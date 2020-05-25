Экономика
РИА НовостиРЖД снизили инвестпрограмму-2020
Инвестпрограмма РЖД на 2020 год пока сокращена до 620 миллиардов рублей с 820 миллиардов рублей, снижение коснулось, например, проектирования, которое допустимо сдвинуть, но могут увеличить ее объём без господдержки, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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Общество
В России 29 и 30 июня проведут пробный ЕГЭ
Принято решение провести 29 и 30 июня пробный Единый государственный экзамен.
RT на русском 11:24
Происшествия
В Екатеринбурге сообщили о гибели одного человека из-за урагана
В Екатеринбурге один человек погиб в результате падения строительного крана, который обрушился из-за сильного ветра.
RT на русском 10:39
Энергетика
FT: в США 17 компаний по добыче сланцевой нефти подали на банкротство
Компании по добыче сланцевой нефти в США находятся под серьезным давлением из-за падения спроса вследствие пандемии коронавируса, 17 производителей в этом году уже начали процедуру банкротства.
ТАСС 08:17
Общество
Песков выписался из больницы после лечения от коронавируса
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник выписался из больницы, где лечился от коронавируса.
РИА Новости 11:22
Общество
Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца
Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости 10:37
Происшествия
Суд арестовал захватчика отделения банка в Москве
Алексей Барышников, захвативший заложников в отделении Альфа-банка в Москве, арестован до 23 июля, сообщает московское управление Следственного комитета России.
Ведомости 10:09
Общество
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, нужны ли на ЕГЭ маски
Роспотребнадзор рассказал о проведении ЕГЭ в условиях коронавирусной пандемии.
Первый Тульский 11:30
Общество
Власти Москвы планируют смягчение ограничений
Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 09:47
Общество
Роспотребнадзор просит наказать соучредителя сети «Красное и белое»
Екатеринбург, 25 мая 2020, 10:40 — REGNUM Железнодорожный райсуд Екатеринбурга получил дело об административном правонарушении против соучредителя сети магазинов «Красное и белое».
REGNUM 03:40
Общество
Мишустин призвал россиян не спешить на отдых за границу
Председатель Правительства России Михаил Мишустин обратился к россиянам с просьбой пока не планировать отдых за рубежом.
КМВ Новости 09:11
Шоу-бизнес
Петросян впервые опубликовал фото с молодой женой
Сатирик Евгений Петросян впервые опубликовал фото с женой Татьяной Брухуновой.
Вести.Ru 08:47
Общество
Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
BFM.ru 09:17
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
Кино
Джонни Депп сыграет Федерико Феллини
В фильме «Черно-белый Феллини» (Fellini Black and White), новом проекте Эндрю Левитаса («Минамата»), Джонни Депп сыграет знаменитого итальянского режиссера Федерико Феллини.
Euromag.ru 08:38
Армия и оружие
В ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК «Вагнер» с запада Ливии
Зону боевых действий на западе Ливии покинули более 1,5 тыс. наемников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на представителя штаба командования правительственных сил ПНС Ливии, полковника Мухаммеда Кунуну.
Газета.Ru 09:50
Общество
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
Академик РАН Лео Бокерия, известный кардиохирург, назвал предполагаемый срок победы над коронавирусом.
Газета.Ru 04:37
Фигурное катание
Фигуристка Трусова в третий раз попала в Книгу рекордов Гиннесса
Российская фигуристка Александра Трусова в третий раз включена в Книгу рекордов Гиннесса.
Российская газета 09:56
Футбол
Геннадий Орлов: «У Саши Панова есть основания болеть за „Спартак“»
Известный телекомментатор Геннадий Орлов в день 95-летия «Зенита» вспоминает значимые даты в истории клуба.
Спорт-Экспресс 10:42
Политика
В России повысили до 70 лет предельный возраст ректоров
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении предельного возраста для руководителей государственных и муниципальных вузов, а также их заместителей, с 65 до 70 лет.
Коммерсантъ 08:41
Шоу-бизнес
Тарзан ответил на критику его сравнения артистов и пенсионеров
Актер и бодибилдер Сергей Глушко, известный широкой публике под псевдонимом Тарзан, считает, что его слова сравнения артистов и пенсионеров «вырваны из контекста».
АБН вчера в 19:46
Общество
В кабмине заявили о готовности 23 регионов к смягчению ограничений
«Уже 23 субъекта России готовы к смягчению ограничительных мер и соответствуют первому этапу, который определил Роспотребнадзор», — сказал Чернышенко.
RT на русском 10:12
Общество
Строители отсудили у Киркорова 2,3 миллиона рублей за ремонт коттеджа
Комсомольская правда 08:53
Общество
Испания с 1 июля отменит двухнедельный карантин для туристов
Министр иностранных дел Аранча Гонсалес Лайя, со своей стороны, заверила, что "самое трудное осталось позади", и в июле Испания начнет принимать иностранных туристов, отменив карантин и обеспечив санитарные условия для безопасного пребывания в стране.
Российская газета 09:27
Авто
Китайский аналог Aurus Komendant — Hongqi E115 появился на новых фото
Китайская марка Hongqi готовит к дебюту новый большой кроссовер, который является аналогом роскошных Rolls-Royce Cullinan и Aurus Komendant.
Новые автомобили вчера в 22:40
Кино
Джейсон Стэтхэм может стать супергероем киновселенной Marvel
В сообщении интернет-портала говорится, что актер Чарли Кокс, сыгравший Сорвиголову в сериале от Netflix, может отказаться от участия в полнометражном фильме от Marvel, и студия рассматривает в качестве замены актера Джейсона Стэтхэма.
ИА Красная Весна вчера в 11:45
Здоровье
В Кировской области выявили 1373 случая коронавируса
По данным на 25 мая в Кировской области зарегистрировано 1373 случая новой коронавирусной инфекции.
ГТРК Вятка 05:51
Общество
СМИ узнали о докладе ФСО про рост опасений бизнеса в России
Из опрошенных 279 экспертов и 189 предпринимателей 74,3% считают, что вести бизнес в России небезопасно.
РБК 06:19