Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецРЖД решили отменить еще 32 поезда дальнего следования

РЖД в связи с падением пассажиропотока приняло решение об изменении графика поездов дальнего следования. С 15 апреля будет сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут отменены.
Читать в источнике
Комментировать109
с чего всё началось
РЖД на фоне коронавируса с 15 апреля временно сокращает периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда отменяют, сообщила 12 апреля компания
.
Известиявчера в 11:22

Подробнее о событии

РЖД в связи с коронавирусом с 15 апреля отменяют еще 32 поезда

Коммерсантъвчера в 16:22

РЖД сократят количество поездов дальнего следования из-за коронавируса

РБКвчера в 13:03

Из-за коронавируса в Оренбургской области отменили два поезда дальнего следования

Провинция.ру09 апреля в 22:41

РЖД отменят 32 поезда дальнего следования

Lenta.ruвчера в 11:47

РЖД отменит ещё 32 поезда дальнего следования

RT на русскомвчера в 11:28

РЖД сократило количество поездов дальнего следования

СургутИнформТВ10 апреля в 03:57

РЖД отменяют 32 поезда дальнего следования

Вести.Ruвчера в 11:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 00:12, Ашберн
Общество

Еще 11 случаев коронавируса появилось на Камчатке

В Камчатском крае коронавирус подтвердился еще у 11 человек. Это жители Петропавловска-Камчатского и Елизовского района.
EastRussia вчера в 22:49
Общество

Вирусолог оценил вероятность более опасных мутаций коронавируса

Шаршов отметил, что коронавирус может быть сезонным и его распространение возможно утихнет в начале лета и возобновится в умеренной форме в октябре-ноябре.
РЕН ТВ вчера в 20:27
7
Шоу-бизнес

Разин назвал причину конфликта Прилучного и Муцениеце

РИА "Новости" Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказал о причине конфликта между актером Павлом Прилучным и его супругой Агатой Муцениеце.
РЕН ТВ вчера в 11:54
4
Общество

Названы самые криминальные российские регионы

В МВД назвали наиболее криминальные российские регионы за январь — февраль 2020 года.
Lenta.ru вчера в 23:33
Общество

В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба.
RT на русском вчера в 14:52
36
Общество

Большинство москвичей согласились жертвовать правами для борьбы с вирусом

Отрицательный ответ чаще всего давали москвичи в возрасте 18-24 лет (42%), а также граждане с высшим образованием или ученой степенью (31%).
РБК 00:03
Энергетика

Новак раскрыл условия новой сделки ОПЕК+ для России

Россия в мае – июне снизит добычу нефти на 2,5 млн баррелей в сутки из оговоренных в рамках новой сделки ОПЕК+ 9,7 млн баррелей, заявил глава Минэнерго Александр Новак.
Взгляд.ру вчера в 19:48
1
Футбол

ESPN составил список самых недооцененных звезд футбола

ESPN составил список самых недооцененных звездных игроков мирового футбола.
Газета.Ru вчера в 22:10
Общество

Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля

По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
2,6K
Происшествия

Мужчина, устроивший стрельбу в московской квартире, сдался полиции

В результате ссоры мужчина открыл стрельбу.
Вести.Ru вчера в 13:15
269
Общество

Как получить электронный пропуск, рассказали власти Подмосковья

Глава столичного региона Андрей Воробьёв на своей странице в Инстаграме опубликовал пост с видеоинструкцией, объясняющей жителям области, что нужно делать для получения индивидуального пропуска, подтверждающего оправданность выхода из дома во время действия режима самоизоляции.
Live24 вчера в 16:31
96
Общество

Министр здравоохранения Забайкалья опроверг новость о своей отставке

Министр здравоохранения Забайкальского края Валерий Кожевников в разговоре с корреспондентом ZabNews опроверг новость о своей отставке.
Zabnews.ru 00:07
1
Политика

Рогозина возмутило поздравление Госдепа с Днем космонавтики

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин раскритиковал поздравление Госдепа с Днем космонавтики, в котором не упоминался Юрий Гагарин.
РИА Новости вчера в 16:39
585
Происшествия

Не менее шести человек стали жертвами шторма в США

По меньшей мере, шесть человек погибли в результате мощного шторма, в американском штате Миссисипи, сообщили местные власти.
Интерфакс вчера в 23:44
Шоу-бизнес

Муж экс-супруги Андрея Григорьева-Апполонова впервые показал фото сына

Instagram Баскетболист Андрей Зубков показал фото их общего с экс-супругой Андрея Григорьева-Апполонова Марией сына.
РЕН ТВ вчера в 11:29
1
Происшествия

В Москве загорелся жилой дом на Ленинском проспекте

На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом, площадь пожара — 2 тысячи кв. метров, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.
Ведомости вчера в 22:12
14
Политика

Пушков заявил об угасающей гегемонии США в мире

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter выразил мнение, что американская гегемония уходит в прошлое.
Известия вчера в 00:44
514
Наука

В Японии обнаружили блокирующий размножение коронавируса препарат

Японские биологи в ходе исследования выяснили, что используемый при лечении ВИЧ нелфинавир способен снижать репликационную активность возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 21:32
147
Наука

Елена Малышева назвала источник иммунитета к коронавирусу

Малышева напомнила об исследовании, авторы которого проанализировали смертность от коронавируса нового типа в странах, где была вакцинация от туберкулеза.
Московский Комсомолец вчера в 23:56
Общество

Греция назвала дату начала туристического сезона

Управляющий директор туроператора Tez Tour Греция Димитрис Харитидис заявил, что прогнозы на туристический сезон этого года сделать пока невозможно.
Профиль 11 апреля в 05:01
77
Общество

Вирусолог рассказал о жизни россиян после отмены режима самоизоляции

Ранее 12 апреля вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что эффект от мер самоизоляции должен быть виден 14–16 апреля, а эффект от сокращения социальных контактов — к 30 апреля.
Известия 00:01
178
Культура

Динозавр и Зеркальный человек появятся в шоу «Маска»

Piter.tv 10 апреля в 01:37
75
Политика

Глава МВД Турции подал в отставку после введения комендантского часа

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подал заявление об отставке после критики из-за введения в стране 48-часового комендантского часа.
РБК вчера в 18:01
61
Происшествия

В Новосибирской области выявили десять новых случаев коронавируса

В Новосибирской области выявили десять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 11 апреля в 23:43
54
Энергетика

Цены на нефть подскочили при открытии торгов в понедельник на 4,4%

Торги на мировом товарном рынке открылись в понедельник утром резким ростом нефтяных котировок.
Московский Комсомолец вчера в 22:18
17
Политика

МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 10 апреля в 01:59
4,3K
Общество

Джонсон записал видеообращение после выздоровления

Премьер Великобритании заявил, что исход был непредсказуемым Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал видеообращение после того, как вылечился от коронавируса и был выписан из больницы.
SM News вчера в 14:32
5
Происшествия

Читу накрыло дымом лесного пожара у станции Кука

Чита.Ру вчера в 20:14
3
Политика

Экс-сотрудница Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах

Тара Рид, которая была помощницей Байдена, когда он являлся сенатором, обвинила политика в сексуальных домогательствах, сообщает газета Business Insider, которая ознакомилась с заявлением.
BFM.ru 11 апреля в 14:19
4
Общество

Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX

Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 10 апреля в 10:55
874
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное