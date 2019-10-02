Экономика

РБКРБКРЖД заложили в инвестпрограмму строительство моста на Сахалин

Во сколько обойдется мост на Сахалин РЖД заложили возможность строительства "железнодорожной линии Селихин — Ныш с переходом пролива Невельского", а именно моста на Сахалин, в проект своей инвестиционной программы на 2020 – 2022 годы.
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РЖД заложили в инвестпрограмму строительство моста на Сахалин

РЖД заложили возможность строительства «железнодорожной линии Селихин — Ныш с переходом пролива Невельского», а именно моста на Сахалин, в проект своей инвестиционной программы на 2020–2022 годы. Это следует из пояснительной записки к документу, с копией которого ознакомился РБК.
РБКвчера в 11:07

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Строительство моста на Сахалин намечено на 2020 год

EastRussiaвчера в 19:40

РЖД заложили строительство моста между Хабаровским краем и Сахалином в инвестпрограмму до 2022 года

Губерниявчера в 21:57

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ПРАЙМ02:24

Строительство моста на Сахалин заложили в инвестпрограмму РЖД

News.ruвчера в 11:57

РЖД заложили в инвестпрограмму строительство моста на Сахалин

РБКвчера в 11:07
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Транспорт

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Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском

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Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов

Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
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Петербургский "Зенит" после победы над португальской "Бенфики" в матче второго тура группового этапа Лиги Чемпионов выложил в Twitter командное фото из раздевалки.
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Суд арестовал заместителя гендиректора «Аэрофлота»

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СКР предъявил обвинение командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ 100

По версии следствия, действия господина Евдокимова после грубой посадки самолета совершались с нарушением установленных правил.
Коммерсантъ вчера в 09:54
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Семь человек погибли при крушении бомбардировщика B-17 в США

Семь человек погибли, еще девять пострадали в результате крушения бомбардировщика B-17 времен Второй мировой войны рядом с международным аэропортом Брэдли в штате Коннектикут, сообщил телеканал NBC.
РБК вчера в 20:37
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Объявлены российские цены и комплектации нового Toyota RAV4

Как стало известно ранее, «пятый» RAV4 получил на российском рынке два новых двигателя семейства Dynamic Force – это 2,0- и 2,5-литровый четырехцилиндровые «атмосферники» мощностью 149 л.с. и 199 л.с. соответственно с комбинированным впрыском и высокой геометрической степень сжатия (13:1). При этом оба охотно «кушают» и 95-й, и 92-й бензин.
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Россиянин подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма»

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Lenta.ru вчера в 06:54
Политика

Путин оценил выступление Греты Тунберг

Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Политика

CNN: ФБР запустило в Facebook рекламу на русском для поиска шпионов

ФБР размещало в Facebook рекламные сообщения на русском языке с предложением помогать американским спецслужбам, сообщает СNN.
Ведомости вчера в 17:10
Политика

Путин призвал не допускать фокусов в доплатах врачам

Президент России Владимир Путин призвал проследить за тем, чтобы при повышение оклада врачей не снизился размер компенсационных выплат.
Газета.Ru 02:14
Политика

Путин назвал использование доллара политическим оружием

Использование доллара в качестве политического оружия является крупной ошибкой.
Вечерняя Москва вчера в 11:08
Экономика

BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей

В BCG отмечают, что благодаря «русскому чуду» Россия стала крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций.
РБК вчера в 17:01
Экономика

Минфин предложил изменить подходы к сбору налогов с Google и Facebook

Минфин предлагает изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации, такие как Google, Facebook и Apple, делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом.
Ведомости 02:25
Культура

Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева стала обладательницей премии ТЭФИ как лучший ведущий развлекательного шоу прайм-тайма.
News.ru вчера в 17:57
Политика

Путин пошутил о вмешательстве России в выборы США

Президент России Владимир Путин в шутку ответил на вопрос корреспондента NBC News Кира Симмонса о том, будет ли Москва вмешиваться в ход президентской кампании в США, которая состоится в 2020 году.
Известия вчера в 09:31
Шоу-бизнес

Вера Брежнева отреагировала на слухи об изменах Константина Меладзе

Bimru.ru вчера в 07:45
Экономика

Эксперты сообщили об ухудшении качества кредитов в российских банках

Как портятся портфели банков Увеличение стоимости риска, по оценке "Эксперт РА", свидетельствует, что платежное поведение российских заемщиков ухудшается: растет уровень дефолтности новых выдач.
РБК 00:03
Общество

Минтруд назвал плюсы и минусы четырехдневной рабочей недели

Минтруд обозначил плюсы и минусы четырехдневной рабочей недели при сохранении зарплаты.
Российская газета 01 октября в 08:29
Финансы

Курс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины

Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук.
РБК 01 октября в 11:45
Общество

Малышева предложила повысить пенсионный возраст для женщин

Малышева считает, что пенсионный возраст необходимо повысить о 67 лет, «как это сделано во всех цивилизованных странах».
Gazeta.SPb 01:30
Происшествия

Автомобиль столкнулся с поездом в Красноярском крае

РБК 02:35
Происшествия

Подозреваемые в убийстве полицейские из Саратовской области уволены

Руководство ГУМВД по Саратовской области уволило двух полицейских, которые подозреваются в убийстве пьяного мужчины на территории кладбища, а также их непосредственных руководителей.
Газета.Ru вчера в 07:04
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Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова

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Политика

СФ выявил факты иностранного вмешательства на выборах в Мосгордуму

В Совете Федерации заявили о том, что пик иностранного вмешательства в российские выборы в 2019 году пришелся на избирательную кампанию в Мосгордуму, пишет газета "Известия" со ссылкой на председателя комиссии СФ РФ по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова.
KM.ru 01:41
Экономика

Цены на продукты к концу года вырастут на 3,5%

По итогам текущего года продукты питания подорожают на 3–3,5%, заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы.
Известия вчера в 13:00
Единоборства

Сергей Шубенков завоевал серебро в забеге на 110 м с барьерами

Сергей Шубенков завоевал серебро в забеге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков стал серебряным призером на дистанции 110 м с барьерами на чемпионате мира в Дохе, повторив, таким образом, результат прошлого чемпионата мира, который в 2017 году состоялся в Лондоне.
Коммерсантъ вчера в 23:24
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