиной нашли склад оружия

РИА Новости вчера в 14:34
Космос

SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с коммерческими спутниками

В середине ноября SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9, которая вывела на орбиту 60 спутников Starlink.
РБК вчера в 19:47
Общество

Путин отменил в России «банковский роуминг»

Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий комиссию за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке — так называемый банковский роуминг.
DP.RU вчера в 07:52
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REGNUM вчера в 13:57
Общество

Водителям объяснили главные ошибки при прогреве автомобиля зимой

Эксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин рассказал автомобилистам о самых главных ошибках, которые совершаются при прогреве машины в зимнее время.
Lenta.ru вчера в 22:01
Гаджеты

Вьетнамские умные телевизоры скоро появятся на российском рынке

Вьетнамская компания Vsmart представила для российского рынка линейку так называемых, "умных" телевизоров.
МонаВиста вчера в 12:56
Общество

Грета Тунберг попала в скандал с переполненным поездом в Германии

Газета.Ru вчера в 18:54
Наука

Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи

Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
РИА Новости вчера в 22:33
Происшествия

На Украине в ДТП с автобусом из Москвы погибли три человека

РИА Новости 01:37
Гаджеты

Опубликовано первое официальное фото новенького Samsung Galaxy S11+

Буквально несколько часов назад популярный интернет-инсайдер Ice Universe опубликовал в своем Twitter-аккаунте первый официальный рекламный постер Samsung Galaxy S11+, благодаря которому мы теперь точно можем быть уверены в том, как будет выглядеть блок основной камеры.
Ferra вчера в 02:49
Общество

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Россия опустилась с 75-го на 81-е место рейтинга Global Gender Gap Index (.pdf), публикуемого Всемирным экономическим форумом (ВЭФ).
Коммерсантъ 01:00
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Канонической Украинской православной церкви Московского патриархата разрешено сохранить своё название. Решение принял Верховный суд Украины.
Московский Комсомолец вчера в 11:34
Происшествия

На Чукотке возбудили дело о незаконном вылове 58 тонн лосося

"Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Чукотскому автономному округу задержаны четверо жителей города Анадыря, которые подозреваются в незаконном вылове тихоокеанских лососей в промышленных масштабах", - сказала Волк.
РИА Новости вчера в 23:04
Политика

Михаил Горбачев обвинил США в стремлении к военному превосходству

Экс-президент СССР Михаил Горбачев обвинил США в стремлении к военному превосходству.
Актуальные Новости 00:55
Общество

Россиян ожидают восемь коротких рабочих недель в 2020 году

Восемь коротких рабочих недель ждут россиян в связи с праздниками и переносом выходных в 2020 году.
ТАСС 00:58
Политика

Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет

Помощник президента России в кулуарах съезда прокомментировал встречу в «нормандском формате», заявив, что не видит принципиальной разницы между командами Порошенко и Зеленского.
Rusvesna.su 15 декабря в 08:37
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