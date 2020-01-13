Крупнейшая закупка ПК на «Эльбрусах» Как выяснил CNews, Российские железные дороги (РЖД) готовы потратить 1,08 млрд руб. на 15 тыс. компьютеров, собранных на отечественных процессорах «Эльбрус» под управлением одной из российских ОС на ядре Linux.

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ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) закупит 15 тыс. компьютеров на отечественных процессорах «Эльбрус», следует из аукциона на портале госзакупок, на который обратило внимание издание CNews. Максимальная стоимость закупки — 1,08 млрд руб.

РЖД закупит компьютеры с российскими процессорами на 1 млрд рублей

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