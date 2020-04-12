с чего всё началось

РЖД в связи с падением пассажиропотока приняло решение об изменении графика поездов дальнего следования. С 15 апреля будет сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут отменены.

Общество Еще 11 случаев коронавируса появилось на Камчатке В Камчатском крае коронавирус подтвердился еще у 11 человек. Это жители Петропавловска-Камчатского и Елизовского района.

Общество Вирусолог оценил вероятность более опасных мутаций коронавируса Шаршов отметил, что коронавирус может быть сезонным и его распространение возможно утихнет в начале лета и возобновится в умеренной форме в октябре-ноябре. 7

Шоу-бизнес Разин назвал причину конфликта Прилучного и Муцениеце РИА "Новости" Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказал о причине конфликта между актером Павлом Прилучным и его супругой Агатой Муцениеце. 4

Общество Названы самые криминальные российские регионы В МВД назвали наиболее криминальные российские регионы за январь — февраль 2020 года.

Общество В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом «В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба. 36

Общество Большинство москвичей согласились жертвовать правами для борьбы с вирусом Отрицательный ответ чаще всего давали москвичи в возрасте 18-24 лет (42%), а также граждане с высшим образованием или ученой степенью (31%).

Энергетика Новак раскрыл условия новой сделки ОПЕК+ для России Россия в мае – июне снизит добычу нефти на 2,5 млн баррелей в сутки из оговоренных в рамках новой сделки ОПЕК+ 9,7 млн баррелей, заявил глава Минэнерго Александр Новак. 1

Футбол ESPN составил список самых недооцененных звезд футбола ESPN составил список самых недооцененных звездных игроков мирового футбола.

Общество Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели. 2,6K

Общество Как получить электронный пропуск, рассказали власти Подмосковья Глава столичного региона Андрей Воробьёв на своей странице в Инстаграме опубликовал пост с видеоинструкцией, объясняющей жителям области, что нужно делать для получения индивидуального пропуска, подтверждающего оправданность выхода из дома во время действия режима самоизоляции. 96

Общество Министр здравоохранения Забайкалья опроверг новость о своей отставке Министр здравоохранения Забайкальского края Валерий Кожевников в разговоре с корреспондентом ZabNews опроверг новость о своей отставке. 1

Политика Рогозина возмутило поздравление Госдепа с Днем космонавтики Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин раскритиковал поздравление Госдепа с Днем космонавтики, в котором не упоминался Юрий Гагарин. 585

Происшествия Не менее шести человек стали жертвами шторма в США По меньшей мере, шесть человек погибли в результате мощного шторма, в американском штате Миссисипи, сообщили местные власти.

Происшествия В Москве загорелся жилой дом на Ленинском проспекте На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом, площадь пожара — 2 тысячи кв. метров, сообщили в главном управлении МЧС России по региону. 14

Наука В Японии обнаружили блокирующий размножение коронавируса препарат Японские биологи в ходе исследования выяснили, что используемый при лечении ВИЧ нелфинавир способен снижать репликационную активность возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19. 147

Наука Елена Малышева назвала источник иммунитета к коронавирусу Малышева напомнила об исследовании, авторы которого проанализировали смертность от коронавируса нового типа в странах, где была вакцинация от туберкулеза.

Общество Греция назвала дату начала туристического сезона Управляющий директор туроператора Tez Tour Греция Димитрис Харитидис заявил, что прогнозы на туристический сезон этого года сделать пока невозможно. 77

Общество Вирусолог рассказал о жизни россиян после отмены режима самоизоляции Ранее 12 апреля вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что эффект от мер самоизоляции должен быть виден 14–16 апреля, а эффект от сокращения социальных контактов — к 30 апреля. 178

Политика МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы. 4,3K

Общество Джонсон записал видеообращение после выздоровления Премьер Великобритании заявил, что исход был непредсказуемым Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал видеообращение после того, как вылечился от коронавируса и был выписан из больницы. 5

Политика Экс-сотрудница Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах Тара Рид, которая была помощницей Байдена, когда он являлся сенатором, обвинила политика в сексуальных домогательствах, сообщает газета Business Insider, которая ознакомилась с заявлением. 4