Коронавирус
RT на русскомРЖД отменит 53 поезда дальнего следования из-за коронавируса
«Холдинг «РЖД» с 7 апреля отменяет ряд поездов дальнего следования», — говорится в сообщении на сайте компании. Отмечается, что также временно сократят периодичность курсирования 37 поездов АО «ФПК».
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Общество
Три пациента с коронавирусом нарушили режим самоизоляции в Москве
Три пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 в лёгкой форме нарушили режим самоизоляции в Москве.
Общество
Премьер утвердил правила поведения при введении режимов ПГ и ЧС
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое утверждает обязательные правила поведения граждан и организаций в случае введения режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Общество
Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля
При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
Политика
США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН
Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Общество
Россия полностью прекратит международное авиасообщение
Россия в ночь на 4 апреля приостановит все международные рейсы для возвращения россиян.
Здоровье
Врачи больницы Петербурга жалуются на нехватку защиты, комздрав опровергает
Десять человек в медицинских масках и халатах рассказывают о том, что им не хватает средств индивидуальной защиты, препаратов, а в палаты не проведён кислород.
Политика
Путин назначил Солодова врио губернатора Камчатки
Президент Владимир Путин назначил врио губернатора Камчатского края - им стал Владимир Солодов.
Общество
В Подмосковье ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции
В Московской области вслед за столицей ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции.
Общество
В Москве заработала система мониторинга больных коронавирусом
Глава московского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что в столице начала работать система мониторинга больных коронавирусной инфекцией COVID-19.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения режима нерабочих дней
В России могут сократить режим нерабочих дней, если угроза распространения коронавируса станет минимальной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Общество
Собянин рассказал о планах по введению пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у властей были планы ввести жесткий пропускной режим, но ситуация изменилась, передает РИА "Новости".
Общество
Стало известно состояние здоровья главврача больницы в Коммунарке
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, у которого ранее был подтвержден новый коронавирус, сейчас чувствует себя нормально.
Происшествия
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Экономика
Набиуллина: один месяц карантина может стоить экономике 1,5-2% ВВП
"Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5-2% годового ВВП", - сказала глава ЦБ.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Общество
FT: американские нефтяники призвали ввести новые санкции против России
Американские производители сланцевой нефти запустили агрессивную лоббистскую кампанию за введение новых санкций против России и Саудовской Аравии, пишет Financial Times.
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения
Пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к нации. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Здоровье
В Минздраве оценили ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в России
Глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.
Общество
Тестовый режим ЧС введут под Петербургом
В одном из населенных пунктов под Санкт-Петербургом введут тестовый режим ЧС.
Кино
У «Мосфильма» появится свой телеканал
С недавнего времени компания является обладателем эксклюзивных прав на показ фильмов, созданных на киностудии «Мосфильм».
Общество
Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве
Общество
Собянин оценил угрозу бюджету Москвы из-за коронавируса
Москве угрожают проблемы с бюджетом из-за коронавируса по итогам второго квартала.
Религия
Патриарх Кирилл призвал духовенство продолжать службы и причастия без паствы
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал духовенство Русской православной церкви (РПЦ) продолжать совершать богослужения и таинство причастия даже в отсутствии паствы из-за распространения коронавируса рекомендациями.
Политика
Путин поручил разработать допуск беспилотных машин на дороги
В России начнется подготовка к тестированию и поэтапному допуску на дороги беспилотных автомобилей без сопровождения инженера-испытателя.
Общество
Губернатор Самарской области прокомментировал продление нерабочих дней
Дмитрий Азаров подчеркнул, что для Самарской области как индустриального региона крайне важна работа крупных промышленных предприятий.
Происшествия
Уголовное дело в отношении пациентки с коронавирусом завели в Чувашии
Чебоксары, 3 апреля 2020, 16:35 — REGNUM В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении второго пациента с выявленным заражением коронавирусом.
Происшествия
Суд в Башкирии впервые вынес штраф за нарушение режима самоизоляции
1 апреля президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы от 15 000 до 40 000 руб. за нарушение режима самоизоляции здоровыми гражданами.
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $30 за баррель
Цена нефти марки Brent начала расти и уже превысила $30 за баррель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
Политика
Путин объяснил необходимость карантина до мая
Президент России Владимир Путин призвал надежно обеспечивать порядок и безопасность в период пандемии коронавируса.