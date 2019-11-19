Общество
РИА НовостиРЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Количество мест в представленном прототипе осталось традиционным: здесь могли бы разместиться 54 пассажира одновременно. В пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) РИА Новости рассказали, что это не итоговый вариант вагона, а одна из концепций.
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с чего всё началось
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости. Прототип разработал российский производитель — группа "Трансмашхолдинг".РИА Новости00:26
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