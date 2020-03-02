Экономика

РБК КалининградРБК КалининградРЖД введет максимальную скидку на перевозку угля в регион через КНР

ООО РЖД намерено ввести максимально возможную скидку на перевозку угля в Калининград через погранпереходы в Китайской Народной Республике.
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Внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога не изменит светского характера государства.
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На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
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Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

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"Газпрому" нужно уйти от формализма в вопросе газификации субъектов России за счет механизма совместной ответственности с региональными властями, обратившись к более жизнеспособным схемам, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам

Блогер Екатерина Диденко в своем аккаунте в Instagram обратилась к подписчикам после участия в программе "Пусть говорят" на Первом канале, посвященной трагедии в банном комплексе.
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Глава компании "Булгаргаз" Николай Павлов объявил, что предложит Комиссии по энергетическому и водному регулированию снизить стоимость газа для болгарского потребителя на 40%, до 26,29 лева (около €14) за мегаватт час начиная с апреля, с нынешних 44,04 лева (около €22).
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"Чтобы не было фальшивых вбросов, создающих панику в стране, (нужно) временно ввести смертную казнь за распространение фальшивой информации в отношении коронавируса ", - сказал Жириновский журналистам.
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Главу ПФР раскритиковали в Госдуме за прибавку к пенсии в один рубль

За "огромную" прибавку к пенсии, всего лишь один рубль, раскритиковали руководителя ПФР.
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В Волгограде подполковника уволили за драку полицейских в академии МВД

После служебного разбирательства о драке полицейских из Волгограда и Элисты был уволен начальник факультета профессиональной подготовки Волгоградской академии МВД подполковник Олег Дегтярёв.
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Погиб бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев

Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб на 85-м году жизни.
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