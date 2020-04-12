Коронавирус
Российская газетаРЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда
Холдинг "Российские железные дороги" с 15 апреля отменит 32 поезда дальнего следования и сократит курсирование еще 32 поездов, сообщили в компании.
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с чего всё началось
РЖД на фоне коронавируса с 15 апреля временно сокращает периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда отменяют, сообщила 12 апреля компания.Известия11:22
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Здоровье
Медик рассказала о двух месяцах работы в «красной зоне» больницы
В своей статье для CIIC медик написала, что пустующие сейчас палаты ранее были переполнены пациентами с коронавирусной инфекцией.
Вечерняя Москва 09:57
Общество
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Алиев прошёл тест на коронавирус
Бывший полузащитник московского «Локомотива» Александр Алиев сообщил, что его тест на коронавирус показал отрицательный результат.
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Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке.
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Общество
В Кремле допустили перенос парада Победы
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Происшествия
В Брюсселе вспыхнули массовые беспорядки
Около 50 человек арестовали в Брюсселе в ходе бунта местных жителей. Задержанные — молодые люди 18-25 лет.
Вести.Ru вчера в 23:24
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Instagram Баскетболист Андрей Зубков показал фото их общего с экс-супругой Андрея Григорьева-Апполонова Марией сына.
РЕН ТВ 11:29
Общество
В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба.
RT на русском 14:52
Шоу-бизнес
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Народные новости вчера в 13:30
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В Шереметьево поступили сообщения о минировании шести самолётов
В московский аэропорт Шереметьево поступили сообщения о минировании шести самолётов, которые вылетели из Москвы или направляются в российскую столицу.
RT на русском вчера в 11:39
Общество
Приложение «Госуслуги стопкоронавирус» не распространяется на Москву
Минкомсвязи РФ разработало мобильное приложение "Госуслуги стопкоронавирус", пока оно работает в тестовом режиме.
Вести.Ru 13:35
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru 12:49
Единоборства
UFC опубликовал видео боя Фёдора Емельяненко
На YouTube-канале UFC выложили запись боя Емельяненко с бразильцем Антониу Родригу Ногейрой, который прошёл 31 декабря 2004 года на турнире Pride Shockwave в японской Сайтаме.
RT на русском вчера в 05:54
Хоккей
Сорокин отказался продлевать контракт с ЦСКА и продолжит карьеру в НХЛ
Голкипер ЦСКА Илья Сорокин отказался продлевать контракт с московским клубом и намерен продолжить карьеру в «Нью-Йорк Айлендерс».
Чемпионат 12:43
Общество
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
Общество
В Москве оштрафовали 18 магазинов за отсутствие дистанционной разметки
Руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил, что по результатам прошедших оперативно-профилактических мероприятий составлены административные протоколы на первые 18 объектов розничной торговли, в которых отсутствовала специальная разметка, позволяющая покупателям сохранять дистанцию в целях профилактики заражения коронавирусом.
Московский Комсомолец 05:15
Происшествия
Из-за метели на трассах Саратовской области массово застревают авто
На трассах в Саратовской области из-за сильной метели массово застревают автомобили.
Саратов 24 07:51
Происшествия
В Липецке в ДТП на Катукова погиб мотоциклист
Как сообщили липчане в соцсети в сообществе «ЧП 48 Липецк», смертельное ДТП произошло возле «Карусели», водитель был без шлема, а байк оказался не спортивным и похож на большой скутер.
Kursk.com 14:21
Общество
Во Владимирской области появились новые случаи заражения коронавирусом
«Один случай зарегистрирован в Судогде, два — в Юрьев-Польском, один в — Гусь-Хрустальном и ещё два в Муроме», - сообщила корреспонденту «Хронометра» официальный представитель Управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова.
Провинция.ру вчера в 05:12
Музыка
«Чиж и Co» дали онлайн-концерт в День космонавтики
Послушать полюбившиеся хиты можно было с семи вечера по Москве. Музыканты исполнили так же песни "Фантом", "Вечная молодость" и "О любви".
Piter.tv 14:43
Происшествия
В Саратове сильный ветер валит деревья и обрывает провода
В Саратове сильный ветер валит деревья на автомобили, дороги и тротуары. Фотографиями непогоды горожане делятся в социальных сетях.
Четвертая Власть 08:12
Шоу-бизнес
Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной сделала пластическую операцию в Африке
StarHit.ru вчера в 13:00
Здоровье
США заставили Индию продать запасы лекарств от коронавируса
По информации «Вести недели», индийским властям под давлением США пришлось пойти на уступки и продать имевшиеся в Индии запасы гидроксихлорохина, который, по мнению американских медиков, помогает при борьбе с COVID-19.
ИА Красная Весна 16:07
Здоровье
Заболевшая коронавирусом врач из Воронежа записала видеообращение
Реаниматолог Воронежской областной больницы №1 Светлана Зинчук записала видеообращение, в котором рассказала, как себя чувствует, а также призвала не разводить панику.
Kursk.com вчера в 13:39
Игры
Capcom работает над ремейком Resident Evil 4 (VGC)
Согласно нескольким источникам сайта Video Game Chronicle, студия Capcom работает над ремейком Resident Evil 4. Разработкой занимается новая студия M-Two, которую возглавляет бывший глава PlatinumGames Тацуя Минами.
Cyber.sports.ru 12:59
Общество
В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус
В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области.
Ведомости 13:06
Культура
Татьяна Навка анонсировала ледовое шоу своей мечты
Навка уверяет, что «классика русского балета на льду заиграет новыми гранями».
Слово и Дело 13:30
Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости вчера в 21:42