с чего всё началось

Холдинг "Российские железные дороги" с 15 апреля отменит 32 поезда дальнего следования и сократит курсирование еще 32 поездов, сообщили в компании.

РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда

Общество ВОЗ: нарушение самоизоляции повлекло рост числа заразившихся в Москве Причина быстрого роста числа заразившихся вирусом COVID-19 в Москве — нарушение жителями города самоизоляции, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. 338

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Общество В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом «В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба. 306

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Хоккей Сорокин отказался продлевать контракт с ЦСКА и продолжит карьеру в НХЛ Голкипер ЦСКА Илья Сорокин отказался продлевать контракт с московским клубом и намерен продолжить карьеру в «Нью-Йорк Айлендерс».

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Здоровье Заболевшая коронавирусом врач из Воронежа записала видеообращение Реаниматолог Воронежской областной больницы №1 Светлана Зинчук записала видеообращение, в котором рассказала, как себя чувствует, а также призвала не разводить панику. 46