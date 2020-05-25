Экономика
Российская газетаПутин призвал РЖД «сокращать по минимуму» вложения в реальный сектор
Президент обсудил инвестпрограмму РЖД с главой компании Олегом Белозеровым на встрече в Кремле.
Читать в источнике
Оценить29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7204 источника, обновлено в 10:27, Ашберн
Здоровье
В Свердловской области выявили за сутки 279 случаев коронавируса
За минувшие сутки в Свердловской области случаи заражения коронавирусной инфекцией подтвердились у 279 человек.
Парламентская газета 05:15
Общество
Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
BFM.ru 09:17
Общество
Испания с 1 июля отменит двухнедельный карантин для туристов
Министр иностранных дел Аранча Гонсалес Лайя, со своей стороны, заверила, что "самое трудное осталось позади", и в июле Испания начнет принимать иностранных туристов, отменив карантин и обеспечив санитарные условия для безопасного пребывания в стране.
Российская газета 09:27
Космос
Российский космонавт исследовал рисунки на плато Наска
Исследованием геоглифов Наска занялся и российский космонавт Иван Вагнер, находящийся сейчас в экспедиции на МКС.
Южный Федеральный вчера в 22:31
Кино
Джейсону Стейтему нашли подходящую роль в киновселенной Marvel
We Got This Covered пишет о том, что Marvel рассматривает британского актера Джейсона Стейтема на роль Сорвиголовы в Кинематографической вселенной.
Российская газета вчера в 09:10
Армия и оружие
США показали испытание лазерного оружия против беспилотников
Lenta.ru 23 мая в 15:27
Общество
Туризм в России возобновится с 1 июня
С российского туризма снимается с 1 июня ограничения, заявил на пресс-конференции в Белом доме вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Вести.Ru 10:17
Происшествия
Пензенский экс-министр здравоохранения осужден за изнасилование
По версии следствия, 30 апреля 2019 года министр в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал свою знакомую с применением действий насильственного характера.
Российская газета 08:22
Экономика
Минфин предложил упростить продажу ювелирных изделий
Минфин предлагает повысить сумму покупки ювелирных изделий, совершенной с помощью банковской карты, при которой идентификация не нужна, до 600 000 руб.
Ведомости вчера в 17:34
Происшествия
Ураган на Урале: есть пострадавшие
Стихия обрушилась на Средний Урал ближе к вечеру 25 мая.
REGNUM 10:03
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
Общество
В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии
Коммерсантъ вчера в 21:18
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал слова Пригожина о бедствующих артистах
Певец Лев Лещенко прокомментировал слова продюсера Иосифа Пригожина о «чудовищном положении», в котором сейчас находятся российские артисты.
Наша версия 10:18
Общество
Собянин анонсировал дальнейшее смягчение ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о дальнейшем смягчении действующих ограничений из-за коронавируса COVID-19 в ближайшее время.
Коммерсантъ 09:49
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала продолжительность масочного режима
В ближайшие один-два месяца в России сохранится обязательный масочный режим.
FlashNord 10:17
Армия и оружие
Тамбовские снайперы получили модернизированные высокоточные винтовки
Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, тамбовские спецназовцы получили партию удобных и точных снайперских винтовок СВ-98.
Военное дело 10:15
Политика
«Остались месяцы». Как американцы увидели готовый «Северный поток–2»
Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" способен достроить газопровод "Северный поток–2" в течение двух-трех месяцев, считает американское издание Free News.
BaltNews.lt 05:30
Происшествия
В Мурманской области нашли тело пропавшей четырёхлетней девочки
RT на русском 09:13
Армия и оружие
Появились данные об убитом в Ливии наемнике ЧВК Вагнера
Наемник частной военной компании (ЧВК) Вагнера, убитый ливийскими правительственными силами ранее в мае, имел позывной Хунгуз и являлся выходцем из Бурятии или Хакасии.
Lenta.ru 09:22
Политика
Путин подписал закон о повышении предельного возраста ректоров
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении с 65 до 70 лет предельного возраста руководителей и замруководителей образовательных организаций высшего образования и научных организаций.
РИА Новости 07:04
Кино
Дизайнер создал 3D-копию Аквамена
Турецкий дизайнер и блогер Хоссейн Диба создал 3D-визуализацию американского актёра Джейсона Момоа в образе Аквамена.
News.ru 09:48
Армия и оружие
ВСУ дважды за сутки нарушили режим прекращения огня в ЛНР
Луганск, 23 мая 2020, 23:08 — REGNUM Два раза украинские формирования нарушили за сутки 22 мая режим прекращения огня в ЛНР, сообщает 23 мая Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
REGNUM 23 мая в 16:08
Армия и оружие
В ДНР объяснили подавление украинских огневых точек
Подавление огневых точек украинской армии направлено на обеспечение безопасности граждан ДНР и имеет сдерживающий характер.
Pravda.Ru 08:36
Происшествия
В Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника
Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.
ТАСС 01:42
Экономика
ТПП РФ предлагает запретить рост тарифов ЖКХ
Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил председателю правительства Михаилу Мишустину ввести мораторий на рост тарифов ЖКХ и естественных монополий в рамках плана восстановления экономики на фоне коронавируса, следует из предложений палаты, которые есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 08:22
Общество
Суд взыскал с Киркорова 2,3 миллиона рублей задолженности
Таганский районный суд Москвы принял решение о взыскании с певца Филиппа Киркорова 2,3 миллиона рублей задолженности в пользу строительной фирмы, которая проводила ремонт его загородного дома.
Вечерняя Москва 08:56
Баскетбол
Сезон Евролиги завершен досрочно без определения победителя
Сезон-2019/20 баскетбольной Евролиги завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 10:03
Здоровье
Глава Минздрава заявил о завершении выплат медикам за апрель
Компенсации за апрель медикам, которые работают с COVID-19, выплачены, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 07:46
Экономика
ФАС выступила против сенаторских поправок в закон о госзакупках
Поправки предлагают наделить государственного и муниципального заказчика с 1 июля 2020 года по 1 июля 2022 года правом заключать контракт с организацией из реестра оборонно-промышленного комплекса (ОПК) как с единственным поставщиком.
РБК 08:16