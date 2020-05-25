Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксРЖД урезали инвестиции в проектирование

16 апреля президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития строительной отрасли подтвердил планы государства продолжить реализацию крупных инфраструктурных проектов, несмотря на непростые эпидемиологические условия.
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РЖД снизила инвестпрограмму на 200 млрд рублей

Известия07:05

Путин потребовал сокращать по минимуму инвестиции РЖД в реальный сектор

Вести.Ru08:05

РЖД сократила инвестпрограмму на 200 млрд рублей

Коммерсантъ07:20

РЖД снизили инвестпрограмму-2020

РИА Новости08:06

РЖД урезали инвестиции в проектирование

Интерфакс07:03

Путин призвал РЖД «сокращать по минимуму» вложения в реальный сектор

Российская газета06:42

РЖД представят президенту варианты увеличения инвестпрограммы без помощи бюджета

ТАСС06:28
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Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 09:14, Ашберн
Общество

Воробьев рассказал, когда откроют кафе и парикмахерские в Подмосковье

В рамках следующего этапа смягчения ограничений по коронавирусу в Московской области могут открыться кафе, рестораны и парикмахерские.
ТК Звезда вчера в 05:45
500
Общество

В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии

Коммерсантъ вчера в 21:18
1,4K
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган сделали татуировки в честь сына

Чтобы порадовать отпрысков, Самойлова и Джиган приобрели для них новое развлечение, стоимостью пол миллиона рублей.
Paparazzi.ru вчера в 04:11
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Экономика

ДФО получит более 4 миллиардов рублей от правительства

Регионы ДФО получат из Резервного фонда правительства РФ более 4 миллиардов руб. Деньги предназначаются для компенсации снижения поступления налоговых и неналоговых доходов на фоне пандемии.
Вести.Ru 00:02
1,5K
Общество

В Китае назвали 10 самых загадочных мест в России

Российская газета 02:57
58
Общество

Илону Маску и Граймс пришлось изменить имя сына X Æ A-12

Американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск и исполнительница Клэр Буше, известная как Граймс, изменили имя своему сыну.
News.ru 06:05
1
Общество

В России число случаев коронавируса превысило 350 тысяч

Новый Калининград За последние сутки в России подтверждено 8946 случая коронавирусной инфекции COVID-19 в в 83 субъектах, в том числе выявлено активно 3908 (43,70%) без клинических проявлений.
Новый Калининград.Ru 03:35
Общество

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
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Кино

Pixar впервые выпустила мультфильм с главным героем-геем

Snob.ru 05:44
95
Здоровье

Популярный препарат увеличил смертность от коронавируса

Американские медики рассказали об анализе историй болезни 96 032 госпитализированных с COVID-19 пациентов, 14 888 из которых получали популярные противомалярийные препараты во время лечения.
Lenta.ru 08:13
7
Общество

Вирусолог объяснил, как действовать при второй волне COVID-19

Доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн предложил, как действовать общественности и властям в момент появления второй волны новой коронавирусной инфекции в России.
Аргументы недели 06:58
Культура

Netflix продлил испанский веб-сериал «Элита»

Решение о съемках четвертого сезона испанского сериала «Элита» приняла компания Netflix, 22 мая сообщает издание Variety.
ИА Красная Весна вчера в 05:13
Общество

Губернатор НСО Травников попросил полицию пресекать массовые вечеринки

АиФ Новосибирск 00:42
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Происшествия

Суд арестовал захватчика отделения банка в Москве

Мужчина захватил отделение Альфа-банка на Земляном Валу днем 23 мая, он угрожал взорвать помещение.
Известия 08:52
15
Общество

Комету Лебедь россияне смогут увидеть утром 27 мая

ГТРК Ставрополье 08:12
21
Происшествия

Экс-глава Минздрава Пензенской области осуждён за изнасилование

В Пензенской области суд приговорил бывшего министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова к трём годам и трём месяцам лишения свободы по делу об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
RT на русском 08:07
52
Кино

Лучшей экранизацией Стивена Кинга стало «Сияние»

Вторая строчка рейтинга была взята из картин «Побег из Шоушенка» (1994). Третьим была экранизация «Кэрри» (1976).
Evo-rus.com 23 мая в 11:21
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Наука

Миграционные модели указали на возможное местоположение Эдемского сада древнего человека

Naked Science 07:08
Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
Общество

Из перинатального центра забрали девочку, жившую там пять лет

REGNUM 01:48
98
Шоу-бизнес

У актрисы Дарьи Мороз обнаружили коронавирус

Известия 07:08
61
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принца Гарри обвинили в воровстве 44 млн фунтов

У Меган Маркл и принца Гарри очередные неприятности - супругов обвинили в воровстве десятков миллионов фунтов стерлингов из британского бюджета.
Bimru.ru 04:04
2
Общество

Испания отменит карантин для иностранцев с 1 июля

Правительство Испании с 1 июля отменяет двухнедельный карантин для иностранцев, пишет ТАСС.
Газета.Ru 09:09
Общество

Мишустин попросил россиян не торопиться планировать отдых за границей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса призвал россиян не торопиться планировать зарубежные поездки, так как нужно исключить малейший риск завоза инфекции.
ТАСС 06:59
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Киберспорт

Составлен список лучших новинок в Steam

Наиболее продаваемыми новинками апреля, отсортированными по выручке за первые две недели после выпуска, стали Endzone: A World Apart, Resident Evil 3, Blush Blush, Deadside и Fallout 76.
Vevby.ru 09:06
Политика

Рогозин заявил, что Россия не допустит приватизацию Луны

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не допустит приватизацию Луны, пишет ТАСС.
Газета.Ru 04:42
69
Общество

В Липецкой области объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19

Обсуждение на заседании оперативного штаба Липецкой области по коронавирусу касалось ошибки в данных о числе проведенных тестов на COVID-19, а не числа заразившихся им. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Газета.Ru 07:15
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Общество

В Петербурге стали известны сроки полной отмены ограничений

В Санкт-Петербурге эксперт назвал сроки полной отмены ограничений, связанных с распространением коронавируса, передают «Невские новости».
Санкт-Петербургские ведомости 02:27
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Армия и оружие

В Венесуэле показали на видео испытания «Бука» и «Смерча»

По сообщению американского портала The Drive, армия Венесуэлы провела учения на острове Ла-Орчила ЗРК «Бук-М2Э», а также испытала артиллерийские установки БМ-21 «Град» и БМ-30 «Смерч».
Военное дело вчера в 04:24
32
Политика

Зеленский запросил гуманитарную помощь у Израиля

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху поздравил главу израильского правительства с вступлением в должность и попросил его о помощи в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 08:24
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Олег Валентинович Белозёров
Российский политик
Российский государственный деятель и управленец. Генеральный директор - председатель правления ОАО «Российские железные дороги».
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