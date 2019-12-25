Транспорт
РБКРЖД разрешили пассажирам с верхних мест сидеть на нижних полках
В новых электронных билетах, дизайн которых представили РЖД, содержится разрешение для пассажиров, которые едут на верхних полках, сидеть на нижних в дневное время. На это обратили внимание «РИА Новости».
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с чего всё началось
Тема прав пассажиров верхних и нижних полок в декабре 2017 года стала одной из главных в информационное пространство после того, как ряд СМИ написали, что РЖД разрешили пассажирам с нижней полки не пускать пассажиров с верхней.РИА Новостивчера в 22:51
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