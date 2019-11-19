Общество

Lenta.ruLenta.ruРЖД показали новый плацкартный вагон

Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора компании Александра Ломшанова.
Читать в источнике
Комментировать143
с чего всё началось

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости. Прототип разработал российский производитель — группа "Трансмашхолдинг".
РИА Новости00:26

Подробнее о событии

Еще две концепции обновленных плацкартных вагонов представят в России до конца 2020 г

Агентство Москва04:46

В ФПК пообещали не повышать цены билетов на новый плацкарт

Известия04:46

Новый вид плацкартного вагона выберут пассажиры

ТАСС04:20

РЖД представили прототип нового плацкартного вагона

Москва 2403:34

Железнодорожники пообещали цены в новом плацкарте не выше обычных

РИА Новости04:01

РЖД впервые показали в Москве прототип нового плацкартного вагона

Вечерняя Москва01:56

В РЖД представили концепт новых плацкартных вагонов

RT на русском04:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 06:02, Ашберн
Политика

В Кремле назвали дату саммита «нормандской четверки»

Встреча лидеров в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Париже, подтвердили в Кремле.
Российская газета вчера в 06:00
Происшествия

Историк Соколов пытался покончить с собой на следственном эксперименте

Историк Олег Соколов, арестованный по делу об убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, во время следственного эксперимента пытался покончить с собой.
Взгляд.ру вчера в 11:34
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru вчера в 12:44
Происшествия

СК проводит обыски в мэрии Бийска

Общественное телевидение России вчера в 02:42
Политика

На Украине исключили возможность продажи сельхозземель россиянам

В начале сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорил, что Земельная реформа на Украине будет предусматривать возможность покупки иностранными гражданами земель сельхозназначения.
РБК 05:38
Шоу-бизнес

Лолита рассказала, сколько зарабатывает за выступление

RuNews24.ru вчера в 08:45
Происшествия

Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой

Полиция установила местонахождение журналистки, которая накануне пропала в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного МВД.
РБК 05:27
Политика

Эрдоган заявил Трампу о невозможности отказа Турции от С-400

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил во вторник, что он сообщил американскому коллеге Дональду Трампу о невозможности отказа Анкары от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
ТАСС 05:28
Общество

ЕК посоветовала Украине покупать российский газ напрямую

Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать российский газ напрямую в объеме около 15 млрд кубометров в год.
Известия 03:53
Происшествия

В Якутии мать закрыла на два дня в доме четверых детей без еды и воды

REGNUM 03:47
Политика

Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности

Зеленский рассказал, что Тимошенко подавала список своих людей для назначения на разные «сладкие места», предлагая взамен голосовать за законопроекты вместе с фракцией «Слуга народа», однако ей отказали.
REGNUM 04:42
Происшествия

Крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Серпуховском районе Московской области ликвидирована крупнейшая за последние годы нарколаборатория.
RT на русском вчера в 23:21
Происшествия

Сотрудник российской колонии закопал свою подругу

Следователи задержали 31-летнего жителя Красноярска по подозрению в убийстве своей подруги 29-летней Галины Миниенко, пропавшей без вести несколько дней назад.
Lenta.ru 03:53
Общество

«Яндекс» изменит структуру управления компанией

В «Яндексе» появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежащую Сбербанку «золотую акцию» (дает право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании).
Коммерсантъ вчера в 01:57
Происшествия

Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы

Lenta.ru 02:19
Происшествия

В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком, есть погибшие

В Пензе под землю провалился припаркованный у магазина автомобиль, в результате происшествия погибли находившиеся в салоне два человека.
REGNUM 04:32
Хоккей

Форвард «Авангарда» Широков забил гол «Салавату» финтом Кучерова

Нападающий «Авангарда» Сергей Широков повторил прием Никиты Кучерова в матче чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева».
Sports.ru вчера в 12:42
Авто

Новую Chevrolet Niva показали дилерам

Дебют новой Chevrolet Niva, фотографии которой уже показали дилерам бренда в России, может состояться в 2020 году.
Автоновости дня вчера в 07:25
Происшествия

На Камчатке пенсионерка потеряла 1,5 млн руб. на мошеннической бирже

На Камчатке у пенсионерки похитили около 1,5 млн руб. под видом инвестирования в биржевые сделки.
РБК 05:17
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова и Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии

23-летняя Анастасия Решетова и 27-летняя Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии, что дало ещё больше повода для пересудов, так как пользователи Сети недоумевают, какие же отношения связывают экс- и нынешнюю девушку популярного российского хип-хоп исполнителя Тимати.
Актуальные Новости вчера в 11:42
Общество

Астронавты США не вошли в состав экипажей кораблей «Союз»

RT на русском 01:20
Шоу-бизнес

Михаил Боярский объявил об уходе со сцены

Народный артист России Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в преддверии своего 70-летия.
Известия 01:38
Происшествия

Директор обстрелянного студентом российского колледжа уволился

Lenta.ru 05:05
Шоу-бизнес

Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии

Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.
Известия вчера в 18:39
Экономика

Вложения России в гособлигации США увеличились почти до $10 млрд

Россия в сентябре 2019 года увеличила инвестиции в гособлигации США на $1,17 млрд, до $10,8 млрд.
РБК вчера в 22:39
Футбол

Почеттино встретился с руководством «Тоттенхэма»

Сообщается, что главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино встретился с руководством клуба, чтобы обсудить свое дальнейшее будущее во главе команды.
Soccer.ru 02:16
Здоровье

Нарколог рассказал о влиянии курения на продолжительность жизни

Продолжительность жизни курящего человека из-за потребления табака сокращается в среднем на 10 лет.
Известия 03:51
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая возобновляет концертную деятельность в России

Звезда девяностых голов Наталья Ветлицкая возобновляет концертную деятельность.
Татарстан Сегодня 04:25
Политика

В Киеве рассказали, чем Зеленский хуже Порошенко

Бывшая министр юстиции Украины Елена Лукаш рассказала, чем Владимир Зеленский хуже Петра Порошенко на посту президента.
Rusvesna.su вчера в 22:30
Армия и оружие

Россия получила первые зарубежные заявки на поставку Су-34

Piter.tv 02:35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное