Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПутин призвал РЖД «сокращать по минимуму» вложения в реальный сектор

Президент обсудил инвестпрограмму РЖД с главой компании Олегом Белозеровым на встрече в Кремле.
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РЖД снизили инвестпрограмму-2020

РИА Новости08:06

Путин потребовал сокращать по минимуму инвестиции РЖД в реальный сектор

ТАСС07:00

РЖД сократила инвестпрограмму на 200 млрд рублей

Коммерсантъ07:20

РЖД снизила инвестпрограмму на 200 млрд рублей

Известия07:05

РЖД урезали инвестиции в проектирование

Интерфакс07:03

Путин потребовал сокращать по минимуму инвестиции РЖД в реальный сектор

Вести.Ru08:05

Путин призвал РЖД «сокращать по минимуму» вложения в реальный сектор

Российская газета06:42
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Автоматически обработаны 7204 источника, обновлено в 10:27, Ашберн
Здоровье

В Свердловской области выявили за сутки 279 случаев коронавируса

За минувшие сутки в Свердловской области случаи заражения коронавирусной инфекцией подтвердились у 279 человек.
Парламентская газета 05:15
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Общество

Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19

В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
BFM.ru 09:17
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Общество

Испания с 1 июля отменит двухнедельный карантин для туристов

Министр иностранных дел Аранча Гонсалес Лайя, со своей стороны, заверила, что "самое трудное осталось позади", и в июле Испания начнет принимать иностранных туристов, отменив карантин и обеспечив санитарные условия для безопасного пребывания в стране.
Российская газета 09:27
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Космос

Российский космонавт исследовал рисунки на плато Наска

Исследованием геоглифов Наска занялся и российский космонавт Иван Вагнер, находящийся сейчас в экспедиции на МКС.
Южный Федеральный вчера в 22:31
Общество

Прожившую всю жизнь в московской клинике девочку забрали в новую семью

Lenta.ru 00:20
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Кино

Джейсону Стейтему нашли подходящую роль в киновселенной Marvel

We Got This Covered пишет о том, что Marvel рассматривает британского актера Джейсона Стейтема на роль Сорвиголовы в Кинематографической вселенной.
Российская газета вчера в 09:10
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Армия и оружие

США показали испытание лазерного оружия против беспилотников

Lenta.ru 23 мая в 15:27
559
Общество

Туризм в России возобновится с 1 июня

С российского туризма снимается с 1 июня ограничения, заявил на пресс-конференции в Белом доме вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Вести.Ru 10:17
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Происшествия

Пензенский экс-министр здравоохранения осужден за изнасилование

По версии следствия, 30 апреля 2019 года министр в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал свою знакомую с применением действий насильственного характера.
Российская газета 08:22
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Экономика

Минфин предложил упростить продажу ювелирных изделий

Минфин предлагает повысить сумму покупки ювелирных изделий, совершенной с помощью банковской карты, при которой идентификация не нужна, до 600 000 руб.
Ведомости вчера в 17:34
Происшествия

Ураган на Урале: есть пострадавшие

Стихия обрушилась на Средний Урал ближе к вечеру 25 мая.
REGNUM 10:03
16
Общество

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
45
Общество

В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии

Коммерсантъ вчера в 21:18
1,4K
Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал слова Пригожина о бедствующих артистах

Певец Лев Лещенко прокомментировал слова продюсера Иосифа Пригожина о «чудовищном положении», в котором сейчас находятся российские артисты.
Наша версия 10:18
Общество

Собянин анонсировал дальнейшее смягчение ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о дальнейшем смягчении действующих ограничений из-за коронавируса COVID-19 в ближайшее время.
Коммерсантъ 09:49
8
Общество

Глава Роспотребнадзора назвала продолжительность масочного режима

В ближайшие один-два месяца в России сохранится обязательный масочный режим.
FlashNord 10:17
Армия и оружие

Тамбовские снайперы получили модернизированные высокоточные винтовки

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, тамбовские спецназовцы получили партию удобных и точных снайперских винтовок СВ-98.
Военное дело 10:15
1
Политика

«Остались месяцы». Как американцы увидели готовый «Северный поток–2»

Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" способен достроить газопровод "Северный поток–2" в течение двух-трех месяцев, считает американское издание Free News.
BaltNews.lt 05:30
1,3K
Происшествия

В Мурманской области нашли тело пропавшей четырёхлетней девочки

RT на русском 09:13
30
Армия и оружие

Появились данные об убитом в Ливии наемнике ЧВК Вагнера

Наемник частной военной компании (ЧВК) Вагнера, убитый ливийскими правительственными силами ранее в мае, имел позывной Хунгуз и являлся выходцем из Бурятии или Хакасии.
Lenta.ru 09:22
627
Политика

Путин подписал закон о повышении предельного возраста ректоров

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении с 65 до 70 лет предельного возраста руководителей и замруководителей образовательных организаций высшего образования и научных организаций.
РИА Новости 07:04
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Кино

Дизайнер создал 3D-копию Аквамена

Турецкий дизайнер и блогер Хоссейн Диба создал 3D-визуализацию американского актёра Джейсона Момоа в образе Аквамена.
News.ru 09:48
Армия и оружие

ВСУ дважды за сутки нарушили режим прекращения огня в ЛНР

Луганск, 23 мая 2020, 23:08 — REGNUM Два раза украинские формирования нарушили за сутки 22 мая режим прекращения огня в ЛНР, сообщает 23 мая Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
REGNUM 23 мая в 16:08
7
Армия и оружие

В ДНР объяснили подавление украинских огневых точек

Подавление огневых точек украинской армии направлено на обеспечение безопасности граждан ДНР и имеет сдерживающий характер.
Pravda.Ru 08:36
Происшествия

В Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника

Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.
ТАСС 01:42
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Экономика

ТПП РФ предлагает запретить рост тарифов ЖКХ

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил председателю правительства Михаилу Мишустину ввести мораторий на рост тарифов ЖКХ и естественных монополий в рамках плана восстановления экономики на фоне коронавируса, следует из предложений палаты, которые есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 08:22
2
Общество

Суд взыскал с Киркорова 2,3 миллиона рублей задолженности

Таганский районный суд Москвы принял решение о взыскании с певца Филиппа Киркорова 2,3 миллиона рублей задолженности в пользу строительной фирмы, которая проводила ремонт его загородного дома.
Вечерняя Москва 08:56
Баскетбол

Сезон Евролиги завершен досрочно без определения победителя

Сезон-2019/20 баскетбольной Евролиги завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 10:03
1
Здоровье

Глава Минздрава заявил о завершении выплат медикам за апрель

Компенсации за апрель медикам, которые работают с COVID-19, выплачены, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 07:46
4
Экономика

ФАС выступила против сенаторских поправок в закон о госзакупках

Поправки предлагают наделить государственного и муниципального заказчика с 1 июля 2020 года по 1 июля 2022 года правом заключать контракт с организацией из реестра оборонно-промышленного комплекса (ОПК) как с единственным поставщиком.
РБК 08:16
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Российский государственный деятель и управленец. Генеральный директор - председатель правления ОАО «Российские железные дороги».
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