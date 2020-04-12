Коронавирус
Российская газетаРЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда
Холдинг "Российские железные дороги" с 15 апреля отменит 32 поезда дальнего следования и сократит курсирование еще 32 поездов, сообщили в компании.
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с чего всё началось
РЖД на фоне коронавируса с 15 апреля временно сокращает периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда отменяют, сообщила 12 апреля компания.Известия11:22
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РЖД отменили более 50 поездов дальнего следования. Изменения коснутся и Тюмени
Вслух.Ру09 апреля в 01:22
Из-за коронавируса в Оренбургской области отменили два поезда дальнего следования
Провинция.ру09 апреля в 22:41
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Общество
В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом
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Мужчина, устроивший стрельбу в московской квартире, сдался полиции
В результате ссоры мужчина открыл стрельбу.
Вести.Ru 13:15
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Газета.Ru вчера в 17:59
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Зонд BepiColombo выполнил последний манёвр вблизи Земли
REGNUM вчера в 01:21
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В ангарской колонии заключенные устроили бунт
В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
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Общество
Цифровые пропуска в Москве и Подмосковье начнут действовать со среды
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Эхо Москвы вчера в 22:06
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Томас Бах: перенос Олимпиады обойдется МОК в сотни миллионов долларов
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что расходы на перенос Олимпийских игр в Токио на следующий год составят несколько сотен миллионов долларов.
Вести.Ru 14:45
Энергетика
Россия и ОПЕК заключили крупнейшую сделку об ограничении добычи нефти
Сколько сократит Россия По данным «Интерфакса» и ЦДУ ТЭК, в марте 2020 г. добыча нефти и газового конденсата в России составила 11,3 млн баррелей в сутки.
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Скончался легендарный гонщик Стирлинг Мосс
Что послужило причиной смерти 90-летнего мужчины, не уточняется. Стирлинг Мосс выступал в «Формуле 1» в период с 1947 по 1954 годы.
ГЛАС.RU 06:56
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Китайский процессор KaiXian сравнили с моделями от Intel и AMD
CyberSport.ru 11:28
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Bloomberg: Россия выделит триллион рублей на поддержание экономики
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РИА Новости вчера в 07:03
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Скрывавшийся в посольстве Эквадора Ассанж дважды стал отцом
Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж, который скрывался в посольстве Эквадора, за это время дважды стал отцом.
Gazeta.SPb 11:16
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Александр Васильев рассказал о своей госпитализации с пневмонией
Аргументы и Факты 05:23
Общество
Рогозин обвинил НАСА и SpaceX в демпинге
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе дистанционного совещания по развитию ракетно-космической отрасли с президентом России Владимиром Путиным обвинил НАСА и американскую компанию SpaceX в демпинге, передает ТАСС.
Lenta.ru 10 апреля в 23:32
Экономика
Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул
Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.
РБК 10 апреля в 08:49
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Президент Чехии резко осудил демонтаж памятника Коневу
Российская газета 11:33
Общество
YouTube удалил видеоролик с интервью главврача Коммунарки
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что у главного врача Коммунарки Дениса Проценко был обнаружен коронавирус.
ФедералПресс вчера в 07:55
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Песков рассказал о состоянии здоровья Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:59
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В Челябинской области подтверждено шесть новых случаев коронавируса
В Минздраве Челябинской области сообщили ИА «Уральский меридиан», что в области зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса за сутки.
Уральский меридиан вчера в 01:40
Авто
Появились фото обновлённого Toyota Fortuner
На днях появились очередные шпионские фотографии, дающие представление о внешности обновленного внедорожника Toyota Fortuner.
Автоновости дня 10 апреля в 07:36
Здоровье
США заставили Индию продать запасы лекарств от коронавируса
По информации «Вести недели», индийским властям под давлением США пришлось пойти на уступки и продать имевшиеся в Индии запасы гидроксихлорохина, который, по мнению американских медиков, помогает при борьбе с COVID-19.
ИА Красная Весна 16:07
Транспорт
В Москве каршеринг «Яндекс.Драйв» приостановит оказание услуг
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Известия 13:25
Общество
Порядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде
Иск был направлен в суд 10 апреля через электронную канцелярию, рассказал Бобринский.
Ведомости 09:25
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина назвала размер своей пенсии
РИА Новости 01:43
Общество
МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики
В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru 12:58
Наука
Новый коронавирус оказался в три раза опаснее по скорости размножения
Новый коронавирус, вызывающий COVID-19, может быстрее размножаться, но действует менее агрессивно, чем вирус, вызвавший вспышку тяжелого острого респираторного синдрома (Sars) в 2003 году, показали ученые из Университета Гонконга (HKU), сообщает 11 апреля издание South China Morning Post.
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Во Франции нашли флягу римского легионера
Были найдены многочисленные артефакты, в том числе фляга легионера.
Дилетант вчера в 04:15
Здоровье
Онколог объяснил опасность коронавируса для курильщиков
От коронавируса не могут защитить курение или другие вредные привычки.
Live24 02:16
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Главные новости за выходные 11–12 апреля
В России число зараженных коронавирусом COVID-19 превысило 15 тыс. За субботу, 11 апреля, зафиксирован рекордный суточный прирост новых зараженных — 2186.
Коммерсантъ 12:00
Общество
На юге России ожидаются аномальные холода
Аномальное похолодание обещают синоптики в ближайшие дни на юге России.
Волгоградская правда 04:47