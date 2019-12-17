МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. РЖД в честь десятилетия "Сапсана" обновили интерьеры высокоскоростных поездов, это следует из первых фотографий, представленных РИА Новости пресс-службой компании.

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