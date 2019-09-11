Транспорт
ВедомостиРЖД запустит регулярный рейс «Ласточки» между Москвой и Петербургом
С 8 декабря 2019 г. рейсы с использованием пассажирских поездов «Ласточка» на маршруте Москва – Санкт-Петербург станут регулярными: один раз в день в обе стороны, сообщил представитель РЖД.
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«Ласточки» между Москвой и Петербургом начнут курсировать в декабре
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«Ласточки» начнут ежедневно ходить между Петербургом и Москвой с декабря
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 03:07, Вашингтон
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Сегодня в Казань приедет принц Карим Ага Хан IV
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