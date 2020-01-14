Общество
ДождьРЖД закупит 15 тысяч компьютеров с российскими процессорами «Эльбрус»
РЖД планирует закупить 15 тысяч компьютеров с процессором «Эльбрус» и операционной системой российского производства. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок, на него обратило внимание издание CNews. Согласно документам закупки, компьютеры будут установлены в 230 подразделениях РЖД.
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с чего всё началось
Крупнейшая закупка ПК на «Эльбрусах» Как выяснил CNews, Российские железные дороги (РЖД) готовы потратить 1,08 млрд руб. на 15 тыс. компьютеров, собранных на отечественных процессорах «Эльбрус» под управлением одной из российских ОС на ядре Linux.CNewsвчера в 11:04
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