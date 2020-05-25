Экономика

Газета.RuГазета.RuРЖД снизили инвестпрограмму-2020

Гендиректор РЖД Олег Белозеров заявил, что компания снизила инвестиционную программу на 2020 год, передает РИА "Новости". Белозеров на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что инвестпрограмма сокращена с 820 млрд рублей до 620 млрд рублей, то есть на 200 млрд.
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РЖД снизили инвестпрограмму-2020

РИА Новости08:06

Путин призвал РЖД «сокращать по минимуму» вложения в реальный сектор

Российская газета06:42

РЖД сократила инвестпрограмму на 200 млрд рублей

Коммерсантъ07:20

РЖД снизила инвестпрограмму на 200 млрд рублей

Известия07:05

РЖД урезали инвестиции в проектирование

Интерфакс07:03

Путин потребовал сокращать по минимуму инвестиции РЖД в реальный сектор

ТАСС07:00

Путин потребовал сокращать по минимуму инвестиции РЖД в реальный сектор

Вести.Ru08:05
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Общество

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Общество

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Если Украина наладит производство ракетных двигателей, то Россию можно будет «выбить» из проектов США по космосу.
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Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

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Общество

Воробьев рассказал, когда откроют кафе и парикмахерские в Подмосковье

В рамках следующего этапа смягчения ограничений по коронавирусу в Московской области могут открыться кафе, рестораны и парикмахерские.
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Происшествия

В Екатеринбурге сообщили о гибели одного человека из-за урагана

В Екатеринбурге один человек погиб в результате падения строительного крана, который обрушился из-за сильного ветра.
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Лев Лещенко раскритиковал «заботу» Пригожина об артистах

Народный артист России считает заботу Пригожина о положении артистов чрезмерной.
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Российские авиакомпании снизили цены на билеты

Российские авиакомпании резко снизили цены на билеты на рейсы, вылетающие из Москвы в другие города страны и обратно в июне, сообщают «Ведомости».
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Pixar впервые выпустила мультфильм с главным героем-геем

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Школьные выпускные в России могут пройти в традиционном формате

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Роспотребнадзор спрогнозировал рост смертности от коронавируса

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В ближайшие годы болота дельты Миссисипи могут уйти под воду

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Путин подписал закон о повышении предельного возраста ректоров

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении с 65 до 70 лет предельного возраста руководителей и замруководителей образовательных организаций высшего образования и научных организаций.
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КПП в Донбассе с июня перейдут на летний график

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Растет количество россиян, собирающихся провести летний отпуск дома

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Российский государственный деятель и управленец. Генеральный директор - председатель правления ОАО «Российские железные дороги».
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