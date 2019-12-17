Общество
ИзвестияРЖД показали фотографии обновленного интерьера «Сапсана»
8 ноября сообщалось, что среди туристов из Китая постоянно растет популярность поездов «Сапсан». Составы перевезли порядка 300 тыс. китайских туристов с января по октябрь 2019 года.
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с чего всё началось
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. РЖД в честь десятилетия "Сапсана" обновили интерьеры высокоскоростных поездов, это следует из первых фотографий, представленных РИА Новости пресс-службой компании.РИА Новостивчера в 16:31
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Девять классов обслуживания будет доступно для пассажиров обновленных поездов «Сапсан»
Агентство Москвавчера в 16:33
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Фигурное катание
Тренерский штаб Тутберидзе ответил Тарасовой и Плющенко
Экономика
«Газпром» уходит из Сибири
ОГК-2 «Газпром энергохолдинга» (ГЭХа) и СУЭК (подконтрольна Андрею Мельниченко) договорились об условиях продажи угольной Красноярской ГРЭС-2 (1,26 ГВт).
Финансы
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 3010 пунктов, следует из данных торгов Московской биржи.
Политика
Захарова прокомментировала отказ Киева впустить журналистов из России
Энергетика
Минфин предложил финансировать льготы для нефтяников из ФНБ
Фото: НефтьГазИнформ Как сообщил "Коммерсанту" Алексей Сазанов, возглавляющий департамент налоговой и таможенной политики ведомства, кабмину предложена новая схема по предоставлению налогового вычета по НДПИ для Приобского месторождения.
Происшествия
В Ленобласти при обыске в доме многодетной семьи нашли арсенал оружия
Общество
Названы главные ошибки при прогреве автомобиля зимой
Эксперт журнала "За рулем" Кирилл Милешкин назвал четыре основные ошибки водителей при прогреве автомобиля в зимний период.
Политика
Соловьев ответил на обещание Гордона лишить Россию Крыма и Курил
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, заявившего, что в будущем у России "заберут" часть территорий.
Экономика
«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов
Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
Кино
Российский мультфильм попал в шорт-лист премии «Оскар»
Помимо 16-минутного отечественного мультфильма в список вошли еще девять других мультипликационных работ.
Технологии
Аналитики составили рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия
Аналитическая компания App Annie опубликовала рейтинги самых скачиваемых приложений и игр за прошедшее десятилетие, а также назвала самые успешные из них с точки зрения расходов потребителей.
Единоборства
Российский боец Петр Ян нокаутировал члена Зала славы UFC
Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян одолел американца Юрайя Фейбера на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Здоровье
Ростовские врачи выступили за изменение закона о госзакупках
Участниками встречи стали председатель общественного совета при министерстве здравоохранения Ростовской области Игорь Галеев, председатель Ростовской областной общественной организации «Врачебная палата» Тамара Кондратенко (первый министр здравоохранения Дона) и главврач областной детской клинической больницы Светлана Пискунова.
Общество
Британский ученый назвал напитки с самым серьезным похмельем
Херес и портвейн являются алкогольными напитками, после которых наступает самое сильное похмелье.
Происшествия
С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ
Российский завод «Авангард» занимается производством промышленной взрывчатки для нефтегазовой отрасли, выпуском взрывчатых веществ для Минобороны, а также утилизацией боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Общество
Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx
Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".
Происшествия
На суде показали видео истязаний мальчика из Омска
Футбол
Зеленский поддержал оскорбленного украинского футболиста Зозулю
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал оскорбленного в минувшее воскресенье украинского футболиста "Альбасете" Романа Зозулю.
Экономика
Россия увеличила вложения в гособлигации США на 622 миллиона долларов
Россия в октябре текущего года увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на 622 миллиона долларов - до 10,697 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина.
Космос
Рогозин поделился планами создания универсального лифта на Луну
Политика
В ДНР оценили поправки Зеленского в конституцию Украины
Проект поправок в конституцию Украины, предложенный президентом Владимиром Зеленским, противоречит Комплексу мер по урегулированию конфликта в Донбассе, заявила в понедельник полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Здоровье
Вячеслав Володин раскритиковал данные Минздрава о зарплате медиков
В большинстве регионов врачи не получают среднюю зарплату в 79 тысяч рублей в месяц, о которой говорит Минздрав.
Общество
Яровая предложила отменить в России бакалавриат и магистратуру
По мнению Яровой, целесообразность болонской системы в России стоит поставить под сомнение.
Происшествия
В Бурятии собаки терзали тело новорожденного ребенка
16 декабря в городе Гусиноозерске местные жители заметили двух собак. В пасти одной из них разглядели тело новорожденного ребенка.
Политика
В Китае поясняют, почему купить «Мотор Сич» недостаточно для создания новейших авиадвигателей
Китайский портал Sohu вышел с, нужно отдать должное, взвешенным материалом, в котором говорится, что у Китая нет своей собственной большой технологической базы в авиационном двигателестроении.
Общество
Британские молодожены решили развестись прямо на свадьбе
Британские молодожены Стефан Уилсон и Эрин Мэйсон-Джордж расстались во время свадьбы.
Армия и оружие
Командующий РВСН сообщил о подготовке летных испытаний МБР «Сармат»
Политика
Шевченко назвал имя преемника Путина
Преемником Владимира Путина на посту главы государства снова станет премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Игры
В недавнем обновлении GTA Online углядели намёк на дату анонса GTA VI
На дату анонса игры, по мнению одного из пользователей Reddit, намекнули в обновлении GTA Online.