Коронавирус
КоммерсантъРЖД в связи с коронавирусом с 15 апреля отменяют еще 32 поезда
«Российские железные дороги» (РЖД) с 15 апреля на фоне эпидемии коронавируса COVID-19 временно отменяют 32 поезда дальнего следования, сообщается на сайте компании. Также будет временно сокращена периодичность движения 32 поездов.
Читать в источнике
Оценить282
с чего всё началось
РЖД на фоне коронавируса с 15 апреля временно сокращает периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда отменяют, сообщила 12 апреля компания.Известиявчера в 11:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Из-за коронавируса в Оренбургской области отменили два поезда дальнего следования
Провинция.ру09 апреля в 22:41
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 01:42, Ашберн
Общество
На сайте мэрии Москвы заработал сервис оформления пропусков
На сайте мэрии Москвы заработала услуга по оформлению цифровых пропусков.
Коммерсантъ вчера в 23:22
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
Общество
Названы самые криминальные российские регионы
В МВД назвали наиболее криминальные российские регионы за январь — февраль 2020 года.
Lenta.ru вчера в 23:33
Здоровье
Представитель ВОЗ объяснила, когда маска становится опасной
В противном случае маска может повысить риск заражения коронавирусной инфекцией, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович во время программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия-1».
REGNUM 01:21
Общество
Коронавирус подозревают еще у четверых сахалинцев
Еще у четверых сахалинцев подозревают коронавирусную инфекцию. Информация поступила от оперативной рабочей группы правительства региона.
АСТВ вчера в 23:55
Здоровье
У 52 пациентов больницы в Уфе выявлен коронавирус
У 130 пациентов Республиканской клинической больницы в Уфе диагностирована пневмония, у 52 из них подтверждена коронавирусная инфекция.
Вести.Ru 01:20
Энергетика
Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад.
Газета.Ru 11 апреля в 17:59
Общество
Александра Васильева госпитализировали в Коммунарку
Клопс вчера в 04:43
Общество
«Ромир»: 69% москвичей готовы жертвовать правами для борьбы с коронавирусом
Доля москвичей, готовых жертвовать правами для борьбы с коронавирусом, увеличилась на 9% по сравнению с мартом, следует из опроса исследовательского холдинга «Ромир».
Коммерсантъ 00:59
Общество
Академик РАН назвал самый ранний срок завершения пандемии коронавируса
Москва, 11 апреля 2020, 06:41 — REGNUM Существенного снижения активности распространения коронавирусной инфекции в России можно будет ожидать в июне 2020 года, сообщил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью «Парламентской газете».
REGNUM 10 апреля в 23:41
Общество
В ближайшие дни пять тысяч россиян вернутся домой из-за рубежа
Около пяти тысяч россиян планируется вернуть домой из-за границы в ближайшие дни, пишет ТАСС со ссылкой на Минкомсвязь.
Газета.Ru вчера в 16:28
Политика
Рогозина возмутило поздравление Госдепа с Днем космонавтики
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин раскритиковал поздравление Госдепа с Днем космонавтики, в котором не упоминался Юрий Гагарин.
РИА Новости вчера в 16:39
Армия и оружие
Российская армия теснит американских военных в Сирии
Деловое.ТВ 10 апреля в 06:47
Происшествия
В Новосибирске выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом
«Специалисты Роспотребнадзора проводят расследование по каждому такому случаю, чтобы найти источник инфицирования», — отмечает оперштаб.
REGNUM 00:02
Баскетбол
Первый баскетболист НБА с коронавирусом получил угрозы смерти
ProstoProSport вчера в 23:53
Происшествия
В Москве мужчина чуть не выпал из окна, пытаясь сделать селфи
В столичном районе Некрасовка мужчина едва не выпал из окна, пытаясь сделать селфи.
Российская газета вчера в 09:30
Энергетика
Мексика согласилась снизить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки
На прошедшем заседании ОПЕК+ страну хотели обязать сократить добычу на 400 тысяч баррелей в сутки на этот же период, но Нале не согласилась с такой квотой снижения производства для Мексики.
Российская газета 10 апреля в 03:49
Религия
У православных началась Страстная неделя
У православных 13 апреля начинается Страстная седмица (Страстная неделя).
МИР 24 00:01
Происшествия
Суд в Омске госпитализировал ребенка без согласия матери
Омский суд по иску прокуратуры разрешил госпитализировать истощенного двухлетнего мальчика без согласия матери, которая не позволяла его лечить.
Известия 01:18
Наука
Блокирующее размножение коронавируса лекарство обнаружили в Японии
Японские учёные из Университета Токай в Исехаре выяснили, что антиретровирусный препарат «Нельфинавир» способен блокировать размножение коронавируса SARS-CoV-2.
REGNUM 01:24
Происшествия
В Москве загорелся многоэтажный жилой дом на Ленинском проспекте
На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом, площадь пожара — 2 тысячи кв. метров, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.
Ведомости вчера в 22:12
Общество
Сбербанк предупредил о новых схемах кражи денег на фоне коронавируса
Сбербанк зафиксировал несколько новых мошеннических схем, связанных с коронавирусом, с помощью которых злоумышленникам удается похитить деньги и данные россиян.
Известия вчера в 21:06
Общество
В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба.
RT на русском вчера в 14:52
Политика
Трамп поблагодарил Путина за снижение добычи нефти
Президент США Дональд Трамп в воскресенье в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным приветствовал обязательство России вернуть добычу нефти на уровень, соответствующий стабильности мировых энергетических и финансовых рынков, сообщили в пресс-службе Белого дома.
РИА Новости вчера в 21:24
Политика
Президент Чехии осудил снос памятника Коневу в Праге
Президент Чехии Милош Земан назвал глупостью снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
РИА Новости вчера в 12:45
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Политика
Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия
Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге.
Известия вчера в 00:59
Здоровье
Коронавирус подтвержден еще у 16 жителей Кировской области
Министерство здравоохранения Кировской области информирует, что по состоянию на 12 апреля 2020 года получено лабораторное подтверждение заболевания новой коронавирусной инфекцией у 16 пациентов.
Правительство Кировской области вчера в 06:35
Экономика
Бизнес предупредил о налоге за бесплатный доступ к значимым сайтам
Комиссия по связи и ИТ Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в отзыве на законопроект Минкомсвязи о бесплатном доступе к социально значимым сайтам предупредила, что предложенный документ заставит операторов связи платить в бюджет НДС с реальной стоимости услуги, которую они будут оказывать безвозмездно.
РБК 01:21
Общество
Соловьев назвал Уткина психически больным за критику властей
Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев.
Lenta.ru вчера в 04:26