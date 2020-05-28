РЖД с 29 мая возобновляют продажу билетов на поезда дальнего следования на все места, без учета социальной дистанции между пассажирами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.

РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции

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