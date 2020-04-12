с чего всё началось

Холдинг "Российские железные дороги" с 15 апреля отменит 32 поезда дальнего следования и сократит курсирование еще 32 поездов, сообщили в компании.

РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда

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