Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаРЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда

Холдинг "Российские железные дороги" с 15 апреля отменит 32 поезда дальнего следования и сократит курсирование еще 32 поездов, сообщили в компании.
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с чего всё началось
РЖД на фоне коронавируса с 15 апреля временно сокращает периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда отменяют, сообщила 12 апреля компания
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Известия11:22

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РЖД в связи с коронавирусом с 15 апреля отменяют еще 32 поезда

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