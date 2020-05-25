Экономика
РИА НовостиРЖД снизили инвестпрограмму-2020
Инвестпрограмма РЖД на 2020 год пока сокращена до 620 миллиардов рублей с 820 миллиардов рублей, снижение коснулось, например, проектирования, которое допустимо сдвинуть, но могут увеличить ее объём без господдержки, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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Наука
Белковый завтрак поможет избежать переедания и бороться с ожирением
ToDay News Ufa 14:41
Общество
Президент РФ подписал закон об ОСАГО без техосмотра
Москва, 25 мая 2020, 20:08 — REGNUM Закон о возможности заключать договор ОСАГО без диагностической карты подписан 25 мая президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на официальном портале правовой информации.
REGNUM 13:08
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой
74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру 04:00
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал слова Пригожина о бедствующих артистах
По заявлению Пригожина, даже известные деятели экстрады столкнулись с серьезными финансовыми трудностями и вынуждены ограничивать себя во всем ради экономии.
RuNews24.ru 13:55
Общество
Кабмин не поддержал идею снизить возраст начисления надбавки к пенсии
Правительство России не поддержало законопроект о снижении возраста для начисления надбавки к пенсии, который ранее был внесён в Госдуму.
RT на русском 12:45
Происшествия
Полковник спецслужбы арестован за хищения
Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ вчера в 15:49
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
Игры
«Шерлок Холмс» станет приквелом из The Sinking City
Специалисты рассказали, что основным нововведением игры станет полноценный открытый мир, который очень похож на реализованный ранее в The Sinking City.
Vevby.ru 17:26
Здоровье
Приморье приступает к первому этапу снятия ограничений
Губернатор региона Олег Кожемяко отметил, что Приморье переходит к первому этапу снятия ограничений.
Газета.Ru 22:24
Экономика
Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ
Минэнерго предложило сократить период отсрочки по начислению пени при неуплате коммунальных платежей, установленный до 1 января 2021 года.
РБК 19:20
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров
Видеоролик с отрывком выступления российской фигуристки Алины Загитовой в соцсети TikTok собрал свыше 22 млн просмотров.
Известия 14:25
Политика
Рогозин: Россия не допустит приватизации Луны
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью радиостанции "Комсомольская правда" заявил о том, что приватизация лунного пространства — противозаконный шаг.
Pravda.Ru 13:14
Общество
Режим ограничений в Москве планируют продлить до середины июня, утверждает интернет-издание «Открытые медиа»
Собеседник издания в администрации президента говорит, что пропускной режим планируется снять ко Дню России.
Эхо Москвы 21:04
Происшествия
Ураган повалил сотни деревьев и бил автомобили в Екатеринбурге
Вечером 25 мая на Екатеринбург обрушился ураганный ветер. В считанные минуты в столице Урала были повалены сотни деревьев.
Московский Комсомолец Екатеринбург 11:09
Общество
Третий этап снятия ограничений наступает на Сахалине
Власти Сахалина приступили к третьему этапу снятия ограничительных мер, ранее введенных в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 22:00
Общество
ФСО зафиксировала рост опасений насчет занятия бизнесом в России
Деловое недоверие к правоохранительной и судебной системе достигло рекордных уровней, пишет «Ведомости», ссылаясь на результаты исследования, проведенного Федеральной службой охраны (ФСО) в ежегодном отчете Бориса Титова, уполномоченного по защите прав предпринимателей.
Evo-rus.com 14:42
Происшествия
Руководитель лесничества попался на взятке в Красноярском крае
Как рассказали в пресс-службе Главка, руководитель КГБУ «Тинское лесничество» пошел на сделку с предпринимателем, который попросил выделить ему участок для заготовки сосны, чтобы в дальнейшем ее вырубить и продать.
ИА Запад24 21:51
Общество
Метеорологи прогнозируют ураганы в средней полосе России и Сибири
«Сотрудники научно-исследовательского центра предупреждают о возможности увеличения количества смерчей и ураганов, а также иных опасных конвективных явлений в средней полосе России и в регионах Сибири в связи со складывающейся метеорологической обстановкой и глобальными изменениями климата», — указано в опубликованном сообщении.
REGNUM 16:50
Общество
В Госдуме предрекли рост цен на туалетную бумагу
В Госдуме предрекли рост цен на бумажные санитарно-гигиенические товары — туалетную бумагу и полотенца.
Известия 15:04
Наука
В Австралии установлен новый рекорд скорости интернета
МонаВиста 06:00
Армия и оружие
БПК «Вице-адмирал Кулаков» вышел в Баренцево море после ремонта
Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» вышел в Баренцево море после восстановления технической готовности на судоремонтном предприятии в Мурманске.
ТК Звезда 09:41
Кино
Составлен рейтинг лучших фильмов и сериалов в жанре «боевик»
В ТОП попали как старые, так и современные фильмы. Издание Vtomske.ru составило рейтинг лучших боевиков для просмотра в период самоизоляции.
Piter.tv 23 мая в 10:48
Гаджеты
Realme представила телевизоры Realme Smart TV
ITZine.ru 04:48
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
Общество
«Вектор» планирует испытания вакцины против коронавируса в июне
Научный центр вирусологии "Вектор" Роспотребнадзора планирует начать клинические испытания вакцины от коронавируса в конце июня.
РИА Новости 21:18
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье
27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
Экспресс газета вчера в 15:39
Энергетика
Названы возможные сценарии нефтяного кризиса до 2025 года
Кризис на нефтяном рынке может сохраниться до 2025 года.
Lenta.ru 19:06