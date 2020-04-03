Коронавирус

ТАССТАССРЖД с 7 апреля отменит 53 поезда дальнего следования

РЖД с 7 апреля отменяют ряд поездов дальнего следования, курсирование поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом сократится, говорится в сообщении холдинга. Будет временно сокращена периодичность курсирования 37 поездов формирования Федеральной пассажирской компании, отменят 53 поезда.
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РЖД отменят более 50 поездов дальнего следования и сократят «Сапсаны»

РБК04:48

РЖД сокращают количество Сапсанов между Москвой и Петербургом

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С 7 апреля ОАО «РЖД» отменит поезд Оренбург — Самара и некоторые другие

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РЖД с 7 апреля отменит 53 поезда дальнего следования

ТАСС03:30

РЖД с 7 апреля временно отменяют 53 поезда дальнего следования

Агентство Москва03:17

РЖД отменит 53 поезда дальнего следования из-за коронавируса

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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 06:50, Ашберн
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
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В Алтайском крае составили списки врачей, которых будут привлекать для лечения больных с коронавирусом.
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В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России

Вашингтон, 3 апреля 2020, 09:27 — REGNUM Кампания в поддержку введения санкций против России и Саудовской Аравии запущена производителями нефти в США.
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Ведомости 05:55
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В РФС сообщили о краже со склада экипировки сборной России

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Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
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Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
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На PlayStation 4 вышел ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2. Однако компания Sony Interactive Entertainment решила ограничить продажу игры для российских пользователей консоли.
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Эксперты оценили потери российской экономики из-за длительного простоя

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Поездки на автомобиле по Москве разрешено совершать по одному.
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В Москве полиция проверяет актрису сериала «Счастливы вместе» с подтвержденным коронавирусом за нарушение карантина

По соцсетям актрисы полиция выяснила, что женщина и раньше нарушала карантин.
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