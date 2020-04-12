Коронавирус
Московский КомсомолецРЖД решили отменить еще 32 поезда дальнего следования
РЖД в связи с падением пассажиропотока приняло решение об изменении графика поездов дальнего следования. С 15 апреля будет сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут отменены.
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с чего всё началось
РЖД на фоне коронавируса с 15 апреля временно сокращает периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда отменяют, сообщила 12 апреля компания.Известиявчера в 11:22
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Из-за коронавируса в Оренбургской области отменили два поезда дальнего следования
Провинция.ру09 апреля в 22:41
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В результате ссоры мужчина открыл стрельбу.
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Zabnews.ru 00:07
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По меньшей мере, шесть человек погибли в результате мощного шторма, в американском штате Миссисипи, сообщили местные власти.
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РЕН ТВ вчера в 11:29
Происшествия
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На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом, площадь пожара — 2 тысячи кв. метров, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.
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Динозавр и Зеркальный человек появятся в шоу «Маска»
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Цены на нефть подскочили при открытии торгов в понедельник на 4,4%
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Московский Комсомолец вчера в 22:18
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МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу
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BFM.ru 11 апреля в 14:19
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