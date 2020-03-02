Экономика
РБК КалининградРЖД введет максимальную скидку на перевозку угля в регион через КНР
ООО РЖД намерено ввести максимально возможную скидку на перевозку угля в Калининград через погранпереходы в Китайской Народной Республике.
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Угольщики Кузбасса получили максимальную скидку на перевозку угля
Московский комсомолец Кузбассвчера в 21:41
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Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Музыка
Иностранцы оценили участие Little Big в «Евровидении»
Иностранные пользователи соцсетей обрадовались участию российской группы Little Big в музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2020 году.
Армия и оружие
Турция сбила еще один самолет ВВС Сирии
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20-летний игрок «Локомотива» находится в сфере интересов «Зенита»
Как сообщил Metaratings.ru источник, питерский клуб был готов перехватить у «железнодорожников» 20-летнего игрока еще летом прошлого года.
Шоу-бизнес
Актриса Мария Голубкина опубликовала фото сына от Николая Фоменко
Буквально на днях Мария Голубкина решила сделать своим фанатам подарок, разместив в своем аккаунте Instagram снимок сына Ивана.
Происшествия
Экс-главному следователю Москвы грозит новое дело за взятку $2 млн
Максим Григорьев / ТАСС Как стало известно РЕН ТВ, в отношении бывшего руководителя ГСУ СК РФ по Москве Александра Дрыманова в ближайшее время будет возбуждено новое уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.
Политика
В Кремле оценили внесение поправки об упоминании Бога в Конституции
Внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога не изменит светского характера государства.
Политика
Песков прокомментировал награждение сенатора от Чечни Геремеева
27 февраля 2020 года на официальном портале правовой информации был опубликован указ, в соответствии с которым Сулейману Геремееву присваивалась медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за «большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность».
Политика
В Госдуму внесли поправку к Конституции о «федеральных территориях»
Ранее сенатор, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ Андрей Клишас сообщил РИА Новости, что в Основном законе может появиться понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, проработкой такой инициативы займутся комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и по федеративному устройству.
Политика
Михаил Котюков назначен заместителем министра финансов
Бывший министр науки и высшего образования Михаил Котюков назначен заместителем министра финансов.
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская восхитила фанатов новым весенним образом
Российская актриса Елизавета Боярская порадовала поклонников новым весенним образом.
Политика
ЦИК представит логотип и слоган голосования по Конституции
Секретарь Центризбиркома России Майя Гришина сообщила, что комиссия имеет концептуальное решение по логотипу и слогану общероссийского голосования по законопроекту о поправке к Конституции, официальный вариант будет представлен на презентации в ближайшее время.
Общество
Глава Минздрава рассказал о состоянии россиянина с коронавирусом
РИА "Новости" / Виталий Белоусов Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о состоянии пациента с коронавирусом, который вернулся из Италии в Россию.
Общество
На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
Общество
Матвиенко призвала «уйти от формализма» в вопросе газификации регионов
"Газпрому" нужно уйти от формализма в вопросе газификации субъектов России за счет механизма совместной ответственности с региональными властями, обратившись к более жизнеспособным схемам, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Общество
Навальный пожаловался на блокировку счетов его семьи
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), оппозиционер Алексей Навальный сообщил на своем сайте, что российские банки по постановлению следователей заблокировали его личный банковский счет, оформив долг в размере 75 млн руб. Похожим образом наложен арест на счета его детей, жены и родителей, а также членов семьи директора ФБК Ивана Жданова.
Авто
Mercedes-Benz раскрыл обновленный E-Class
Компания Mercedes-Benz представила обновленный вариант модели E-Class, которая дебютировала в кузовах седан и универсал Estate.
Общество
Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам
Блогер Екатерина Диденко в своем аккаунте в Instagram обратилась к подписчикам после участия в программе "Пусть говорят" на Первом канале, посвященной трагедии в банном комплексе.
Общество
Глава МИД Германии отказался пожать руку Меркель из-за коронавируса
Глава МИД Германии Хорст Зеехофер отказался пожать руку канцлеру страны Ангеле Меркель на фоне ситуации с коронавирусом.
Энергетика
«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40%
Глава компании "Булгаргаз" Николай Павлов объявил, что предложит Комиссии по энергетическому и водному регулированию снизить стоимость газа для болгарского потребителя на 40%, до 26,29 лева (около €14) за мегаватт час начиная с апреля, с нынешних 44,04 лева (около €22).
Политика
Президента Финляндии пригласили в Москву на День Победы
Президент Финляндии Саули Ниинистё приглашен на торжественные мероприятия по случаю празднования 75-летия Победы в Москве, заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров.
Шоу-бизнес
Пелагея опубликовала умилительное видео с 3-летней дочерью
Пелагея опубликовала умилительное видео с их с Иваном Телегиным 3-летней дочерью Несмотря на то, что сами Иван и Пелагея в качестве причины развода называют банальное недопонимание, в ряде СМИ то и дело появлялась информация о том, что хоккеист неоднократно изменял жене.
Армия и оружие
Баллистические ракеты ОТРК «Точка» уничтожили военный конвой Турции
Баллистические ракеты ОТРК "Точка" уничтожили военный конвой Турции. Об этом сообщили в Twitter Last Defender.
Общество
Три московских прокурора написали рапорты об отставке
Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что рапорт об отставке подали заместители нового генпрокурора Игоря Краснова Леонид Коржинек и Юрий Гулягин.
Политика
Жириновский предложил ввести смертную казнь за фейки о коронавирусе
"Чтобы не было фальшивых вбросов, создающих панику в стране, (нужно) временно ввести смертную казнь за распространение фальшивой информации в отношении коронавируса ", - сказал Жириновский журналистам.
Экономика
Главу ПФР раскритиковали в Госдуме за прибавку к пенсии в один рубль
За "огромную" прибавку к пенсии, всего лишь один рубль, раскритиковали руководителя ПФР.
Происшествия
В Волгограде подполковника уволили за драку полицейских в академии МВД
После служебного разбирательства о драке полицейских из Волгограда и Элисты был уволен начальник факультета профессиональной подготовки Волгоградской академии МВД подполковник Олег Дегтярёв.
Происшествия
Погиб бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев
Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб на 85-м году жизни.