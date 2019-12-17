Общество

РБКРБКРЖД показали фотографии обновленного интерьера «Сапсана»

«Российские железные дороги» (РЖД) обновили интерьер высокоскоростных поездов «Сапсан» в честь их десятилетнего юбилея. На опубликованных фотографиях видно, что новый интерьер выполнен в бежевых и коричневых тонах.
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с чего всё началось

РЖД показали фотографии новых интерьеров «Сапсана»

РЖД пустили первый "Сапсан", который получил свое название в честь самой быстрой птицы семейства соколиных, на маршруте Москва – Санкт-Петербург 17 декабря 2009 года. В настоящее время скоростные поезда курсируют также между Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом.
РИА Новостивчера в 16:31

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Опубликованы фотографии обновленного интерьера поездов «Сапсан»

Петербургский дневник00:16

10 лет меж двух столиц. Юбилей «Сапсана»

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 23:48

РЖД показали новый интерьер скоростных поездов «Сапсан»

URA.Ruвчера в 21:36

РЖД показали фотографии обновленного интерьера «Сапсана»

РБКвчера в 19:54

Кулеры, розетки и USВ. РЖД показали обновленный «Сапсан»

Телеканал 360°вчера в 17:35

Девять классов обслуживания будет доступно для пассажиров обновленных поездов «Сапсан»

Агентство Москвавчера в 16:33

РЖД представят обновленный интерьер «Сапсана»

ТАССвчера в 16:02
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Транспорт

Пассажирам в Москве по ошибке пополнили «Тройки»

Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) после оплаты проезда картой "Тройка" выявили, что на их проездные поступили лишние деньги.
Газета.Ru вчера в 22:20
Армия и оружие

Пентагон отреагировал на заявление Эрдогана о базе Инджирлик

Заявление о возможном закрытии для американских военнослужащих авиабазы Инджирлик в Турции, озвученное президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, не было доведено до сведения главы Пентагона Марка Эспера.
Известия вчера в 23:22
Происшествия

На Чукотке возбудили дело о незаконном вылове 58 тонн лосося

"Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Чукотскому автономному округу задержаны четверо жителей города Анадыря, которые подозреваются в незаконном вылове тихоокеанских лососей в промышленных масштабах", - сказала Волк.
РИА Новости вчера в 23:04
Наука

Ученые раскрыли тайну истуканов острова Пасхи

Международная группа археологов раскрыла тайну моаи – каменных истуканов на острове Пасхи.
Вести.Ru 01:09
Хоккей

Гол Панарина не спас «Рейнджерс» от поражения в матче с «Нэшвиллом»

Чемпионат вчера в 22:02
Общество

Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки

Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Известия вчера в 20:32
Происшествия

Спасшую мальчика с трассы на Кубани женщину обвинили в похищении

Московский Комсомолец вчера в 11:05
Кино

Российский мультфильм попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»

Ранее сообщалось о том, что в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм» вошел фильм «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова.
Lenta.ru вчера в 20:01
Общество

Под Казанью задержали участников палаточного лагеря против МСЗ

Inkazan вчера в 03:29
Происшествия

В доме многодетной семьи под Гатчиной нашли склад оружия

РИА Новости вчера в 14:34
Космос

SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутником связи

Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 со спутником связи JCSAT 18/Kacific 1 с космодрома на мысе Канаверал.
Росбалт вчера в 21:02
Здоровье

Скворцова пообещала бесплатные лекарства пережившим инсульт

Больные, перенесшие инсульт или инфаркт миокарда, смогут получить бесплатные лекарства с 2020 года.
Известия вчера в 08:20
Технологии

Intel купила израильскую Habana Labs за $2 млрд

Один из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов Intel приобрел израильскую технологическую компанию Habana Labs за 2 миллиарда долларов, говорится в релизе Intel.
ПРАЙМ вчера в 09:47
Общество

Ученые объяснили, как у человека появляется азарт

В исследовательском мире объяснили феномен азарта и желания соревноваться с другими.
Vevby.ru 00:49
Шоу-бизнес

Значительно похудевшая Лолита удивила поклонников новым образом

Российская эстрадная певица Лолита удивила поклонников своим появлением на "Главном новогоднем концерте", прошедшем в Crocus City Hall.
Discover24 01:29
Общество

Россиян ожидают восемь коротких рабочих недель в 2020 году

Восемь коротких рабочих недель ждут россиян в связи с праздниками и переносом выходных в 2020 году.
ТАСС 00:58
Кино

Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты»

Герой Анатолия Васильева — Юрий Ковалев — появлялся в четырех сезонах популярного сериала, потом исчез.
StarHit.ru вчера в 04:30
Общество

На АЗС Кунашира закончились бензин и дизельное топливо

Жители острова Кунашир (Курильские острова, Сахалинская область) вторую неделю не могут заправить свои автомобили, так как на всех автозаправочных станциях закончилось топливо из-за отмены поставок по метеоусловиям.
ТАСС 00:29
Общество

Украинцы массово скупают жилье на главном курорте России

Граждане Украины все чаще приобретают недвижимость в Сочи, став основным покупателем среди международных сделок по покупке местных квартир.
Gazeta.SPb 00:41
Политика

На Украине суд разрешил УПЦ сохранить свое название

Верховный суд разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата сохранить свое название.
Российская газета вчера в 11:40
Культура

Пугачева отказалась выступать на новогодних «огоньках»

Примадонна отечественной эстрады, народная артистка СССР Алла Пугачева в предстоящую новогоднюю ночь не появится на телеэкранах.
Инфо24 вчера в 14:42
Кино

Новый «Полицейский с Рублевки» возглавил отечественный прокат

Слово и Дело вчера в 04:10
Происшествия

С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ

Более двух с половиной сотен тонн взрывчатых отходов, полученных федеральным казенным предприятием (ФКП) «Авангард» в Башкирии, пропали.
Lenta.ru вчера в 22:44
Политика

CNN: в США утверждают, что корабль РФ совершает небезопасные маневры у побережья Флориды

Американские официальные лица утверждают, что разведывательный корабль ВМФ России "Виктор Леонов" совершает небезопасные маневры в международных водах у побережья штатов Южная Каролина и Флорида.
ТАСС вчера в 22:37
Армия и оружие

Изготовлена первая опытная партия новейших самоходок «Коалиция-СВ»

РИА Новости 00:09
Экономика

Производитель Superjet 100 не выполнил годовой план продаж

Что произошло Компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) не выполнила план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100 на 2019 год.
РБК 01:22
Авто

Самый восточный салон Toyota обрел новый дом

Новый салон стал 113 дилерским центром Toyota в России.
АвтоБизнесРевю вчера в 09:49
Общество

В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды

Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Вести.Ru вчера в 06:31
Здоровье

Василий Голубев поручил проработать вопросы здравоохранения в Ростовской области

16 декабря Василий Голубев провел совещание, на котором обсуждалось выполнение федеральнойпрограммы «Здравоохранение» в Ростовской области.
Rostov gazeta вчера в 11:46
Экономика

Goldman Sachs перестанет финансировать добычу нефти в Арктике и угля

Американский банк Goldman Sachs заявил, что он не будет больше финансировать проекты по добыче нефти в Арктике, а также по добыче энергетического угля.
Коммерсантъ вчера в 09:36
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