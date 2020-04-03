Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксРЖД с 7 апреля отменит курсирование 53 поездов дальнего следования

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ОАО "Российские железные дороги" с 7 апреля отменяет несколько поездов дальнего следования, сообщили в РЖД.
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Число «Сапсанов» сократят на три пары

АБН03:39

РЖД с 7 апреля отменит курсирование 53 поездов дальнего следования

Интерфакс03:17

Количество «Сапсанов» между Москвой и Петербургом решили сократить

Peterburg2.ru03:31

РЖД с 7 апреля временно отменяют 53 поезда дальнего следования

Агентство Москва03:17

РЖД начали отменять «Сапсаны» между Петербургом и Москвой

Фонтанка.Ру03:17

РЖД сократит количество «Сапсанов» с 7 апреля

Известия03:31

РЖД отменяют более 50 поездов из-за снижения спроса

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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 03:49, Ашберн
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Время на часах президента России Владимира Путина не совпадало со временем трансляции из-за технической задержки.
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Во Владивостоке скончался 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.
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США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

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За последние сутки в России выявили 601 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
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Глава региона Сергей Аксенов рассказал, что два новых случая коронавируса зафиксированы у крымчанина и москвича, приехавшего в республику.
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Силовики задержали замминистра строительства Челябинской области

Силовики задержали замминистра строительства Челябинской области Татьяну Антонову в порядке статьи 91 УПК РФ.
Znak.com 03:20
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Москва, 3 апреля 2020, 04:33 — REGNUM Отказ Украины от договоренностей, принятых по Донбассу, перечеркивает весь достигнутый ранее прогресс, говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
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Онлайн-магазины пожаловались на задержания курьеров из-за вируса

Участники рынка онлайн-торговли пожаловались на помехи для работы курьеров и поставщиков в регионах на фоне режима повышенной готовности и ограничений из-за пандемии коронавируса.
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Возвращаясь к «Кошелек Pay», то этот сервис позволит пользователям смартфонов Huawei совершать бесконтактную оплату своих покупок.1 Стоит отметить, что данный сервис запустили во второй половине прошлого года и он доступен для пользователей MasterCard.
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Происшествия

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В Саратовской области официально подтверждены еще четыре новых случая заражения людей коронавирусом.
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Общее число случаев коронавирусной инфекции в России выросло за сутки на 601 в 32 регионах, количество заболевших достигло 4149 в 78 регионах, сообщает оперативный штаб.
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Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
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Отечественная рок-исполнительница Земфира порадовала поклонников новым треком.
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Трамп назвал помощь из России «красивым жестом Путина»

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию за медоборудование, которое поможет спасти жизни американцев.
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Польша обвинила Россию в использовании пандемии для дезинформации

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович обвинил Россию в использовании пандемии коронавируса для дезинформации.
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Истребители Су-35 получили оснащение ракетой "воздух-воздух" Р-37М.
Discover24 вчера в 06:28
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