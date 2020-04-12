с чего всё началось

«Российские железные дороги» (РЖД) с 15 апреля на фоне эпидемии коронавируса COVID-19 временно отменяют 32 поезда дальнего следования, сообщается на сайте компании. Также будет временно сокращена периодичность движения 32 поездов.

РЖД в связи с коронавирусом с 15 апреля отменяют еще 32 поезда

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