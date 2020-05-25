Президент России Владимир Путин попросил ОАО "РЖД" по минимум сокращать инвестиции в реальный сектор экономики. Об этом глава государства сказал в ходе встречи с главой компании Олегом Белозеровым.

Путин попросил РЖД по минимуму сокращать инвестиции в реальный сектор

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