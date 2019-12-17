РЖД пустили первый "Сапсан", который получил свое название в честь самой быстрой птицы семейства соколиных, на маршруте Москва – Санкт-Петербург 17 декабря 2009 года. В настоящее время скоростные поезда курсируют также между Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом.

с чего всё началось

«Российские железные дороги» (РЖД) обновили интерьер высокоскоростных поездов «Сапсан» в честь их десятилетнего юбилея. На опубликованных фотографиях видно, что новый интерьер выполнен в бежевых и коричневых тонах.

Армия и оружие Пентагон отреагировал на заявление Эрдогана о базе Инджирлик Заявление о возможном закрытии для американских военнослужащих авиабазы Инджирлик в Турции, озвученное президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, не было доведено до сведения главы Пентагона Марка Эспера.

Происшествия На Чукотке возбудили дело о незаконном вылове 58 тонн лосося "Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Чукотскому автономному округу задержаны четверо жителей города Анадыря, которые подозреваются в незаконном вылове тихоокеанских лососей в промышленных масштабах", - сказала Волк.

Общество Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.

Технологии Intel купила израильскую Habana Labs за $2 млрд Один из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов Intel приобрел израильскую технологическую компанию Habana Labs за 2 миллиарда долларов, говорится в релизе Intel.

Общество На АЗС Кунашира закончились бензин и дизельное топливо Жители острова Кунашир (Курильские острова, Сахалинская область) вторую неделю не могут заправить свои автомобили, так как на всех автозаправочных станциях закончилось топливо из-за отмены поставок по метеоусловиям.

Общество Украинцы массово скупают жилье на главном курорте России Граждане Украины все чаще приобретают недвижимость в Сочи, став основным покупателем среди международных сделок по покупке местных квартир.

Культура Пугачева отказалась выступать на новогодних «огоньках» Примадонна отечественной эстрады, народная артистка СССР Алла Пугачева в предстоящую новогоднюю ночь не появится на телеэкранах.