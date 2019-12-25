Тема прав пассажиров верхних и нижних полок в декабре 2017 года стала одной из главных в информационное пространство после того, как ряд СМИ написали, что РЖД разрешили пассажирам с нижней полки не пускать пассажиров с верхней.

с чего всё началось

В новых электронных билетах, дизайн которых представили РЖД, содержится разрешение для пассажиров, которые едут на верхних полках, сидеть на нижних в дневное время. На это обратили внимание «РИА Новости».

РЖД разрешили пассажирам с верхних мест сидеть на нижних полках

Общество В Госдуме предложили создать «новогодний капитал» Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину обращение с инициативой создать "новогодний капитал".

Общество Медведев поручил ограничить распространение никотиносодержащих смесей Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, включая интернет.

Экономика Банк «Открытие» с 2020 года начнет прорабатывать план подготовки к IPO Банк "Открытие" совместно с ЦБ РФ, который является основным акционером кредитной организации, в январе 2020 года начнет разрабатывать детальный план подготовки к первичному публичному предложению акций организации на бирже (IPO) в 2021 году.

Политика Как генсека расстреляли за унижение нацменьшинств 30 лет назад, 25 декабря 1989 года, после фарсового суда были расстреляны последний коммунистический лидер Румынии Николае Чаушеску и его жена Елена – по факту второй человек в государстве.

Политика Посол Ирана назвал цель морских учений с Россией и КНР Посол Ирана в России Казем Джалали в интервью РИА Новости заявил, что целью военно-морских учений Ирана, России и Китая в Индийском океане является отработка действий по борьбе с терроризмом и пиратством.

Здоровье Красноярцам обещают сократить сроки ожидания медпомощи Что касается сроков ожидания медпомощи, жителям региона обещают, что консультацию врачей при подозрении на онкозаболевание должны назначить в течение трёх рабочих дней.

Здоровье Роспотребнадзор предупредил о передающейся через собак болезни Роспотребнадзор предупредил россиян о смертельно опасной болезни, которая передаётся человеку от собак, в том числе от домашних питомцев.