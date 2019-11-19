Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости. Прототип разработал российский производитель — группа "Трансмашхолдинг".

с чего всё началось

Количество мест в представленном прототипе осталось традиционным: здесь могли бы разместиться 54 пассажира одновременно. В пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) РИА Новости рассказали, что это не итоговый вариант вагона, а одна из концепций.

Общество Госдума приняла закон о премиях врачам за раннее выявление рака Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о стимулирующих выплатах врачам за выявление у пациентов онкологических заболеваний на ранних стадиях.

Общество Госдума приняла закон о правилах демонстрации нацистской символики Отмечается, что в ходе второго чтения в закон были внесены поправки, уточняющие, что подобная демонстрация нацистской символики возможна только в случае отсутствия её пропаганды, а также оправдания преступлений нацизма.

Наука Кетогенная диета защитила мышей от гриппа Группу грызунов перевели на диету с умеренным содержанием белков и высоким содержанием жиров, после чего заразили вирусом гриппа А. В период болезни животные сохранили вес, у мышей зафиксировали меньше вирусов в легких, показатель выживаемости оказался более высокий по сравнению с группой грызунов, которые потребляли пищу с высоким содержанием углеводов.

Здоровье В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Политика Глава МИД Германии посетит Донбасс Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в ходе визита на Украину посетит Донбасс, а также обсудит подготовку предстоящего саммита в "нормандском формате".

Экономика Сбербанк продаст «золотую акцию» «Яндекса» по номиналу Сбербанк с высокой долей вероятности продаст "Яндексу" "золотую акцию" компании по номинальной стоимости - в €1, сообщил в ходе телефонной конференции первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис.