Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРЖД снизили инвестпрограмму-2020

Инвестпрограмма РЖД на 2020 год пока сокращена до 620 миллиардов рублей с 820 миллиардов рублей, снижение коснулось, например, проектирования, которое допустимо сдвинуть, но могут увеличить ее объём без господдержки, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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Полезные дороги: сокращение инвестпрограммы РЖД не скажется на гражданах

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Путин потребовал сокращать по минимуму инвестиции РЖД в реальный сектор

Вести.Ru08:05

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Коммерсантъ07:20

РЖД снизили инвестпрограмму-2020

РИА Новости08:06

Путин потребовал сокращать по минимуму инвестиции РЖД в реальный сектор

ТАСС07:00
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Белковый завтрак поможет избежать переедания и бороться с ожирением

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Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал слова Пригожина о бедствующих артистах

По заявлению Пригожина, даже известные деятели экстрады столкнулись с серьезными финансовыми трудностями и вынуждены ограничивать себя во всем ради экономии.
RuNews24.ru 13:55
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Общество

Кабмин не поддержал идею снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Правительство России не поддержало законопроект о снижении возраста для начисления надбавки к пенсии, который ранее был внесён в Госдуму.
RT на русском 12:45
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Полковник спецслужбы арестован за хищения

Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ вчера в 15:49
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Общество

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
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Игры

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Специалисты рассказали, что основным нововведением игры станет полноценный открытый мир, который очень похож на реализованный ранее в The Sinking City.
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Приморье приступает к первому этапу снятия ограничений

Губернатор региона Олег Кожемяко отметил, что Приморье переходит к первому этапу снятия ограничений.
Газета.Ru 22:24
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Экономика

Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ

Минэнерго предложило сократить период отсрочки по начислению пени при неуплате коммунальных платежей, установленный до 1 января 2021 года.
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Происшествия

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Третий этап снятия ограничений наступает на Сахалине

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Деловое недоверие к правоохранительной и судебной системе достигло рекордных уровней, пишет «Ведомости», ссылаясь на результаты исследования, проведенного Федеральной службой охраны (ФСО) в ежегодном отчете Бориса Титова, уполномоченного по защите прав предпринимателей.
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Метеорологи прогнозируют ураганы в средней полосе России и Сибири

«Сотрудники научно-исследовательского центра предупреждают о возможности увеличения количества смерчей и ураганов, а также иных опасных конвективных явлений в средней полосе России и в регионах Сибири в связи со складывающейся метеорологической обстановкой и глобальными изменениями климата», — указано в опубликованном сообщении.
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В Госдуме предрекли рост цен на бумажные санитарно-гигиенические товары — туалетную бумагу и полотенца.
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В Австралии установлен новый рекорд скорости интернета

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Составлен рейтинг лучших фильмов и сериалов в жанре «боевик»

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«Вектор» планирует испытания вакцины против коронавируса в июне

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