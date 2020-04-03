Коронавирус

ТАССТАССРЖД с 7 апреля отменит 53 поезда дальнего следования

РЖД с 7 апреля отменяют ряд поездов дальнего следования, курсирование поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом сократится, говорится в сообщении холдинга. Будет временно сокращена периодичность курсирования 37 поездов формирования Федеральной пассажирской компании, отменят 53 поезда.
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РЖД отменят более 50 поездов дальнего следования и сократят «Сапсаны»

РБК04:48

РЖД отменит 53 поезда дальнего следования из-за коронавируса

RT на русском04:06

РЖД сократит количество «Сапсанов» с 7 апреля

Известия03:31

С 7 апреля ОАО «РЖД» отменит поезд Оренбург — Самара и некоторые другие

56orb.ru03:44

РЖД с 7 апреля отменит 53 поезда дальнего следования

ТАСС03:30

РЖД с 7 апреля временно отменяют 53 поезда дальнего следования

Агентство Москва03:17

РЖД сокращают количество Сапсанов между Москвой и Петербургом

РЖД-Партнер03:14
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 08:18, Ашберн
Общество

Режим полной самоизоляции в Приморье ужесточат

В Приморье вынужденные выходные продлят до 30-го апреля. Режим полной самоизоляции усилят.
Общественное телевидение Приморья 06:24
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Срок сдачи 4-ФСС за 1 квартал отодвинут до 6 мая

Срок сдачи 4-ФСС за 1 квартал 2020 года зависят от способа сдачи расчета.
Бухгалтерия.ру 04:44
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Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты

Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
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Политика

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Сегодня в 19:00 по местному времени губернатор Андрей Травников расскажет жителям региона о том, какие методы борьбы с распространением коронавируса будут реализованы в области.
RuNews24.ru 05:55
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Бывший мэр Челябинска Евгений Тефтелев пошел на сделку со следствием

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Коммерсантъ 07:13
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Мишустин предупредил о пике распространения коронавируса в России

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РИА Новости вчера в 20:18
Происшествия

Вице-губернатора Кировской области задержали при получении взятки

Андрей Плитко, занимающий должность вице-губернатора Кировской области, задержан при получении взятки в размере 3,4 млн рублей - вместе с ним правоохранители взяли министра лесного хозяйства региона Алексея Шургина.
Газета.Ru 06:52
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Центробанк призвал россиян не злоупотреблять кредитными каникулами

Россияне должны осознано использовать право на кредитные каникулы.
Известия 07:41
Политика

Кремль назвал ситуацию в экономике беспрецедентной

В российской экономике сложилась беспрецедентная ситуация, Кремль ознакомлен с самыми пессимистичными сценариями развития кризиса.
РБК 06:35
Общество

В Праге снесли памятник маршалу Коневу

Lenta.ru 05:44
Общество

В Омской области особый режим самоизоляции продлили до 12 апреля

Особый режим самоизоляции в Омской области продлится до 12 апреля включительно.
НГС55 06:18
Общество

В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников

Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
REGNUM 06:40
Происшествия

Трое заболевших коронавирусом тюменцев не были за рубежом

Среди заболевших есть и пожилые люди, которые находятся в тяжелом состоянии.
Муксун.fm 05:36
Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru 02:45
Армия и оружие

Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами

BFM.ru 06:07
Происшествия

На Ставрополье и в Югре предотвратили теракты

Ставрополь, 3 апреля 2020, 12:37 — REGNUM В Ставропольском крае силовики предотвратили теракты, запланированные в местах массового пребывания людей.
REGNUM 05:52
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru вчера в 12:27
Экономика

Путин поручил снизить стоимость ипотеки

Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов.
Lenta.ru 03:10
Здоровье

ВОЗ: маски не требуются здоровым людям и не гарантируют защиту

Маски не могут гарантировать защиты от COVID-19 и здоровым людям они не нужны, заявил РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.
РИА Новости вчера в 21:48
Происшествия

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Коммерсантъ 03:06
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
Общество

В Китае заявили, что эпидемия коронавируса приблизила будущее

Профессор Института журналистики университета Цинхуа Жень Ян опубликовал статью, в которой высказал мнение, что пандемия коронавируса ускорила перемены в жизни общества.
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Скончался итальянский дизайнер обуви Серджио Росси

Rambler News Service 06:51
Общество

Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом

Число умерших от коронавируса в Испании приближается к 11 тысячам человек, только за минувшие сутки скончались 932 пациента, выявлено 117 710 случаев заболевания, сообщает минздрав страны.
РИА Новости 05:58
Общество

В Подмосковье ввели штрафы за нарушение самоизоляции

В столице штраф за нарушение режима самоизоляции ввели накануне.
Говорит Москва 05:13
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В России появился новый тип мошенничества с кредитными каникулами

Крупнейший Банк России ВТБ заявил о новом типе мошенничества с кредитными каникулами, которые предоставляют по ипотечным и потребительским займам на фоне пандемии коронавируса.
РБК 05:19
Энергетика

Нефть марки Brent на Лондонской бирже ускорила рост до 7%

Ожидается, что на встрече обсудят новую «Декларацию о сотрудничестве». Цена марки WTI торгуется на уровне 25 долларов 70 центов за баррель.
Говорит Москва 03:56
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