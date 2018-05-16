РЖД заложили возможность строительства «железнодорожной линии Селихин — Ныш с переходом пролива Невельского», а именно моста на Сахалин, в проект своей инвестиционной программы на 2020–2022 годы. Это следует из пояснительной записки к документу, с копией которого ознакомился РБК.

с чего всё началось

Во сколько обойдется мост на Сахалин РЖД заложили возможность строительства "железнодорожной линии Селихин — Ныш с переходом пролива Невельского", а именно моста на Сахалин, в проект своей инвестиционной программы на 2020 – 2022 годы.

РЖД заложили в инвестпрограмму строительство моста на Сахалин

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