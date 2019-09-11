Транспорт

ВедомостиВедомостиРЖД запустит регулярный рейс «Ласточки» между Москвой и Петербургом

С 8 декабря 2019 г. рейсы с использованием пассажирских поездов «Ласточка» на маршруте Москва – Санкт-Петербург станут регулярными: один раз в день в обе стороны, сообщил представитель РЖД.
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Скоростные поезда «Ласточка» Москва - Петербург начнут курсировать в декабре

ТАССвчера в 07:55

С декабря между Петербургом и Москвой каждый день будут ходить «Ласточки»

78.ruвчера в 08:28

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Петербургский дневниквчера в 09:07

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Агентство Москвавчера в 07:59

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Фонтанка.Рувчера в 12:02

«Ласточки» между Москвой и Петербургом начнут курсировать в декабре

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 09:59

«Ласточки» начнут ежедневно ходить между Петербургом и Москвой с декабря

Санкт-Петербургские ведомостивчера в 11:40
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 03:07, Вашингтон
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В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании

Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
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В Германии «Газпром» обязали сократить транспортировку газа по OPAL до половины мощности согласно решению суда ЕС, сообщает «РИА Новости».
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Известия вчера в 18:34
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Меркель заявила, что США перестали быть защитниками Европы

Ангела Меркель на дебатах в Бундестаге по федеральному бюджету на 2020 год заявила, что США больше не будут автоматически защищать Европу, и ей нужно прикладывать больше усилий для обеспечения собственной безопасности.
MOS.news вчера в 10:12
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Disney показал превращение Анджелины Джоли в Малефисенту

Студия Disney опубликовала в Instagram закулисное видео, на котором Анджелина Джоли превращается в Малефисенту.
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Заслуженный артист РСФСР раскритиковал творчество Шнурова

Советский музыкант и композитор Валерий Ярушин раскритиковал творчество лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова, назвав его "нецензурщиной".
РИА Новости вчера в 18:52
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В московском метро на станции «Алтуфьево» мужчина упал под поезд

Вести.Ru 01:32
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Происшествия

В Барселоне прошел митинг в национальный день Каталонии

Вести.Ru 01:01
Общество

Медведев призвал ввести более гибкие формы рабочего времени

Дистанционная занятость в РФ нуждается в регулировании трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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Наука

Обнаружены новый остров и пролив в архипелаге Земля Франца-Иосифа

Российская экспедиция обнаружила на Земле Франца-Иосифа новый остров площадью около 200 квадратных километров вместо полуострова Литтрова острова Галля.
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В российской треске нашли мышьяк и минтай

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Сегодня в Казань приедет принц Карим Ага Хан IV

Сегодня, 11 сентября, в столицу Татарстана приедет 82-летний принц Карим Ага Хан IV.
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Двое украинских силовиков погибли в Донбассе после обстрелов

В Донбассе за минувшие сутки погибли двое украинских военных после обстрелов своих позиций в регионе.
Газета.Ru 02:43
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МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами

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Российская газета 01:37
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Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12130 рублей. Об этом говорится в законопроекте Минтруда.
Российская газета вчера в 21:15
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Электричка сбила двух человек в Подмосковье

Электричка сбила двух человек в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
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В 2019 финансовом году, который закончился 31 мая, общая выручка Nike, как указано в ее отчетности, составила $39,1 млрд, из них $24,2 млрд обеспечили продажи в категории «обувь».
РБК 02:01
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В России снизились цены на старые модели iPhone

Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.
Коммерсантъ вчера в 17:28
Армия и оружие

Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией

Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным.
Lenta.ru вчера в 20:12
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Команда разбиралась, как частота и средняя продолжительность дневного сна связана с риском сердечно-сосудистых заболеваний.
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Бывший игрок ЦСКА Нандо де Коло принес 18 очков. Сборная Франции впервые с 1948 года смогла обыграть американцев и вышла в полуфинал.
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Блогер опроверг домыслы о «вредителях» Роскосмоса

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