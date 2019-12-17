Общество
РБКРЖД показали фотографии обновленного интерьера «Сапсана»
«Российские железные дороги» (РЖД) обновили интерьер высокоскоростных поездов «Сапсан» в честь их 10-летнего юбилея. На опубликованных фотография видно, что новый интерьер выполнен в бежевых и коричневых тонах.
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с чего всё началось
Компания пустила первый "Сапсан", который получил свое название в честь самой быстрой птицы семейства соколиных, на маршруте Москва – Санкт-Петербург 17 декабря 2009 года. В настоящее время скоростные поезда курсируют также между Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом.РИА Новости16:31
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Шоу-бизнес
РПЦ прокомментировала серьги Собчак с Иисусом Христом
В РПЦ оценили поведение телеведущей Ксении Собчак, которая выложила в Сеть фото с серьгами, где был изображен лик Иисуса Христа.
Футбол
Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов
В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Происшествия
Под Гатчиной в доме многодетной семьи нашли склад оружия
Позже стало известно, что дело об изнасиловании ребенка возбуждено в отношении многодетного отца, в доме которого нашли крупный склад с оружием.
Общество
В Госдуме предложили расселять аварийные и ветхие дома за счет ипотеки
В Госдуме подготовили поправки к законопроекту, позволяющие россиянам переселяться из аварийного жилого фонда в новое жилье за счет ипотеки.
Авто
Стартовало производство обновлённой Lada 4x4
"АвтоВАЗ" заявил, что в салоне удалось повысить шумоизоляцию, благодаря модернизированным опорам силового агрегата, а также дополнительным шумо-виброгасящим наклейкам на его защите.
Политика
«Нафтогаз» опроверг данные о предварительном соглашении с «Газпромом»
Ранее исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко после встречи с главой «Газпрома» Алексеем Миллером сообщил о том, что стороны достигли предварительного соглашения по транзиту газа через Украину.
Шоу-бизнес
В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала
Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Происшествия
На суде показали видео истязаний мальчика из Омска
Отчим записывал на видео пытки, когда он заставлял ребёнка стоять коленями на гречке, пинал его, если тот стоял неровно.
Игры
В GOG начали раздавать бесплатные копии Postal 2
Релиз Postal 2 состоялся в 2003 году. Впоследствии Running With Scissors выпустила несколько дополнений.
Общество
Британский ученый назвал напитки с самым серьезным похмельем
Херес и портвейн являются алкогольными напитками, после которых наступает самое сильное похмелье.
Кино
Российский мультфильм попал в шорт-лист премии «Оскар»
Помимо 16-минутного отечественного мультфильма в список вошли еще девять других мультипликационных работ.
Экономика
Россия увеличила вложения в гособлигации США на $622 млн
В октябре Россия увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на $622 млн.
Общество
Названы главные ошибки при прогреве автомобиля зимой
Здоровье
Вячеслав Володин раскритиковал данные Минздрава о зарплате медиков
В большинстве регионов врачи не получают среднюю зарплату в 79 тысяч рублей в месяц, о которой говорит Минздрав.
Общество
Минпромторг заявил о пропаже сотен тонн взрывчатых веществ с оборонного завода
ФКП «Авангард» (Стерлитамак) производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Министерства обороны, а также занимается утилизацией боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Интернет
Названы худшие пароли пользователей в 2019 году
Менеджер паролей NordPass назвал самые неудачные комбинации, которые использовались в этом году для защиты личных аккаунтов в сети.
Общество
Медведев утвердил правила перерегистрации на жизненно важные лекарства
В 2019-2020 годах произойдет перерегистрация цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарства (ЖНВЛП).
Космос
Зонд «Паркер» обнаружил на Солнце «кнуты» и воронки
Космос
NASA опубликовала фото загадочного объекта на Марсе
NASA недавно опубликовал снимок необычного объекта с камеры Mars Hand Lens Imager (MAHLI), которая установлена на марсоходе 3-его поколения Curiosity.
Кино
За Сталина и социализм. Вышел первый трейлер «советского» Супермена
Действие «советского» Супермена разворачивается в 1953–2001 годах.
Авто
Opel возобновила продажи в России
Ожидается, что в первой половине 2020 года в продажу также поступят грузовые фургоны Opel Vivaro.
Армия и оружие
Пентагон ответил Эрдогану на угрозу закрыть для США базу Инджирлик
Пентагон заявил в ответ на угрозу президента Турции Реджепа Эрдогана закрыть для США базы Инджирлик и Куреджик в ответ на возможные американские санкции, что американцы используют турецкие военные базы только с разрешения руководства Турции, сообщил 15 декабря представитель оборонного ведомства США журналистам.
Фигурное катание
Алина Загитова и Татьяна Навка посетили шоу «Вечерний Ургант»
В понедельник гостьями популярного шоу "Вечерний Ургант" стали олимпийские чемпионки по фигурному катанию Алина Загитова и Татьяна Навка.
Общество
Британские молодожены решили развестись прямо на свадьбе
Британские молодожены Стефан Уилсон и Эрин Мэйсон-Джордж расстались во время свадьбы.
Космос
В России занялись разработкой средств уничтожения опасных астероидов
Россия ведет научно-исследовательские работы по созданию технологий противодействия опасным астероидам.
Происшествия
В Забайкалье следователи ищут очевидцев убийства
Следователи просят жителей посёлка Дарасун, обладающих информацией о совершении в отношении мужчины преступления, с просьбой обратиться к следователю по телефонам: 8(30-22) 32-09-71, 8(914) 507-49-89 или обратиться в первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Забайкальскому краю в Чите.
Происшествия
В Бурятии собаки терзали тело новорожденного ребенка
16 декабря в городе Гусиноозерске местные жители заметили двух собак. В пасти одной из них разглядели тело новорожденного ребенка.