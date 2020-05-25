Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПутин призвал РЖД «сокращать по минимуму» вложения в реальный сектор

Президент обсудил инвестпрограмму РЖД с главой компании Олегом Белозеровым на встрече в Кремле.
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Путин потребовал сокращать по минимуму инвестиции РЖД в реальный сектор

Вести.Ru08:05

Квантовые рельсы для «Ласточки»

Российская газета13:55

РЖД снизили инвестпрограмму-2020

РИА Новости08:06

Полезные дороги: сокращение инвестпрограммы РЖД не скажется на гражданах

Известия14:19

РЖД сократила инвестпрограмму на 200 млрд рублей

Коммерсантъ07:20

РЖД урезали инвестиции в проектирование

Интерфакс07:03

Путин потребовал сокращать по минимуму инвестиции РЖД в реальный сектор

ТАСС07:00
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Автоматически обработано 7206 источников, обновлено в 16:21, Ашберн
Общество

Мишустин призвал россиян не планировать заграничные поездки

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом в понедельник, 25 мая, призвал соотечественников не планировать заграничные поездки в связи с пандемией коронавируса.
Известия 10:37
2,5K
Общество

Жителям Карелии разрешили занятия спортом на улице

Власти Карелии разрешили жителям региона заниматься спортом на открытом воздухе группами не более 10 человек.
Известия 15:11
6
Киберспорт

В Dota 2 вышел Battle Pass 2020

Valve выпустила Battle Pass 2020 для Dota 2. С ним разработчики добавили в игру систему гильдий и новый набор испытаний, а также представили предметы из Immortal Treasure, анонсировали летний ивент и ряд других функций.
CyberSport.ru 14:55
Происшествия

Суд арестовал полковника ФСО по делу о мошенничестве

235-й гарнизонный военный суд по ходатайству главного военного управления Следственного комитета арестовал начальника 3 отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения ФСО полковника Дмитрия Ширенова на два месяца.
Газета.Ru 07:13
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Шоу-бизнес

Переживший 5 лет назад инсульт Алексей Янин начал вставать на ноги

Как известно, 5 лет назад артист перенес инсульт и в настоящее время восстанавливает свое здоровье.
ГлобалМСК.ру 03:33
3
Происшествия

Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили

По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп.
Lenta.ru 05:23
29
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал запретить торговлю в электричках

«Пресечение осуществления в пригородных поездах несанкционированной розничной разносной торговли, игры на музыкальных инструментах, нахождения в вагонах поездов лиц, не соблюдающих правила гигиены, а также в пачкающей одежде», — отмечается в документе.
RT на русском 16:12
6
Происшествия

Пропавшая в Пензе школьница найдена убитой

Российская газета вчера в 05:42
266
Происшествия

В Москве завели дело против мужчины с COVID-19, заселившегося в хостел

Уголовное дело завели на мужчину с коронавирусом, заселившегося в московский хостел и заразившего двух постояльцев, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
РИА Новости 12:56
11
Здоровье

ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК 13:18
441
Общество

ВОЗ приостановила испытания препарата от малярии для лечения COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания гидроксихлорохина как возможного средства от коронавирусной инфекции, передает Reuters слова генерального директора ВОЗ Тедроса Гебреисуса.
Ведомости 13:03
39
Экономика

Глава Минэкономразвития поддержал отказ раздавать россиянам деньги ФНБ

Министр экономического развития Максим Решетников назвал правильным решение не выделять россиянам материальную поддержку из Фонда национального благосостояния.
Московский Комсомолец 13:59
6
Экономика

Российские банки снизили объем выдачи ипотеки в апреле почти на 40%

Российские банки в апреле 2020 года выдали 81,5 тыс. ипотечных кредитов на 184 млрд рублей, что на 33% ниже по количеству и на 39% по объему по сравнению с мартовскими показателями.
ТАСС 06:11
434
Наука

COVID-19 обладает уникальной способностью к инфицированию людей

«Дейли Мейл» приводит мнение австралийских ученых, утверждающих, что поведение вируса не типично для инфекции, перешедшей от животных к человеку, так как он обладает исключительно высокой способностью проникать в человеческий организм.
Мир новостей вчера в 08:47
5
Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Известия 00:39
1,6K
Общество

Власти Москвы планируют смягчение ограничений

Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 09:47
432
Футбол

Трансферу защитника Кака в ЦСКА помешал коронавирус

Трансфер защитника бразильского "Крузейро" Кака в московский ЦСКА сорвался из-за пандемии коронавируса, сообщает Esporte Interativo.
Газета.Ru 15:05
Общество

Попова заявила о продлении масочного режима на один-два месяца

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила россиян о том, что масочный режим необходимо будет соблюдать в ближайшие пару месяцев.
РИА Новости 14:47
2,6K
Общество

В Воронежской области растет коэффициент распространения коронавируса

В Воронежской области продолжает расти коэффициент распространения коронавирусной инфекции вырос, увеличившийся до отметки в 1,28.
Обозреватель Врн вчера в 07:39
47
Общество

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
58
Шоу-бизнес

Петросян впервые опубликовал фото с молодой женой

Сатирик Евгений Петросян впервые опубликовал фото с женой Татьяной Брухуновой.
Вести.Ru 08:47
13
Армия и оружие

Российские мотострелки получат БМП-3 с боевым модулем «Эпоха»

Мотострелковые подразделения России получат новейшие версии БМП-3 с боевым модулем "Эпоха".
Тульская служба новостей 10:30
Общество

В мэрии сообщили детали следующего этапа снятия ограничений в Москве

Следующий этап снятия ограничений в Москве, введенных в связи с эпидемией коронавируса, предусматривает открытие объектов торговли непродовольственными товарами и сферы бытовых услуг.
РБК вчера в 21:56
1,2K
Происшествия

Пожар в трансформаторе на ТЭЦ-26 на юге Москвы потушен

Пожарные потушили возгорание в трансформаторе на территории ТЭЦ-26 на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
ТАСС 16:12
Футбол

Гулиев покинул сбор «Спартака» и переведен во вторую команду

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев отстранен от основной команды и переведен в "Спартак-2".
Газета.Ru 14:51
Гаджеты

В Сети показали качественные рендеры Samsung Galaxy Note 20

Про серию Galaxy Note 20 информации пока мало, но этого независимым дизайнерам хватило, чтобы создать качественные рендеры большого смартфона.
Astera 22 мая в 11:23
2
Общество

Оголодавшие из-за пандемии крысы атаковали города США

Центр по контролю и профилактике заболеваний США предупредил об увеличении активности оголодавших из-за пандемии крыс в стране, говорится сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
ФАН 05:58
33
Экономика

Миллиардеры США спешно меняют доллары на золото

Аналитики банка считают, что доллар в случае массовой девальвации мировых валют пострадает в последнюю очередь, и это логично, но все-таки указывают клиентам на золото, а не на доллар в качестве главного актива, чья ценность в этом неприятном сценарии будет поддерживаться на высоком уровне.
РИА Новости 01:00
14
Шоу-бизнес

Вдова Николая Караченцова пожаловалась на отсутствие денег

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина призналась, что осталась практически без средств к существованию.
Вечерняя Москва 04:31
191
Происшествия

Еще один администратор «Омбудсмена полиции» арестован за порнографию

Вести.Ru 14:41
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Российский государственный деятель и управленец. Генеральный директор - председатель правления ОАО «Российские железные дороги».
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