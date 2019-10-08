Транспорт

ИнтерфаксИнтерфаксРЖД рассматривают четыре варианта прохождения ВСМ Москва-Петербург

По итогам проведенных работ будут сформированы основные выводы о возможности и целесообразности строительства ВСМ Москва-Петербург по согласованному в 2009 году западному варианту трассы, которые позволят определить исходные данные для проектирования и уточнить предварительную стоимость строительства.
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