Общество

РИА НовостиРИА НовостиРЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Количество мест в представленном прототипе осталось традиционным: здесь могли бы разместиться 54 пассажира одновременно. В пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) РИА Новости рассказали, что это не итоговый вариант вагона, а одна из концепций.
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с чего всё началось

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости. Прототип разработал российский производитель — группа "Трансмашхолдинг".
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