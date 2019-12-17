Общество
РБКРЖД показали фотографии обновленного интерьера «Сапсана»
«Российские железные дороги» (РЖД) обновили интерьер высокоскоростных поездов «Сапсан» в честь их десятилетнего юбилея. На опубликованных фотографиях видно, что новый интерьер выполнен в бежевых и коричневых тонах.
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с чего всё началось
РЖД пустили первый "Сапсан", который получил свое название в честь самой быстрой птицы семейства соколиных, на маршруте Москва – Санкт-Петербург 17 декабря 2009 года. В настоящее время скоростные поезда курсируют также между Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом.РИА Новостивчера в 16:31
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Девять классов обслуживания будет доступно для пассажиров обновленных поездов «Сапсан»
Агентство Москвавчера в 16:33
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Транспорт
Пассажирам в Москве по ошибке пополнили «Тройки»
Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) после оплаты проезда картой "Тройка" выявили, что на их проездные поступили лишние деньги.
Армия и оружие
Пентагон отреагировал на заявление Эрдогана о базе Инджирлик
Заявление о возможном закрытии для американских военнослужащих авиабазы Инджирлик в Турции, озвученное президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, не было доведено до сведения главы Пентагона Марка Эспера.
Происшествия
На Чукотке возбудили дело о незаконном вылове 58 тонн лосося
"Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Чукотскому автономному округу задержаны четверо жителей города Анадыря, которые подозреваются в незаконном вылове тихоокеанских лососей в промышленных масштабах", - сказала Волк.
Наука
Ученые раскрыли тайну истуканов острова Пасхи
Международная группа археологов раскрыла тайну моаи – каменных истуканов на острове Пасхи.
Хоккей
Гол Панарина не спас «Рейнджерс» от поражения в матче с «Нэшвиллом»
Общество
Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки
Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Происшествия
Спасшую мальчика с трассы на Кубани женщину обвинили в похищении
Кино
Российский мультфильм попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Ранее сообщалось о том, что в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм» вошел фильм «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова.
Общество
Под Казанью задержали участников палаточного лагеря против МСЗ
Происшествия
В доме многодетной семьи под Гатчиной нашли склад оружия
Космос
SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутником связи
Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 со спутником связи JCSAT 18/Kacific 1 с космодрома на мысе Канаверал.
Здоровье
Скворцова пообещала бесплатные лекарства пережившим инсульт
Больные, перенесшие инсульт или инфаркт миокарда, смогут получить бесплатные лекарства с 2020 года.
Технологии
Intel купила израильскую Habana Labs за $2 млрд
Один из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов Intel приобрел израильскую технологическую компанию Habana Labs за 2 миллиарда долларов, говорится в релизе Intel.
Общество
Ученые объяснили, как у человека появляется азарт
В исследовательском мире объяснили феномен азарта и желания соревноваться с другими.
Шоу-бизнес
Значительно похудевшая Лолита удивила поклонников новым образом
Российская эстрадная певица Лолита удивила поклонников своим появлением на "Главном новогоднем концерте", прошедшем в Crocus City Hall.
Общество
Россиян ожидают восемь коротких рабочих недель в 2020 году
Восемь коротких рабочих недель ждут россиян в связи с праздниками и переносом выходных в 2020 году.
Кино
Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты»
Герой Анатолия Васильева — Юрий Ковалев — появлялся в четырех сезонах популярного сериала, потом исчез.
Общество
На АЗС Кунашира закончились бензин и дизельное топливо
Жители острова Кунашир (Курильские острова, Сахалинская область) вторую неделю не могут заправить свои автомобили, так как на всех автозаправочных станциях закончилось топливо из-за отмены поставок по метеоусловиям.
Общество
Украинцы массово скупают жилье на главном курорте России
Граждане Украины все чаще приобретают недвижимость в Сочи, став основным покупателем среди международных сделок по покупке местных квартир.
Политика
На Украине суд разрешил УПЦ сохранить свое название
Верховный суд разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата сохранить свое название.
Культура
Пугачева отказалась выступать на новогодних «огоньках»
Примадонна отечественной эстрады, народная артистка СССР Алла Пугачева в предстоящую новогоднюю ночь не появится на телеэкранах.
Кино
Новый «Полицейский с Рублевки» возглавил отечественный прокат
Происшествия
С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ
Более двух с половиной сотен тонн взрывчатых отходов, полученных федеральным казенным предприятием (ФКП) «Авангард» в Башкирии, пропали.
Политика
CNN: в США утверждают, что корабль РФ совершает небезопасные маневры у побережья Флориды
Американские официальные лица утверждают, что разведывательный корабль ВМФ России "Виктор Леонов" совершает небезопасные маневры в международных водах у побережья штатов Южная Каролина и Флорида.
Экономика
Производитель Superjet 100 не выполнил годовой план продаж
Что произошло Компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) не выполнила план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100 на 2019 год.
Авто
Самый восточный салон Toyota обрел новый дом
Новый салон стал 113 дилерским центром Toyota в России.
Общество
В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды
Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Здоровье
Василий Голубев поручил проработать вопросы здравоохранения в Ростовской области
16 декабря Василий Голубев провел совещание, на котором обсуждалось выполнение федеральнойпрограммы «Здравоохранение» в Ростовской области.
Экономика
Goldman Sachs перестанет финансировать добычу нефти в Арктике и угля
Американский банк Goldman Sachs заявил, что он не будет больше финансировать проекты по добыче нефти в Арктике, а также по добыче энергетического угля.