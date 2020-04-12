Коронавирус
Российская газетаРЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда
Холдинг "Российские железные дороги" с 15 апреля отменит 32 поезда дальнего следования и сократит курсирование еще 32 поездов, сообщили в компании.
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с чего всё началось
РЖД на фоне коронавируса с 15 апреля временно сокращает периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда отменяют, сообщила 12 апреля компания.Известия11:22
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Из-за коронавируса в Оренбургской области отменили два поезда дальнего следования
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