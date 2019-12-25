Транспорт

РБКРБКРЖД разрешили пассажирам с верхних мест сидеть на нижних полках

В новых электронных билетах, дизайн которых представили РЖД, содержится разрешение для пассажиров, которые едут на верхних полках, сидеть на нижних в дневное время. На это обратили внимание «РИА Новости».
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с чего всё началось

В новых билетах РЖД появилась просьба к пассажирам нижних мест

Тема прав пассажиров верхних и нижних полок в декабре 2017 года стала одной из главных в информационное пространство после того, как ряд СМИ написали, что РЖД разрешили пассажирам с нижней полки не пускать пассажиров с верхней.
РИА Новостивчера в 22:51

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У РЖД появилась просьба к пассажирам нижних мест

URA.Ru02:27

РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть на нижних днем

Телеканал 360°01:52

РЖД в новом билете попросили пассажиров нижних мест пускать людей с верхних

ПРАЙМвчера в 22:45

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РЖД разрешили пассажирам в верхних полках сидеть на нижних местах

Газета.Ru00:06

РЖД разместили просьбу к пассажирам на новых билетах

Известиявчера в 23:45

Пассажирам верхних полок поездов разрешат сидеть на нижних

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