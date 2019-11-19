Общество
Lenta.ruРЖД показали новый плацкартный вагон
Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора компании Александра Ломшанова.
Читать в источнике
Оценить139
с чего всё началось
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости. Прототип разработал российский производитель — группа "Трансмашхолдинг".РИА Новости00:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 06:02, Ашберн
Политика
В Кремле назвали дату саммита «нормандской четверки»
Встреча лидеров в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Париже, подтвердили в Кремле.
Происшествия
Историк Соколов пытался покончить с собой на следственном эксперименте
Историк Олег Соколов, арестованный по делу об убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, во время следственного эксперимента пытался покончить с собой.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Происшествия
СК проводит обыски в мэрии Бийска
Политика
На Украине исключили возможность продажи сельхозземель россиянам
В начале сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорил, что Земельная реформа на Украине будет предусматривать возможность покупки иностранными гражданами земель сельхозназначения.
Шоу-бизнес
Лолита рассказала, сколько зарабатывает за выступление
Происшествия
Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой
Полиция установила местонахождение журналистки, которая накануне пропала в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного МВД.
Политика
Эрдоган заявил Трампу о невозможности отказа Турции от С-400
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил во вторник, что он сообщил американскому коллеге Дональду Трампу о невозможности отказа Анкары от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
Общество
ЕК посоветовала Украине покупать российский газ напрямую
Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать российский газ напрямую в объеме около 15 млрд кубометров в год.
Политика
Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности
Зеленский рассказал, что Тимошенко подавала список своих людей для назначения на разные «сладкие места», предлагая взамен голосовать за законопроекты вместе с фракцией «Слуга народа», однако ей отказали.
Происшествия
Крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Серпуховском районе Московской области ликвидирована крупнейшая за последние годы нарколаборатория.
Происшествия
Сотрудник российской колонии закопал свою подругу
Следователи задержали 31-летнего жителя Красноярска по подозрению в убийстве своей подруги 29-летней Галины Миниенко, пропавшей без вести несколько дней назад.
Общество
«Яндекс» изменит структуру управления компанией
В «Яндексе» появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежащую Сбербанку «золотую акцию» (дает право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании).
Происшествия
Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы
Происшествия
В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком, есть погибшие
В Пензе под землю провалился припаркованный у магазина автомобиль, в результате происшествия погибли находившиеся в салоне два человека.
Хоккей
Форвард «Авангарда» Широков забил гол «Салавату» финтом Кучерова
Нападающий «Авангарда» Сергей Широков повторил прием Никиты Кучерова в матче чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева».
Авто
Новую Chevrolet Niva показали дилерам
Дебют новой Chevrolet Niva, фотографии которой уже показали дилерам бренда в России, может состояться в 2020 году.
Происшествия
На Камчатке пенсионерка потеряла 1,5 млн руб. на мошеннической бирже
На Камчатке у пенсионерки похитили около 1,5 млн руб. под видом инвестирования в биржевые сделки.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова и Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии
23-летняя Анастасия Решетова и 27-летняя Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии, что дало ещё больше повода для пересудов, так как пользователи Сети недоумевают, какие же отношения связывают экс- и нынешнюю девушку популярного российского хип-хоп исполнителя Тимати.
Общество
Астронавты США не вошли в состав экипажей кораблей «Союз»
Шоу-бизнес
Михаил Боярский объявил об уходе со сцены
Народный артист России Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в преддверии своего 70-летия.
Шоу-бизнес
Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии
Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.
Экономика
Вложения России в гособлигации США увеличились почти до $10 млрд
Россия в сентябре 2019 года увеличила инвестиции в гособлигации США на $1,17 млрд, до $10,8 млрд.
Футбол
Почеттино встретился с руководством «Тоттенхэма»
Сообщается, что главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино встретился с руководством клуба, чтобы обсудить свое дальнейшее будущее во главе команды.
Здоровье
Нарколог рассказал о влиянии курения на продолжительность жизни
Продолжительность жизни курящего человека из-за потребления табака сокращается в среднем на 10 лет.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая возобновляет концертную деятельность в России
Звезда девяностых голов Наталья Ветлицкая возобновляет концертную деятельность.
Политика
В Киеве рассказали, чем Зеленский хуже Порошенко
Бывшая министр юстиции Украины Елена Лукаш рассказала, чем Владимир Зеленский хуже Петра Порошенко на посту президента.