Коронавирус
ТАССРЖД с 7 апреля отменит 53 поезда дальнего следования
РЖД с 7 апреля отменяют ряд поездов дальнего следования, курсирование поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом сократится, говорится в сообщении холдинга. Будет временно сокращена периодичность курсирования 37 поездов формирования Федеральной пассажирской компании, отменят 53 поезда.
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Общество
Режим полной самоизоляции в Приморье ужесточат
В Приморье вынужденные выходные продлят до 30-го апреля. Режим полной самоизоляции усилят.
Общество
Срок сдачи 4-ФСС за 1 квартал отодвинут до 6 мая
Срок сдачи 4-ФСС за 1 квартал 2020 года зависят от способа сдачи расчета.
Экономика
Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты
Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
Общество
В Москве заработала система отслеживания больных с коронавирусом
В Москве начало работать мобильное приложение «Социальный мониторинг», предназначенное для тех, кто лечится от коронавируса на дому, передает ТАСС слова руководителя департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Сергея Лысенко.
Политика
Травников расскажет, как будут жить новосибирцы со следующей недели
Сегодня в 19:00 по местному времени губернатор Андрей Травников расскажет жителям региона о том, какие методы борьбы с распространением коронавируса будут реализованы в области.
Общество
В Москве запретили поездки на машине вдвоем
Политика
Мишустин предупредил о пике распространения коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России еще не пройден, нельзя исключать самого сложного сценария, предупредил премьер-министр Михаил Мишустин.
Политика
Путин продлил нерабочий период на весь апрель
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Происшествия
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Экономика
Центробанк призвал россиян не злоупотреблять кредитными каникулами
Россияне должны осознано использовать право на кредитные каникулы.
Политика
Кремль назвал ситуацию в экономике беспрецедентной
В российской экономике сложилась беспрецедентная ситуация, Кремль ознакомлен с самыми пессимистичными сценариями развития кризиса.
Общество
В Праге снесли памятник маршалу Коневу
Общество
В Омской области особый режим самоизоляции продлили до 12 апреля
Особый режим самоизоляции в Омской области продлится до 12 апреля включительно.
Общество
В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников
Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
Происшествия
Трое заболевших коронавирусом тюменцев не были за рубежом
Среди заболевших есть и пожилые люди, которые находятся в тяжелом состоянии.
Политика
США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН
Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Происшествия
На Ставрополье и в Югре предотвратили теракты
Ставрополь, 3 апреля 2020, 12:37 — REGNUM В Ставропольском крае силовики предотвратили теракты, запланированные в местах массового пребывания людей.
Общество
Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции
Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Экономика
Путин поручил снизить стоимость ипотеки
Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов.
Здоровье
ВОЗ: маски не требуются здоровым людям и не гарантируют защиту
Маски не могут гарантировать защиты от COVID-19 и здоровым людям они не нужны, заявил РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.
Происшествия
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Общество
В Китае заявили, что эпидемия коронавируса приблизила будущее
Профессор Института журналистики университета Цинхуа Жень Ян опубликовал статью, в которой высказал мнение, что пандемия коронавируса ускорила перемены в жизни общества.
Общество
Скончался итальянский дизайнер обуви Серджио Росси
Общество
Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом
Число умерших от коронавируса в Испании приближается к 11 тысячам человек, только за минувшие сутки скончались 932 пациента, выявлено 117 710 случаев заболевания, сообщает минздрав страны.
Общество
В Подмосковье ввели штрафы за нарушение самоизоляции
В столице штраф за нарушение режима самоизоляции ввели накануне.
Общество
В России появился новый тип мошенничества с кредитными каникулами
Крупнейший Банк России ВТБ заявил о новом типе мошенничества с кредитными каникулами, которые предоставляют по ипотечным и потребительским займам на фоне пандемии коронавируса.
Энергетика
Нефть марки Brent на Лондонской бирже ускорила рост до 7%
Ожидается, что на встрече обсудят новую «Декларацию о сотрудничестве». Цена марки WTI торгуется на уровне 25 долларов 70 центов за баррель.