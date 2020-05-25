Экономика
РИА НовостиРЖД снизили инвестпрограмму-2020
Инвестпрограмма РЖД на 2020 год пока сокращена до 620 миллиардов рублей с 820 миллиардов рублей, снижение коснулось, например, проектирования, которое допустимо сдвинуть, но могут увеличить ее объём без господдержки, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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Шоу-бизнес
Петросян впервые опубликовал фото с молодой женой
Сатирик Евгений Петросян впервые опубликовал фото с женой Татьяной Брухуновой.
Вести.Ru 08:47
Экономика
Сенаторы предложили механизм обязательной закупки российских товаров
Авторы законопроекта хотят наделить правительство правом устанавливать обязательное требование к участникам закупок — о поставке товаров исключительно российского происхождения.
РБК 17:00
Общество
Шувалов посылал самолет в Австрию забрать чемоданы
Представитель Минздрава Австрии прокомментировал, что в министерстве сделали исключение для данного рейса, который приземлился в аэропорту, что забрать чемоданы.
Новые Известия 08:39
Кино
Зрителей возмутила отредактированная версия фильма «Назад в будущее 2»
РИА Новости вчера в 23:46
Наука
Рассказы людей, переживших клиническую смерть, шокировали ученых
В ходе научных исследований ученые доказали, что люди, пережившие клиническую смерть, практически все имели одинаковый опыт.
ToDay News Ufa 07:04
Общество
В Москве умерли еще 76 пациентов с коронавирусом
В Москве за последние сутки умерли еще 76 пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 16:47
Политика
Небензя обвинил США в создании протектората из Украины
США "фактически создали протекторат" из Украины после майдана, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Газета.Ru 15:37
Общество
Министр просвещения назвал сроки проведения пробных ЕГЭ
Первые ЕГЭ в России пройдут в тестовом режиме 29 и 30 июня, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 13:56
Футбол
В чемпионате Фарерских островов игрок забил 4 мяча за 14 минут
ГЛАС.RU вчера в 22:46
Армия и оружие
Мисмари рассказал о 13 турецких беспилотниках, сбитых в Ливии ПВО ЛНА
Подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) за последние трое суток сбили 13 турецких беспилотников.
Политическая Экспертиза 09:17
Экономика
Миллиардеры США экстренно меняют доллары на золото
Интересную аналитику предлагает эксперт-обозреватель Иван Данилов. Так, состояние рынка валют в США остаётся весьма сложным.
DixiNews 12:04
Гаджеты
Intel Core i9-10900K и жидкий металл: температуру под нагрузкой можно снизить на 8 градусов
Немецкий энтузиаст Роман Хартунг (Roman Hartung), известный постоянным читателям под псевдонимом Der8auer, эксперименты с Core i9-10900K проводил с использованием системы жидкостного охлаждения.
3DNews 04:30
Здоровье
Врач перечислила наиболее вредные продукты для печени
Испанский диетолог Ева Родригес назвала, каких продуктов стоит избегать, если хотите сохранить здоровье печени.
Городовой 15:07
Экономика
EVE Online: в июле повысят цены в России из-за удешевления рубля
CCP Games объявила, что с 1 июля повысит цены в EVE Online для российского региона.
Игромания.ру 13:26
Общество
Из перинатального центра забрали девочку, жившую там пять лет
Москва, 25 мая 2020, 08:48 — REGNUM Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала о судьбе девочки, которая пять лет с рождения жила в перинатальном центре.
REGNUM 01:48
Экономика
В России выдача ипотеки в апреле упала почти на 40%
В России выдача ипотеки в апреле упала на 39%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
Газета.Ru 03:49
Общество
Борис Джонсон назвал последствие перенесенного коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, перенесший заражение коронавирусом, пожаловался на ухудшение зрения.
Известия 16:55
Армия и оружие
Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом
«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», – сообщает ПолитРоссия со ссылкой на китайское издание Sohu.
Южный Федеральный вчера в 21:24
Гаджеты
Создатель Linux променял Intel на AMD впервые за 15 лет
Торвальдс сообщил, что он впервые за 15 лет перешёл на компьютер, в котором не используются процессоры Intel.
iXBT.com 03:36
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье
В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
Bimru.ru 06:48
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5: первые живые фотографии
The GEEK 12:43
Футбол
Уткин: «Гулиев совершенно не умеет себя вести. Впереди ММА»
Парень, видимо, совершенно не умеет себя вести.
Soccer.ru 16:33
Происшествия
Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили
По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп.
Lenta.ru 05:23
Шоу-бизнес
Тарзан ответил на критику из-за жалоб на нехватку денег
Lenta.ru вчера в 13:39
Общество
В Петербурге закрасили граффити с Бродским
Портрет поэта и нобелевского лауреата в проеме между домами по улице Пестеля неаккуратно замазали краской.
Телеканал Санкт-Петербург 06:26