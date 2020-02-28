Экономика

РБКРБКРЖД заявили о рисках из-за идеи Минфина о дивидендах на ₽277 млрд

Почему РЖД не хочет платить дивиденды В презентации Михайлова есть первая страница проекта распоряжения правительства о выплате дивидендов от января 2020 года, определяющего норму дивидендных выплат для госкомпаний в размере не менее 50% чистой прибыли.
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с чего всё началось

РЖД заявили о рисках из-за идеи Минфина о дивидендах на ₽277 млрд

Минфин в закрытой части федерального бюджета заложил 276,7 млрд руб. дивидендов от «Российских железных дорог» (РЖД) на 2020–2022 годы, следует из презентации, подготовленной первым заместителем гендиректора монополии Вадимом Михайловым к заседанию рабочей группы Госсовета, прошедшему 26 февраля.
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