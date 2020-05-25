Президент обсудил инвестпрограмму РЖД с главой компании Олегом Белозеровым на встрече в Кремле.

Путин призвал РЖД «сокращать по минимуму» вложения в реальный сектор

Общество Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19 В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19. 452

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Экономика Минфин предложил упростить продажу ювелирных изделий Минфин предлагает повысить сумму покупки ювелирных изделий, совершенной с помощью банковской карты, при которой идентификация не нужна, до 600 000 руб.

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Общество Глава Роспотребнадзора назвала продолжительность масочного режима В ближайшие один-два месяца в России сохранится обязательный масочный режим.

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Армия и оружие ВСУ дважды за сутки нарушили режим прекращения огня в ЛНР Луганск, 23 мая 2020, 23:08 — REGNUM Два раза украинские формирования нарушили за сутки 22 мая режим прекращения огня в ЛНР, сообщает 23 мая Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня. 7

Армия и оружие В ДНР объяснили подавление украинских огневых точек Подавление огневых точек украинской армии направлено на обеспечение безопасности граждан ДНР и имеет сдерживающий характер.

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