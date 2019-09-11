С 8 декабря 2019 г. рейсы с использованием пассажирских поездов «Ласточка» на маршруте Москва – Санкт-Петербург станут регулярными: один раз в день в обе стороны, сообщил представитель РЖД.

РЖД запустит регулярный рейс «Ласточки» между Москвой и Петербургом

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