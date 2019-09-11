Транспорт
ВедомостиРЖД запустит регулярный рейс «Ласточки» между Москвой и Петербургом
С 8 декабря 2019 г. рейсы с использованием пассажирских поездов «Ласточка» на маршруте Москва – Санкт-Петербург станут регулярными: один раз в день в обе стороны, сообщил представитель РЖД.
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«Ласточки» между Москвой и Петербургом начнут курсировать в декабре
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 09:59
«Ласточки» начнут ежедневно ходить между Петербургом и Москвой с декабря
Санкт-Петербургские ведомостивчера в 11:40
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 00:07, Вашингтон
Армия и оружие
Разведка США сообщила о провале РФ при испытаниях «Буревестника»
Газета.Ru вчера в 21:35
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru вчера в 05:57
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1972 года
В среду был побит температурный рекорд дня, установленный еще в 1972 году (+25,6 градуса).
Москва 24 вчера в 06:24
Технологии
Новый iPhone 11 Pro вызывает приступы трипофобии
Аналитики считают, что компания явно не прогадала с новым дизайном, поскольку трехмодульная камера iPhone притягивает к себе внимание.
NewInform вчера в 21:58
Кино
Возможно, стала известна дата выхода сериала по «Ведьмаку»
Кажется, Netflix непреднамеренно раскрыл дату выхода ТВ-сериала во вселенной цикла книг «Сага о ведьмаке» польского писателя Анджея Сапковского.
CyberSport.ru вчера в 17:52
Гаджеты
Бестселлер Xiaomi Mi 9T получит обновление до Android 10 в октябре
Бестселлер Xiaomi Mi 9T уже в октябре получит обновление до Android 10 с оболочкой MIUI 11.
Astera вчера в 10:33
Политика
Путин уволил 30 генералов и полковников
В России около 30 генералов и полковников лишатся своих должностей.
URA.Ru 09 сентября в 16:01
Политика
МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами
Украинское внешнеполитическое ведомство расценило эту встречу как попытку поставить под сомнение суверенитет и территориальную целостность Украины.
РИА Новости вчера в 18:47
Общество
Роспотребнадзор проведёт проверку завтраков для детей
Роспотребнадзор проведёт контрольные проверки сухих завтраков для школьников с расширенным лабораторным исследованием.
RT на русском вчера в 22:47
Футбол
Агент Куртуа арестован по обвинению в отмывании денег
Агент голкипера «Реала» Тибо Куртуа Кристоф Энроти был арестован. Его обвиняют в мошенничестве, отмывании денег и коррупции, сообщает Marca.
Спорт-Экспресс вчера в 11:46
Политика
Предприниматель Гапонцев и Минфин США подписали мировое соглашение
Учёный и предприниматель Валентин Гапонцев и американские власти подписали мировое соглашение об урегулировании спора, который касается включения россиянина в «кремлёвский список».
RT на русском вчера в 16:53
Происшествия
Грузовое судно перевернулось у берегов США
Грузовое судно Golden Ray перевернулось и загорелось у атлантического побережья американского штата Джорджия.
Российская газета 08 сентября в 18:32
Космос
Астрономы нашли воду на экзопланете в обитаемой зоне
Если открытие будет подтверждено исследованиями, K2-18b станет первой известной науке экзопланетой, в атмосфере которой имеется водяной пар и есть условия для существования воды на поверхности.
Известия вчера в 17:04
Армия и оружие
Биньямин Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России
В Сочи 12 сентября состоится третья за год встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
РБК вчера в 22:51
Космос
Робот Федор наябедничал на космонавта Алексея Овчинина
Антропоморфному роботу, который вместе с космонавтами работал на борту МКС не понравилось, что наш земляк - Алексей Овчинин хотел использовать при починке молоток.
Первый Ярославский вчера в 05:24
Здоровье
Ученые рассказали, чем «запивать» еду, чтобы спастись от рака
Российская газета вчера в 00:10
Футбол
Бабаев рассказал, почему сорвался переход Комличенко в ЦСКА
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о неудачных переговорах с чешской командой «Млада-Болеслав» относительно перехода российского нападающего Николая Комличенко.
RT на русском вчера в 16:21
Армия и оружие
НАТО: США не планируют размещать в Евразии запрещенные ДРСМД ракеты
Российская газета вчера в 23:30
Происшествия
В Волгограде три человека погибли при пожаре на дачном участке
Три человека погибли при возгорании бани и летней кухни на дачном участке в Волгограде, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
РИА Новости вчера в 23:43
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
Верховный суд России в среду отменил все решения о продлении ареста бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осужденного на 13 лет колонии, сообщил в четверг РИА Новости его адвокат Евгений Балабас.
РИА Новости вчера в 22:12
Гаджеты
Места в очереди за iPhone 11 в Москве продаются за 400 тысяч
Российская газета вчера в 15:00
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Политика
«Газпрому» снова запретили использовать газопровод OPAL на 100%
Много лет Россия имела право на использование только 50% мощностей газопровода, а осенью 2016 года по решению Еврокомиссии российскому «Газпрому» было разрешено использовать еще 40% мощностей.
ТК Звезда 10 сентября в 07:21
Общество
Пять новых исков подали к оппозиционерам Соболь и Албурову
Пять новых исковых заявлений подано в Симоновский суд Москвы к оппозиционерам Любови Соболь и Георгию Албурову, следует из базы суда.
Ведомости вчера в 14:36
Политика
США приспустят флаги в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года
Комсомольская правда вчера в 03:49
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Культура
Дудь получил премию «Человек года» GQ и призвал не молчать
Московский Комсомолец 10 сентября в 16:17
Происшествия
Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры
Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс вчера в 10:23
Происшествия
СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
Ранее в пятницу местное информагентство ТВ2 сообщило, что в Томске на 16-летнего подростка завели уголовное дело из-за того, что он 5 июня ударил по капоту машину, переехавшую его гуляющего без поводка щенка.
РИА Новости вчера в 12:39