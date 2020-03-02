ООО РЖД намерено ввести максимально возможную скидку на перевозку угля в Калининград через погранпереходы в Китайской Народной Республике.

РЖД введет максимальную скидку на перевозку угля в регион через КНР

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Происшествия Экс-главному следователю Москвы грозит новое дело за взятку $2 млн Максим Григорьев / ТАСС Как стало известно РЕН ТВ, в отношении бывшего руководителя ГСУ СК РФ по Москве Александра Дрыманова в ближайшее время будет возбуждено новое уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

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Политика ЦИК представит логотип и слоган голосования по Конституции Секретарь Центризбиркома России Майя Гришина сообщила, что комиссия имеет концептуальное решение по логотипу и слогану общероссийского голосования по законопроекту о поправке к Конституции, официальный вариант будет представлен на презентации в ближайшее время.

Общество Глава Минздрава рассказал о состоянии россиянина с коронавирусом РИА "Новости" / Виталий Белоусов Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о состоянии пациента с коронавирусом, который вернулся из Италии в Россию.

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