Общество

КоммерсантъКоммерсантъРЖД закупит компьютеры с российскими процессорами на 1 млрд рублей

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) закупит 15 тыс. компьютеров на отечественных процессорах «Эльбрус», следует из аукциона на портале госзакупок, на который обратило внимание издание CNews. Максимальная стоимость закупки — 1,08 млрд руб.
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РЖД закупают 15 тыс. ПК на «Эльбрусах» и российской ОС

Крупнейшая закупка ПК на «Эльбрусах» Как выяснил CNews, Российские железные дороги (РЖД) готовы потратить 1,08 млрд руб. на 15 тыс. компьютеров, собранных на отечественных процессорах «Эльбрус» под управлением одной из российских ОС на ядре Linux.
CNewsвчера в 11:04

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РЖД потратит более миллиарда рублей на компьютеры с отечественным программным обеспечением

Эхо Москвы09:02

РЖД планируют закупить 15 тыс. компьютеров с российским процессором «Эльбрус»

ТАСС10:23

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РЖД объявила тендер на закупку 15 тыс. компьютеров с процессором «Эльбрус»

Известия11:09

РЖД закупит компьютеры с российскими процессорами на 1 млрд рублей

Коммерсантъ07:16

Закупят «Эльбрусы»? РЖД выставили тендер на закупку компьютеров на 1 млрд

Красная веснавчера в 13:13

РЖД закупают 15 тыс. ПК на «Эльбрусах» и российской ОС

CNewsвчера в 11:04
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Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 12:28, Ашберн
Экономика

По новой схеме. Как изменится выплата пенсий

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Гонщик ралли «Дакар» на скорости перевернулся через капот и восхитил фанатов

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Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
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Ридус 09:39
Экономика

SCMP раскрыла детали торговой сделки Китая и США

Планируется, что торговое соглашение Китай и США подпишут 15 января в Вашингтоне.
Газета.Ru 02:43
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Голунова признали потерпевшим по делу о превышении полицией полномочий

Журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова признали потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.
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Энергетика

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Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
РИА Новости 09:02
Общество

ЕСПЧ отказался признать политическим второе дело ЮКОСа

Ведомости 04:26
Общество

Россия исключила обмен осужденной за гашиш израильтянки

Lenta.ru 11:54
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Экипаж Каргинова укрепил лидерство в общем зачете ралли «Дакар»

Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова одержал победу на восьмом этапе ралли-рейда "Дакар" в зачете грузовиков, проходящего впервые в Саудовской Аравии.
РИА Новости вчера в 05:54
Общество

Кудрин высказался о борьбе с бедностью в России

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказался по поводу борьбы с бедностью в России.
RT на русском 09:06
Общество

Семьям с детьми могут упростить переход на выгодную ипотеку

Российским семьям с детьми предложат ипотеку на более выгодных условиях. Соответствующий документ был внесен на рассмотрение Госдуму.
Деловое.ТВ вчера в 09:56
Политика

Описаны подробности удара «Тора» по украинскому лайнеру

Вылет украинского лайнера из иранской столицы действительно был задержан почти на час, следует из данных онлайн-трекера Flightradar24.
Lenta.ru 11:41
Общество

ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул

Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
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Обновлено в 17:31 Бывшего исполняющего обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) Олега Козина задержали по подозрению в создании организованной преступной группировки.
BFM.ru 06:33
Кино

Билли Айлиш споет заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде

РИА Новости 11:51
Происшествия

Осужденный экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным

В мордовской исправительной колонии номер 5 выясняют обстоятельства драки между двумя заключенными.
Вести.Ru 08:42
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«Салават Юлаев» уступил «Барысу» в матче КХЛ

РИА Новости 11:23
Политика

США расширили санкции против КНДР

Министерство финансов США ввел во вторник санкции против северокорейской компании Namgang Trading Corporation и китайской Beijing Sukbakso.
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Кино

Темнокожий режиссер Спайк Ли возглавит жюри Каннского кинофестиваля

Спайк Ли станет первым темнокожим человеком, который займет пост руководителя жюри за 73-летнюю историю Каннского кинофестиваля.
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Ударивший росгвардейца фанат «Зенита» получил условный срок

Тюремный срок ударившему росгвардейца фанату петербургского футбольного клуба "Зенит" Артуру Данилову заменен на условный, об этом сообщается в микроблоге в Twitter организации болельщиков "сине-бело-голубых" "Ландскрона".
РИА Новости 09:50
Экономика

Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян

Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах и активах россиян.
Piter.tv вчера в 03:05
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Больше 30 человек в Кизляре госпитализированы с кишечной инфекцией

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Экономика

В России более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

В декабре доля подтверждённых кредитных заявок сократилась до 32,2% — это минимальное значение с 2017 года, подсчитали в НБКИ.
RT на русском 00:37
Политика

МИД прокомментировал запуск механизма разрешения споров по СВПД

В Москве прокомментировали решение стран "евротройки" запустить механизм по разрешению споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
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Около 500 тысяч украинцев получили гражданство России в 2019 году

В 2019 году около 500 тыс. украинцев получили российское гражданство.
RT на русском 12:03
Происшествия

Полиция раскрыла тайных дарителей денег из английской деревни

Lenta.ru 07:23
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На Украине началась массовая эпидемия свиного гриппа H1N1

Согласно статистике, которую приводит Министерство охраны здоровья Украины, за период с 30-го декабря 2019-го года вирусом заразились более 100 000 человек, из которых 65 процентов составляют дети.
Ugpressa.ru вчера в 05:03
Авто

Пикап GMC Canyon получил внедорожную версию

Автомобиль получит индекс AT4 и будет производиться в качестве внедорожника.
Car.ru вчера в 21:22
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