Экономика
РБКРЖД заявили о рисках из-за идеи Минфина о дивидендах на ₽277 млрд
Минфин в закрытой части федерального бюджета заложил 276,7 млрд руб. дивидендов от «Российских железных дорог» (РЖД) на 2020–2022 годы, следует из презентации, подготовленной первым заместителем гендиректора монополии Вадимом Михайловым к заседанию рабочей группы Госсовета, прошедшему 26 февраля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 03:26, Ашберн
Армия и оружие
Турция нанесла ответные удары после атаки сирийской армии в Идлибе
Чиновник сообщил, что турецкие военные наносят воздушные и наземные удары по позициям сирийских войск.
Здоровье
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Белоруссии
В Белоруссии зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в пятницу в министерстве здравоохранения страны.
Происшествия
Полковник-миллиардер бросил особняк и сбежал из России
Полковник МВД России Сергей Терентьев сбежал в Монако, бросив свой особняк в Москве стоимостью 1 млрд рублей.
Происшествия
Один человек пострадал при взрыве СВУ на севере Петербурга
На севере Петербурга, в квартире дома по улице Замшина, 15, сработало самодельное взрывное устройство.
Армия и оружие
Два российских фрегата с «Калибрами» направились в Средиземное море
Два фрегата Черноморского флота проходят проливы Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море.
Политика
Россия временно ограничила въезд для граждан Ирана
Въезд иранских граждан на территорию России временно ограничен с 28 февраля в связи со вспышкой в Иране коронавируса COVID-19.
Армия и оружие
Япония опубликовала фото сопровождения российского Су-34
Министерство обороны Японии опубликовало фотографию сопровождения истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России к северу от острова Хоккайдо.
Армия и оружие
Столтенберг осудил Сирию за удары по турецким военным
Напомним, 27 февраля сирийские ВВС нанесли авиаудар по провинции Идлиб. В результате погибли 29 турецких военных.
Финансы
Курс доллара превысил 66 рублей впервые с осени 2019 года
Курс доллара преодолел отметку выше 66 рублей впервые с сентября 2019 года. По данным Московской биржи курс вырос на 0,9%.
Происшествия
В Сочи авиация возобновила поиск пропавших в Черном море детей
Поиск двух 14-летних мальчиков, которых из-за шторма унесло в морскую акваторию 25 февраля, всю ночь продолжались по береговой линии.
Армия и оружие
Ударные беспилотники РФ оснастят «Громом»
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева призналась, что родила дочь с помощью ЭКО
Российская теле- и радиоведущая, актриса, танцовщица Лера Кудрявцева призналась, что родила дочь с помощью экстракорпорального оплодотворения.
Авто
Volkswagen официально представил новый Golf GTI
Происшествия
На Урале рассмотрят апелляцию на арест гендиректора «Титановой долины»
Технологии
В России начались работы по созданию первой многоразовой ракеты
Ранее сообщалось, что начало летных испытаний демонстратора, то есть его первый полноценный пуск, планируется на рубеже 2023 года.
Единоборства
Емельяненко о спарринге с Кадыровым: Бил жестко с обеих рук
Известный российский боец ММА Александр Емельяненко, который проводит в Грозном тренировки перед запланированным на 3 апреля бое против Магомеда Исмаилова, поделился в Instagram фотографиями и прокомментировал тренировочный поединок против Рамзана Кадырова.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова переехала в США после ухода из «Уральских пельменей»
Юмористка жалуется, что написать книгу не так просто, как кажется.
Армия и оружие
Турция потребовала установить бесполетную зону над Идлибом
Турция требует установить бесполетную зону над Идлибом, заявил глава управления по связям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун 28 февраля на свой страничке в Twitter.
Экономика
Forbes перестал считать двух россиян миллиардерами
Forbes уточнил оценку состояния Ратмира Тимашева и Андрея Баронова — основателей стартапа Veeam Software, который они в январе продали за $5 млрд американскому венчурному фонду Insight Partners.
Экономика
Чистая прибыль «Интер РАО» выросла на 14,2% в 2019 году
Чистая прибыль генерирующей компании "Интер РАО" в 2019 году по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла на 14,2% в сравнении с показателем 2018 года, до 81,93 млрд руб. Это следует из отчета компании.
Кино
О подвиге брянского бойца Олега Ермакова рассказал телеканал «Звезда»
Телеканал «Звезда» 3 марта в 19.40. покажет фильм из документального цикла «Легенды армии» о подвиге Героя России Олега Ермакова – командира взвода разведки 234-го парашютно-десантного полка, брянского бойца.
Кино
Вышел первый трейлер сериала Tales from the Loop
Amazon выпустил первый трейлер будущего сериала Tales from the Loop. Он снят по мотивам работ художника Саймона Столенхага.
Общество
В Росгидромете пообещали аномально теплый март
Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте.
Политика
В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции
Выходной день 22 апреля, в который пройдет голосование по поправкам в Конституцию, не повлияет на заработную плату работников, получающих оклад.
Армия и оружие
В ДНР опасаются провокаций Киева с использованием артиллерии
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики опасается провокаций со стороны украинских силовиков в Донбассе с использованием артиллерии и минометов.
Шоу-бизнес
Степаненко рассказала об отношениях с Петросяном после развода
Известная российская артистка Елена Степаненко рассказала о том, как складываются ее отношения с экс-супругом, юмористом Евгением Петросяном после развода.
Футбол
Макеев: не думаю, что в ближайшие годы «Спартак» станет чемпионом
Не думаю, что в ближайшие годы клуб повторит тот результат.