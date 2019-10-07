Как сообщалось, ввод ВСМ Москва – Петербург в эксплуатацию предполагается в 2026 году, эксплуатационная длина трассы составит 659 км, минимальное время в пути – 2 часа 10 мин (без остановок), говорилось в материалах к проекту финансового плана ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) на ближайшую трехлетку.

Кино Фильм про Джокера возглавил российский прокат в выходные Американский фильм «Джокер» возглавил российский прокат, собрав за минувшие выходные примерно 664 миллиона рублей.

Авто АвтоВАЗ отзывает в России почти четыре тысячи Lada Granta Компания «АвтоВАЗ» отзывает почти четыре тысячи автомобилей Lada Granta, реализованных с августа по 7 октября 2019 года, передаёт пресс-служба Росстандарта.

Шоу-бизнес Муж скрывал от Лолиты роман с косметологом из Белоруссии Фото: Личные архивы "Тайную любовь" тренера по фитнесу Иванова зовут Ольга Кулиева, она — землячка самого Дмитрия, из его родной Белоруссии.

Происшествия СК отказался проверять полицейских, оставивших одну дочь Азара Журналист и муниципальный депутат столичного района Хамовники Илья Азар разместил в своем Facebook официальный ответ Следственного комитета на его обращение с просьбой проверить полицейских, которые задержали его на лестничной клетке в доме и увезли в участок, несмотря на то, что Азар сообщил им, что в незапертой останется одна его двухлетняя дочь.

Армия и оружие ВМС США приняли на вооружение атомную подлодку USS Oregon SSN 793 ВМС США официально приняли в боевой состав атомную подводную лодку «Орегон» (USS Oregon SSN 793). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Происшествия МЧС показало фото и видео со сгоревшим в тоннеле в Москве автобусом МЧС показало фото и видео после пожара в Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы, где загорелся пассажирский автобус.

Происшествия Пассажир умер на борту летевшего из Сочи в Москву самолета Самолет авиакомпании Utair рейсом Сочи - Москва совершил посадку в аэропорту Воронежа из-за смерти пассажира на борту, сообщила ТАСС пресс-секретарь аэропорта Наталья Шермина.

Кино Трейлер фильма о Децле появился в Сети В Сети появился первый трейлер фильма Романа Супера о Кирилле Толмацком.

Политика Путин повысил зарплату себе и Медведеву Зарплата Путина и Медведева с 1 октября 2019 года повышается на 4,3%.

Политика Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу Президент России Владимир Путин перед своим днем рождения, которое отмечает 7 октября, в компании главы Минобороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы.

Политика Киевский таксист отказался везти Порошенко Водитель такси в Киеве отказался везти экс-президента Украины Петра Порошенко после митинга против «формулы Штайнмайера» на майдане Незалежности (площади Независимости), сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Страна.ua».

Политика Штайнмайер выступил с защитой «формулы Штайнмайера» Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поддержал формулы по Донбассу, названную в его честь, на фоне протестов в Киеве.

Шоу-бизнес Опубликованы отрывки из новой книги о Жанне Фриске В Сети появились отрывки из первой главы книги о российской певице Жанне Фриске. Ее автором стал сценарист и друг артистки Геннадий Куркин.

Политика Бастрыкин оценил работу СК России на «тройку с плюсом» Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о неудовлетворённости качеством работы ведомства, оценив результаты деятельности федерального органа на «тройку с плюсом».

Шоу-бизнес Семья Анастасии Заворотнюк выступила с заявлением для поклонников Российская актриса Анастасия Заворотнюк попросила остановить потоки недостоверной информации о состоянии ее здоровья, призывая верить только официальной информации, сообщает ТАСС со ссылкой на ее представителя.

Происшествия Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово Оперативники задержали предполагаемого убийцу 17-летней студентки из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.

Политика Володин назвал дату возвращения допрошенного ФБР депутата Госдумы Депутат Государственной думы Инга Юмашева, которую допросили сотрудники ФБР в Нью-Йорке, вернется Россию 8 октября.

Наука Свиньи выкопали ямки с помощью коры и палок Обычно перед опоросом свиньи выкапывают рылом небольшую яму и устраивают в ней гнездо для выведения поросят, но обитающие в Парижском зоопарке висайские бородавчатые свиньи копали ямки с помощью палочек или кусков коры.

Кино «Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате Один из самых дорогих российских фильмов года «Тайна печати дракона» Олега Степченко провалился в прокате.