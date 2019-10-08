Транспорт
ИнтерфаксРЖД рассматривают четыре варианта прохождения ВСМ Москва-Петербург
По итогам проведенных работ будут сформированы основные выводы о возможности и целесообразности строительства ВСМ Москва-Петербург по согласованному в 2009 году западному варианту трассы, которые позволят определить исходные данные для проектирования и уточнить предварительную стоимость строительства.
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В 2026 году Москву и Петербург соединит высокоскоростная железная дорога
Санкт-Петербургские ведомости03:25
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Тедеско в Москве согласовал контракт со «Спартаком»
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Независимая газета вчера в 10:00
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ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США
Федеральное бюро расследований (ФБР) США назвало серийного убийцу с самым большим числом жертв.
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Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии
Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
Вести.Ru 03:49
Политика
Путин и Шойгу провели отдых в тайге
Ранее, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин перед своим днем рождения отправится в тайгу.
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Происшествия
Сбербанк выявил новые утечки данных карт своих клиентов
В начале октября «Коммерсантъ» сообщил о появлении в интернете объявлений о продаже личных данных клиентов Сбербанка.
РБК вчера в 14:53
Происшествия
Завершено расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова
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В России появятся умные «лежачие полицейские»
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Суд арестовал обвиняемого в убийстве студентки в Домодедово
По данным РИА Новости, обвиняемым в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана является бывший муж старшей сестры девушки — Павел.
BFM.ru 06:38
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Александр Калашников назначен директором ФСИН
"Калашников Александр Петрович" указано на сайте ведомства в разделе "Директор ФСИН России".
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Российским Су-57 нашли нового покупателя
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В сети появилось видео аварии около «Высоцкого»
8 октября в Екатеринбурге произошло ДТП у бизнес-центра «Высоцкий», в аварии пострадали два человека.
Эхо Москвы в Екатеринбурге 06:46
Транспорт
Первый этап Большого казанского кольца достроят в 2020 году
Строительство первого этапа Большого казанского кольца планируют закончить в следующем году ко дню празднования столетия ТАССР.
Республика Татарстан 05:00
Политика
Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США
Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости».
РБК вчера в 16:46
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Девочка родилась с меланоцитарным невусом — темным родимым пятном на пол-лица, в ее случае напоминающим по форме маску супергероя Бэтмана.
РБК 07:26
Политика
Лукашенко счел ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что урегулирование украинского конфликта возможно путем более тесных переговоров Украины и России по данному вопросу, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 05:45
Политика
Путин наградил американского астронавта
За мужество и профессионализм во время полета на аварийном "Союзе" президент наградил астронавта из США Ника Хейга.
Российская газета 06:23
Политика
Россия пересмотрит параметры контракта на транзит газа с Украиной
Ранее Новак сообщал, что цену на топливо пока не обсуждали в рамках переговоров России и Украины по газу, однако подчеркивал, что стоимость энергоресурса будет определяться европейскими тарифами, писал News.ru.
News.ru 05:24
Хоккей
Скандально известная Соня Гудим возвращается в «Трактор»
Челябинский хоккейный клуб «Трактор» объявил о возвращении под своды ледовой арены известной ведущей микст-зоны Сони Гудим.
Первый областной 05:01
Экономика
В ФНС заявили о высоком уровне «серых» зарплат в России
Федеральная налоговая служба (ФНС) России обеспокоена высоким уровнем «теневых» зарплат в стране, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук.
RT на русском 08:03
Здоровье
Названы 2 крупы, нормализующие инсулин и борющиеся с ожирением
Особенное внимание было уделено ячменю (ячневой и перловой крупы), употребление которого нормализует инсулин и глюкозу в крови.
Московский Комсомолец вчера в 06:04
Энергетика
Минэнерго спрогнозировало падение спроса на нефть
Минэнерго представило проект Энергостратегии России до 2035 года.
News.ru 05:15
Политика
С начала года на Северном Кавказе предотвращено 15 терактов
С начала года на Северном Кавказе предотвращено 15 преступлений террористической направленности и ликвидировано 30 террористических ячеек, сообщил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников.
RT на русском 07:32
Общество
Госдума уточнила возраст получения негосударственных пенсий
Поправками закрепляется предоставление права на получение негосударственной пенсии мужчинам, достигшим возраста 60 лет, и женщинам, достигшим возраста 55 лет.
REGNUM 07:38
Политика
В Кремле опасаются нового витка гонки вооружений
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Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор
Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости 06:22
Футбол
Кузяев тренируется по индивидуальной программе
Сегодня команда проводит восстановительную тренировку. По индивидуальной программе работает хавбек Далер Кузяев.
Спорт-Экспресс вчера в 05:25
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
В начале ноября россиян ждут трехдневные выходные — со 2 по 4 ноября — в связи с празднованием Дня народного единства.
Известия 06:16