с чего всё началось

«Российские железные дороги» (РЖД) с 15 апреля на фоне эпидемии коронавируса COVID-19 временно отменяют 32 поезда дальнего следования, сообщается на сайте компании. Также будет временно сокращена периодичность движения 32 поездов.

РЖД в связи с коронавирусом с 15 апреля отменяют еще 32 поезда

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Общество Коронавирус подозревают еще у четверых сахалинцев Еще у четверых сахалинцев подозревают коронавирусную инфекцию. Информация поступила от оперативной рабочей группы правительства региона.

Здоровье У 52 пациентов больницы в Уфе выявлен коронавирус У 130 пациентов Республиканской клинической больницы в Уфе диагностирована пневмония, у 52 из них подтверждена коронавирусная инфекция. 20

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Общество Академик РАН назвал самый ранний срок завершения пандемии коронавируса Москва, 11 апреля 2020, 06:41 — REGNUM Существенного снижения активности распространения коронавирусной инфекции в России можно будет ожидать в июне 2020 года, сообщил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью «Парламентской газете». 2,6K

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Происшествия В Новосибирске выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом «Специалисты Роспотребнадзора проводят расследование по каждому такому случаю, чтобы найти источник инфицирования», — отмечает оперштаб.

Энергетика Мексика согласилась снизить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки На прошедшем заседании ОПЕК+ страну хотели обязать сократить добычу на 400 тысяч баррелей в сутки на этот же период, но Нале не согласилась с такой квотой снижения производства для Мексики.

Религия У православных началась Страстная неделя У православных 13 апреля начинается Страстная седмица (Страстная неделя).

Происшествия Суд в Омске госпитализировал ребенка без согласия матери Омский суд по иску прокуратуры разрешил госпитализировать истощенного двухлетнего мальчика без согласия матери, которая не позволяла его лечить. 3

Наука Блокирующее размножение коронавируса лекарство обнаружили в Японии Японские учёные из Университета Токай в Исехаре выяснили, что антиретровирусный препарат «Нельфинавир» способен блокировать размножение коронавируса SARS-CoV-2. 198

Происшествия В Москве загорелся многоэтажный жилой дом на Ленинском проспекте На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом, площадь пожара — 2 тысячи кв. метров, сообщили в главном управлении МЧС России по региону. 19

Общество В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом «В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба. 8

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Здоровье Коронавирус подтвержден еще у 16 жителей Кировской области Министерство здравоохранения Кировской области информирует, что по состоянию на 12 апреля 2020 года получено лабораторное подтверждение заболевания новой коронавирусной инфекцией у 16 пациентов. 24

Экономика Бизнес предупредил о налоге за бесплатный доступ к значимым сайтам Комиссия по связи и ИТ Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в отзыве на законопроект Минкомсвязи о бесплатном доступе к социально значимым сайтам предупредила, что предложенный документ заставит операторов связи платить в бюджет НДС с реальной стоимости услуги, которую они будут оказывать безвозмездно. 2