Общество
КоммерсантъРЖД закупит компьютеры с российскими процессорами на 1 млрд рублей
ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) закупит 15 тыс. компьютеров на отечественных процессорах «Эльбрус», следует из аукциона на портале госзакупок, на который обратило внимание издание CNews. Максимальная стоимость закупки — 1,08 млрд руб.
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Крупнейшая закупка ПК на «Эльбрусах» Как выяснил CNews, Российские железные дороги (РЖД) готовы потратить 1,08 млрд руб. на 15 тыс. компьютеров, собранных на отечественных процессорах «Эльбрус» под управлением одной из российских ОС на ядре Linux.CNewsвчера в 11:04
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Общество
В РЖД предложили удвоить штрафы для пьющих и курящих в поездах
РЖД предлагают вдвое увеличить штрафы за административные правонарушения в поездах, в частности, курение в неустановленных местах, потребление алкоголя и появление в состоянии опьянения, сообщил замгендиректора компании Дмитрий Пегов, представляя презентацию на заседании комитета Госдумы по транспорту и строительству.
Происшествия
В Испании прогремел взрыв на нефтехимическом заводе
Мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония) в Испании, сообщила служба гражданской защиты женералитета.
Общество
Суд обязал Telegram раскрыть всю финансовую информацию
Сегодня, окружной суд южного округа штата Нью-Йорк, обязал Telegram до 26 февраля раскрыть финансовую информацию по деятельности компании Дурова.
Политика
В Иране задержали разместившего видео о попадании ракеты в Boeing
Бойцы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали мужчину, который выложил в сеть видеозапись, на которой, предположительно, видно, как ракета попадает в украинский Boeing в районе Тегерана.
Шоу-бизнес
Федор Смолов женится на 17-летней внучке Ельцина
29-летний футболист сборной России по футболу Федор Смолов и Мария Юмашева (внучка Борис Ельцина) приняли решение пожениться.
Общество
Меган Маркл отказалась слушать королеву на семейном совете
Жена принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл не стала слушать королеву на совете британской королевской семьи.
Армия и оружие
В Афганистане впервые применили ракету с лезвиями
В Афганистане впервые применили новейшую ракету AGM-114R9X с лезвиями для ликвидации одного из лидеров местной банды.
Происшествия
В Крыму пассажир из Воронежа устроил поножовщину в поезде
В Крыму два пассажира поезда дальнего следования Санкт-Петербург - Севастополь пострадали от поножовщины, устроенной 61-летним уроженцем Воронежской области.
Шоу-бизнес
Глеба Панфилова и Инну Чурикову обокрали в аэропорту Мадрида
Пропажу своей сумки Инна Чурикова обнаружила еще в день прилета в Испанию, куда она с семьей отправилась встречать Новый год.
Шоу-бизнес
Мария Шукшина забрала внука у несостоявшейся невестки
Мария Шукшина впервые встретилась со своим внуком Марком.
Происшествия
СК попросил назначить штраф генералу Шебуняеву по делу о контрабанде
В сентябре 2016 года бывший главный таможенник аэропорта Внуково Юрий Шебуняев был объявлен в международный розыск в рамках расследования уголовного дела о контрабанде товаров из Турции.
Наука
ФМРТ сделали одновременно двоим
Несмотря на ограничения (чистота сигнала была ниже по сравнению со стандартным фМРТ), ученым удалось визуализировать активность речевых центров мозга, а также сенсомотороной коры во время эксперимента.
Хоккей
ЦСКА победил минское «Динамо» в матче КХЛ
Происшествия
Крупный торговый центр в Киеве затопило горячей водой
Затоплен оказался первый этаж торгового центра "Ocean Plaza". Людей пришлось экстренно эвакуировать.
Политика
России предложили разделить с Ираном ответственность за сбитый Boeing
Ранее NEWS.ru писал, что Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», который выполнял рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января вскоре после вылета.
Авто
Производство Kia Seltos началось в России
В Калининграде на заводе «Автотор» началось производство нового кроссовера Kia Seltos, который будет сходить с конвейера в нескольких версиях.
Общество
ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул
Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Футбол
Киевское «Динамо» отправляется на первый зимний сбор без Бенито
Пресс-служба киевского «Динамо» обнародовала список игроков, которые отправятся на первый сбор украинского клуба.
Политика
В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США
Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
Культура
Билли Айлиш исполнит заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде
Американская певица Билли Айлиш исполнит заглавную песню к новому фильму «Не время умирать» (No Time To Die) об агенте британской разведки Джеймсе Бонде.
Общество
Польша заявила о невозможности поставлять нефть Белоруссии по «Дружбе»
Ранее в Белоруссии заявили, что Минск направил Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Прибалтики коммерческие предложения по импорту нефти.
Энергетика
«Сафмар» начал поставки нефти в Белоруссию
Представитель "Сафмара", в который входит "Русснефть", сообщал ТАСС, что добыча нефти компаниями группы "Сафмар" в 18 млн тонн позволит выполнить обязательства по поставке нефти на внутренний рынок в полном объеме и также обеспечить поставку нефти в Республику Беларусь в полном объеме согласно утвержденному Министерством энергетики РФ графику.
Политика
Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии
Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
Происшествия
РБК: в Москве задержан бывший директор центра ядерной медицины
Обновлено в 17:31 Бывшего исполняющего обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) Олега Козина задержали по подозрению в создании организованной преступной группировки.
Экономика
Минтруд: рост зарплат по итогам 2020 года составит 2,3%
В целом в 2020 году по стране рост заработных плат действительно может составить около 2,3-2,5%, однако даже при низкой инфляции (в 2020 году ее прогнозируют в районе 3%) это не такая большая величина, чтобы сказаться на доходах россиян, резюмирует Павел Сигал, первый вице президент "Опоры России".
Футбол
Дубль Неймара не помог «ПСЖ» одолеть «Монако» Головина
"Пари Сен-Жермен" и "Монако" разошлись миром в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу.
Шоу-бизнес
Сестра Бузовой закрыла салон красоты в Москве
Сестра телеведущей и певицы Ольги Бузовой закрывал салона красоты Buna Beauty Bar в Москве.