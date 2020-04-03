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Происшествия В Москве начали проверять выходящих на улицу жителей В Москве сотрудники МВД начали проверять жителей столицы, выходящих из дома на улицу во время периода самоизоляции из-за распространения коронавируса.

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Политика В Башкирии продлили режим самоизоляции Уфа, 3 апреля 2020, 09:16 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в республике еще как минимум на неделю.