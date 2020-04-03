Коронавирус

RT на русскомRT на русскомРЖД отменит 53 поезда дальнего следования из-за коронавируса

«Холдинг «РЖД» с 7 апреля отменяет ряд поездов дальнего следования», — говорится в сообщении на сайте компании. Отмечается, что также временно сократят периодичность курсирования 37 поездов АО «ФПК».
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РЖД отменят более 50 поездов дальнего следования и сократят «Сапсаны»

РБК04:48

ОАО РЖД отменяет 53 поезда

Коммерсантъ05:42

РЖД с 7 апреля временно отменяют 53 поезда дальнего следования

Агентство Москва03:17

С 7 апреля ОАО «РЖД» отменит поезд Оренбург — Самара и некоторые другие

56orb.ru03:44

РЖД сократит количество «Сапсанов» с 7 апреля

Известия03:31

РЖД с 7 апреля отменит 53 поезда дальнего следования

ТАСС03:30

РЖД отменит 53 поезда дальнего следования из-за коронавируса

RT на русском04:06
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Общество

Три пациента с коронавирусом нарушили режим самоизоляции в Москве

Три пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 в лёгкой форме нарушили режим самоизоляции в Москве.
RT на русском 09:26
Общество

Премьер утвердил правила поведения при введении режимов ПГ и ЧС

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое утверждает обязательные правила поведения граждан и организаций в случае введения режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Вести.Ru 09:00
Общество

Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля

При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
Курские известия 07:44
Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru 02:45
Общество

Россия полностью прекратит международное авиасообщение

Россия в ночь на 4 апреля приостановит все международные рейсы для возвращения россиян.
РБК 09:17
Здоровье

Врачи больницы Петербурга жалуются на нехватку защиты, комздрав опровергает

Десять человек в медицинских масках и халатах рассказывают о том, что им не хватает средств индивидуальной защиты, препаратов, а в палаты не проведён кислород.
REGNUM 09:36
Политика

Путин назначил Солодова врио губернатора Камчатки

Президент Владимир Путин назначил врио губернатора Камчатского края - им стал Владимир Солодов.
Российская газета 05:24
Общество

В Подмосковье ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции

В Московской области вслед за столицей ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции.
НТВ 07:03
Общество

В Москве заработала система мониторинга больных коронавирусом

Глава московского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что в столице начала работать система мониторинга больных коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:38
Политика

В Кремле назвали условие сокращения режима нерабочих дней

В России могут сократить режим нерабочих дней, если угроза распространения коронавируса станет минимальной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:21
Общество

Собянин рассказал о планах по введению пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у властей были планы ввести жесткий пропускной режим, но ситуация изменилась, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:54
Общество

Стало известно состояние здоровья главврача больницы в Коммунарке

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, у которого ранее был подтвержден новый коронавирус, сейчас чувствует себя нормально.
Вечерняя Москва 08:52
Происшествия

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Коммерсантъ 03:06
Экономика

Набиуллина: один месяц карантина может стоить экономике 1,5-2% ВВП

"Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5-2% годового ВВП", - сказала глава ЦБ.
Газета.Ru 07:43
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости вчера в 15:29
Общество

FT: американские нефтяники призвали ввести новые санкции против России

Американские производители сланцевой нефти запустили агрессивную лоббистскую кампанию за введение новых санкций против России и Саудовской Аравии, пишет Financial Times.
РИА Новости 03:04
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения

Пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к нации. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Моя Москва.онлайн 02:48
Здоровье

В Минздраве оценили ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в России

Глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.
RT на русском 08:06
Общество

Тестовый режим ЧС введут под Петербургом

В одном из населенных пунктов под Санкт-Петербургом введут тестовый режим ЧС.
Lenta.ru 08:15
Общество

Итальянский дизайнер обуви Серджио Росси умер от коронавируса

Инфорос 08:06
Кино

У «Мосфильма» появится свой телеканал

С недавнего времени компания является обладателем эксклюзивных прав на показ фильмов, созданных на киностудии «Мосфильм».
Inc-news.ru 09:02
Общество

Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве

RT на русском 08:14
Общество

Собянин оценил угрозу бюджету Москвы из-за коронавируса

Москве угрожают проблемы с бюджетом из-за коронавируса по итогам второго квартала.
Lenta.ru 09:24
Религия

Патриарх Кирилл призвал духовенство продолжать службы и причастия без паствы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал духовенство Русской православной церкви (РПЦ) продолжать совершать богослужения и таинство причастия даже в отсутствии паствы из-за распространения коронавируса рекомендациями.
ТАСС 09:13
Политика

Путин поручил разработать допуск беспилотных машин на дороги

В России начнется подготовка к тестированию и поэтапному допуску на дороги беспилотных автомобилей без сопровождения инженера-испытателя.
РБК 07:43
Общество

Губернатор Самарской области прокомментировал продление нерабочих дней

Дмитрий Азаров подчеркнул, что для Самарской области как индустриального региона крайне важна работа крупных промышленных предприятий.
ГТРК Самара вчера в 14:40
Происшествия

Уголовное дело в отношении пациентки с коронавирусом завели в Чувашии

Чебоксары, 3 апреля 2020, 16:35 — REGNUM В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении второго пациента с выявленным заражением коронавирусом.
REGNUM 09:35
Происшествия

Суд в Башкирии впервые вынес штраф за нарушение режима самоизоляции

1 апреля президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы от 15 000 до 40 000 руб. за нарушение режима самоизоляции здоровыми гражданами.
Ведомости 05:55
Энергетика

Цена нефти Brent превысила $30 за баррель

Цена нефти марки Brent начала расти и уже превысила $30 за баррель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
RT на русском 03:27
Политика

Путин объяснил необходимость карантина до мая

Президент России Владимир Путин призвал надежно обеспечивать порядок и безопасность в период пандемии коронавируса.
ТВ Центр 09:51
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