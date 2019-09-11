Транспорт

ВедомостиВедомостиРЖД запустит регулярный рейс «Ласточки» между Москвой и Петербургом

С 8 декабря 2019 г. рейсы с использованием пассажирских поездов «Ласточка» на маршруте Москва – Санкт-Петербург станут регулярными: один раз в день в обе стороны, сообщил представитель РЖД.
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Скоростные поезда «Ласточка» Москва - Петербург начнут курсировать в декабре

ТАССвчера в 07:55

С декабря между Петербургом и Москвой каждый день будут ходить «Ласточки»

78.ruвчера в 08:28

«Ласточки» из Петербурга в Москву начнут курсировать в декабре

Петербургский дневниквчера в 09:07

«Ласточки» назначены между Москвой и Санкт-Петербургом с 8 декабря

Агентство Москвавчера в 07:59

Росгранстрой, пограничники, таможенники и РЖД определились с деталями тестового заезда электрички Петербург - Иматра

Фонтанка.Рувчера в 12:02

«Ласточки» между Москвой и Петербургом начнут курсировать в декабре

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 09:59

«Ласточки» начнут ежедневно ходить между Петербургом и Москвой с декабря

Санкт-Петербургские ведомостивчера в 11:40
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 00:07, Вашингтон
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Газета.Ru вчера в 21:35
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В Москве побит температурный рекорд 1972 года

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Учёный и предприниматель Валентин Гапонцев и американские власти подписали мировое соглашение об урегулировании спора, который касается включения россиянина в «кремлёвский список».
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Грузовое судно Golden Ray перевернулось и загорелось у атлантического побережья американского штата Джорджия.
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Космос

Астрономы нашли воду на экзопланете в обитаемой зоне

Если открытие будет подтверждено исследованиями, K2-18b станет первой известной науке экзопланетой, в атмосфере которой имеется водяной пар и есть условия для существования воды на поверхности.
Известия вчера в 17:04
Армия и оружие

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РБК вчера в 22:51
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Антропоморфному роботу, который вместе с космонавтами работал на борту МКС не понравилось, что наш земляк - Алексей Овчинин хотел использовать при починке молоток.
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Ученые рассказали, чем «запивать» еду, чтобы спастись от рака

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Бабаев рассказал, почему сорвался переход Комличенко в ЦСКА

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Три человека погибли при возгорании бани и летней кухни на дачном участке в Волгограде, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
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Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
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США приспустят флаги в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года

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СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника

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Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры

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Ранее в пятницу местное информагентство ТВ2 сообщило, что в Томске на 16-летнего подростка завели уголовное дело из-за того, что он 5 июня ударил по капоту машину, переехавшую его гуляющего без поводка щенка.
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