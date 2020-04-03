Коронавирус
ТАССРЖД с 7 апреля отменит 53 поезда дальнего следования
РЖД с 7 апреля отменяют ряд поездов дальнего следования, курсирование поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом сократится, говорится в сообщении холдинга. Будет временно сокращена периодичность курсирования 37 поездов формирования Федеральной пассажирской компании, отменят 53 поезда.
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Песков назвал беспрецедентной ситуацию в экономике
Кремль ознакомлен даже с самыми пессимистичными прогнозами развития экономики России, обстановка не простая, но правительство ежечасно мониторит ситуацию.
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Песков назвал условие сокращения режима нерабочих дней
"Пока угроза распространения вируса и начала эпидемии, превышения сильного эпидемиологического порога будет оставаться актуальной, продолжается режим, о котором говорил президент", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Симоньян умилила подписчиков семейным фото с младшей дочерью и мужем
Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась с подписчиками фотографией семейных будней.
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В России появился новый тип мошенничества с кредитными каникулами
Крупнейший Банк России ВТБ заявил о новом типе мошенничества с кредитными каникулами, которые предоставляют по ипотечным и потребительским займам на фоне пандемии коронавируса.
Происшествия
На Ставрополье и в Югре предотвратили теракты
Ставрополь, 3 апреля 2020, 12:37 — REGNUM В Ставропольском крае силовики предотвратили теракты, запланированные в местах массового пребывания людей.
Происшествия
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Экономика
Госдума одобрила право на кредитные «каникулы» из-за коронавируса
Закон о кредитных каникулах для граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) одобрили в Госдуме.
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В Коми от коронавируса скончались две женщины
Политика
США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН
Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Общество
В Москве объяснили правила изоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Здоровье
В Алтайском крае уволились два врача, испугавшись коронавируса
В Алтайском крае составили списки врачей, которых будут привлекать для лечения больных с коронавирусом.
Общество
В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России
Вашингтон, 3 апреля 2020, 09:27 — REGNUM Кампания в поддержку введения санкций против России и Саудовской Аравии запущена производителями нефти в США.
Происшествия
Суд в Башкирии впервые вынес штраф за нарушение режима самоизоляции
1 апреля президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы от 15 000 до 40 000 руб. за нарушение режима самоизоляции здоровыми гражданами.
Футбол
В РФС сообщили о краже со склада экипировки сборной России
Футбол
УЕФА не допустит к еврокубкам клубы, которые не доиграют чемпионат
Поскольку участие в клубных турнирах УЕФА определяется по спортивным результатам, достигнутым после окончания полноценного национального чемпионата, его преждевременное завершение поставит под сомнение выполнение такого условия.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 32 российских регионах
В оперативном штабе по борьбе с распространением нового типа коронавируса сообщили, что за последние сутки в России выявили 601 случай заболевания COVID-19 в 32 регионах страны.
Армия и оружие
Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами
Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Происшествия
СК возбудил дело против двух генералов МВД
Постановление о возбуждении дела подписано лично главой СК Александром Бастрыкиным. Генералам грозит до 10 лет лишения свободы.
Политика
Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля
Владимир Путин отметил, что режим самоизоляции и нерабочая неделя помогли выиграть время для наращивания ресурсов системы здравоохранения.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Космос
Очередной прототип корабля Starship Илона Маска лопнул при испытаниях
Политика
Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов
«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Игры
Российские игроки не увидят ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2
На PlayStation 4 вышел ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2. Однако компания Sony Interactive Entertainment решила ограничить продажу игры для российских пользователей консоли.
Экономика
Эксперты оценили потери российской экономики из-за длительного простоя
Москва, 3 апреля 2020, 06:52 — REGNUM Российская экономика за месяц простоя — объявленные до 30 апреля нерабочими дни — может потерять до 1% ВВП по итогам 2020 года.
Общество
Москвичам разрешили ездить на машинах только по одному
Поездки на автомобиле по Москве разрешено совершать по одному.
Транспорт
Из-за коронавируса РЖД отменили часть поездов из Самары
Сегодня, 3 апреля, РЖД сообщили об отмене 53 поездов, в том числе и из Самары, из-за пандемии коронавируса.
Происшествия
В Москве полиция проверяет актрису сериала «Счастливы вместе» с подтвержденным коронавирусом за нарушение карантина
По соцсетям актрисы полиция выяснила, что женщина и раньше нарушала карантин.