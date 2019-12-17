Общество

РБКРБКРЖД показали фотографии обновленного интерьера «Сапсана»

«Российские железные дороги» (РЖД) обновили интерьер высокоскоростных поездов «Сапсан» в честь их 10-летнего юбилея. На опубликованных фотография видно, что новый интерьер выполнен в бежевых и коричневых тонах.
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с чего всё началось

РЖД показали фотографии новых интерьеров «Сапсана»

Компания пустила первый "Сапсан", который получил свое название в честь самой быстрой птицы семейства соколиных, на маршруте Москва – Санкт-Петербург 17 декабря 2009 года. В настоящее время скоростные поезда курсируют также между Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом.
РИА Новости16:31

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РЖД показали новый интерьер скоростных поездов «Сапсан»

URA.Ru21:36

РЖД впервые показали фотографии новых интерьеров «Сапсана»

ПРАЙМ16:16

РЖД показали фотографии обновленного интерьера «Сапсана»

РБК19:54

Кулеры, розетки и USВ. РЖД показали обновленный «Сапсан»

Телеканал 360°17:35

Девять классов обслуживания будет доступно для пассажиров обновленных поездов «Сапсан»

Агентство Москва16:33

РЖД представят обновленный интерьер «Сапсана»

ТАСС16:02

РЖД показали фотографии обновленного интерьера «Сапсана»

Известия21:16
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Армия и оружие

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В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
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Политика

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Шоу-бизнес

В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала

Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Вокруг ТВ вчера в 12:54
Происшествия

Вылетевший в Бангкок самолет вернулся в Новосибирск из-за поломки

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Происшествия

На суде показали видео истязаний мальчика из Омска

Отчим записывал на видео пытки, когда он заставлял ребёнка стоять коленями на гречке, пинал его, если тот стоял неровно.
REGNUM 13:57
Игры

В GOG начали раздавать бесплатные копии Postal 2

Релиз Postal 2 состоялся в 2003 году. Впоследствии Running With Scissors выпустила несколько дополнений.
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Общество

Британский ученый назвал напитки с самым серьезным похмельем

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Кино

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Фигурное катание

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Экономика

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Названы главные ошибки при прогреве автомобиля зимой

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Вячеслав Володин раскритиковал данные Минздрава о зарплате медиков

В большинстве регионов врачи не получают среднюю зарплату в 79 тысяч рублей в месяц, о которой говорит Минздрав.
Доктор Питер 09:40
Общество

Минпромторг заявил о пропаже сотен тонн взрывчатых веществ с оборонного завода

ФКП «Авангард» (Стерлитамак) производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Министерства обороны, а также занимается утилизацией боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Ведомости 16:31
Интернет

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Менеджер паролей NordPass назвал самые неудачные комбинации, которые использовались в этом году для защиты личных аккаунтов в сети.
Национальная служба новостей вчера в 12:00
Общество

Медведев утвердил правила перерегистрации на жизненно важные лекарства

В 2019-2020 годах произойдет перерегистрация цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарства (ЖНВЛП).
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Космос

NASA опубликовала фото загадочного объекта на Марсе

NASA недавно опубликовал снимок необычного объекта с камеры Mars Hand Lens Imager (MAHLI), которая установлена на марсоходе 3-его поколения Curiosity.
Стерлеград 13 декабря в 22:30
Кино

За Сталина и социализм. Вышел первый трейлер «советского» Супермена

Действие «советского» Супермена разворачивается в 1953–2001 годах.
Телеканал 360° 14:19
Авто

Opel возобновила продажи в России

Ожидается, что в первой половине 2020 года в продажу также поступят грузовые фургоны Opel Vivaro.
Давыдов.Индекс 11:02
Армия и оружие

Пентагон ответил Эрдогану на угрозу закрыть для США базу Инджирлик

Пентагон заявил в ответ на угрозу президента Турции Реджепа Эрдогана закрыть для США базы Инджирлик и Куреджик в ответ на возможные американские санкции, что американцы используют турецкие военные базы только с разрешения руководства Турции, сообщил 15 декабря представитель оборонного ведомства США журналистам.
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Алина Загитова и Татьяна Навка посетили шоу «Вечерний Ургант»

В понедельник гостьями популярного шоу "Вечерний Ургант" стали олимпийские чемпионки по фигурному катанию Алина Загитова и Татьяна Навка.
Российская газета 13:02
Общество

Британские молодожены решили развестись прямо на свадьбе

Британские молодожены Стефан Уилсон и Эрин Мэйсон-Джордж расстались во время свадьбы.
Газета.Ru 12:06
Космос

В России занялись разработкой средств уничтожения опасных астероидов

Россия ведет научно-исследовательские работы по созданию технологий противодействия опасным астероидам.
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Происшествия

В Забайкалье следователи ищут очевидцев убийства

Следователи просят жителей посёлка Дарасун, обладающих информацией о совершении в отношении мужчины преступления, с просьбой обратиться к следователю по телефонам: 8(30-22) 32-09-71, 8(914) 507-49-89 или обратиться в первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Забайкальскому краю в Чите.
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Происшествия

В Бурятии собаки терзали тело новорожденного ребенка

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Российская газета 19:32
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