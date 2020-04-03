Из-за снижения пассажиропотока в условиях пандемии вируса COVID-19 ОАО РЖД с 7 апреля отменяет 53 поезда дальнего следования. Ранее компания сообщила о возможном сокращении рабочего времени своих сотрудников, в том числе и высокопоставленных, чтобы избежать сокращения персонала.

РЖД с 7 апреля отменяет более 50 поездов дальнего следования

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