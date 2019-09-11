Транспорт

ВедомостиВедомостиРЖД запустит регулярный рейс «Ласточки» между Москвой и Петербургом

С 8 декабря 2019 г. рейсы с использованием пассажирских поездов «Ласточка» на маршруте Москва – Санкт-Петербург станут регулярными: один раз в день в обе стороны, сообщил представитель РЖД.
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Скоростные поезда «Ласточка» Москва - Петербург начнут курсировать в декабре

ТАСС07:55

С декабря между Петербургом и Москвой каждый день будут ходить «Ласточки»

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«Ласточки» из Петербурга в Москву начнут курсировать в декабре

Петербургский дневник09:07

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Фонтанка.Ру12:02

«Ласточки» между Москвой и Петербургом начнут курсировать в декабре

Телеканал Санкт-Петербург09:59

Из Петербурга в Москву будет ежедневно курсировать «Ласточки»

АиФ Санкт-Петербург11:18
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