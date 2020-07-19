Коронавирус
РИА НовостиРааб обвинил Россию в причастности к кибератакам на разработки вакцины
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что российские спецслужбы участвовали в кибератаках в отношении разработок западных стран по вакцине от коронавируса, об этом министр заявил в воскресенье, выступая в эфире телеканала Sky News.
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Шоу-бизнес
Ефремов отказался от алкоголя под домашним арестом
Актер Михаил Ефремов, находящийся под домашним арестом по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, ведет здоровый образ жизни и пьет лишь минералку.
Lenta.ru 08:42
Политика
Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть
Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале.
ИА Красная Весна вчера в 11:22
Общество
Путин распорядился провести юридический форум в Петербурге в 2021 году
Президент Владимир Путин распорядился провести Петербургский международный юридический форум в мае 2021 года.
РБК 09:32
Общество
В Хабаровске завершился вечерний митинг в поддержку Фургала
В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, она прошла в два этапа, собрала несколько десятков человек и закончилась без происшествий.
РИА Новости 10:11
Экономика
S&P подтвердило суверенные рейтинги России со стабильным прогнозом
Международное рейтинговое агентство S&P утвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB- со стабильным прогнозом.
Коммерсантъ 17 июля в 16:50
Кино
Собянин поздравил с 85-летием народного артиста РСФСР Василия Ливанова
Народные новости 07:14
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор разработал новые правила для заведений общепита.
Lenta.ru 08:26
Армия и оружие
Турция перебросит сирийских боевиков на поддержку Азербайджана
"Турция готовит переброску боевиков из так называемой Сирийской свободной армии в Азербайджан", - говорится в сообщении.
Газета.Ru вчера в 18:34
Футбол
Парфенов подал в отставку после вылета «Урала» из Кубка России
Наставник подал в отставку после того, как его подопечные проиграли полуфинал Кубка России.
Вести.Ru 09:11
Происшествия
Пассажиры маршрутки избили женщину в Днепре за оплату сразу двух мест
Всё началось после того, как одна из женщин оплатила два места, чтобы рядом с ней никто не сидел, сообщает портал "Информатор".
Life.ru 00:33
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
Футбол
Вратарь «Спартака-2» Александр Алексеев заразился коронавирусом
Голкипер московского "Спартака-2" Александр Алексеев сдал положительный тест на COVID-19.
Российская газета 10:19
Происшествия
Сестра экс-директора завода «Ростсельмаш» погибла при ограблении дома
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства гибели сестры бывшего директора завода «Ростсельмаш» в Ростовской области Юрия Пескова.
Известия 10:16
Политика
Чешский центр отверг обвинения в связях с Сафроновым
«Центр безопасности анализа и предотвращения (СВАР), который возглавляет знакомый Сафронова Мартин Лариш, не занимался подготовкой материалов для властей Чехии и никак не связан с российским журналистом», — заявил «Интерфаксу» пиар-менеджер центра Игорь Суворов.
BFM.ru 06:40
Здоровье
Еще 22 человека заболели коронавирусом в Республике Алтай
Число случаев COVID-19 в регионе выросло до 1239 За минувшие сутки в Республике Алтай выявили 22 новых случая COVID-19, сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с вирусом.
АМИТЕЛ 17 июля в 23:20
Политика
Трамп о протестах: «Мы пытаемся помочь Портленду»
Напомним, 18 июля губернатор американского штата Орегон Кейт Браун на своей странице в Twitter сообщила, что аресты участников беспорядков в городе Портленд, вызванных убийством афроамериканца Джорджа Флойда, должны прекратить федеральные власти.
REGNUM 09:56
Происшествия
В Севастополе заражение коронавирусом выявили у шестилетней девочки
Севастополь, 19 июля 2020, 11:42 — REGNUM Один новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Севастополе за минувшие сутки, сообщили 19 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:42
Игры
Более 150 тысяч кошек были поглажены в бете Mortal Shell
Официальный аккаунт разработчика Mortal Shell (студия Cold Symmetry) поделился инфографикой, в которой рассказал о том, что за время проведения открытого бета-тестирования игра собрала более 350 тысяч игроков и набрала более 5 миллионов просмотров на Twitch и YouTube.
3DNews 09:44
Наука
В Германии создано самое тонкое оптическое зеркало в мире
В Институте квантовой оптики имени Макса Планка физики разработали специальный зеркальный материал, который состоит из одного структурированного слоя из сотен атомов.
Evo-rus.com 17 июля в 01:38
Кино
Сериал по мотивам романа «Дивный новый мир» вышел на экраны
Стриминговый сервис Peacock показал на телевизионных экранах сериал по мотивам одноименного романа английского писателя Олдоса Хаксли "Дивный новый мир".
Экономика сегодня 08:21
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать на автомобили в России
Как сообщается в новом тексте документа, отныне будет нельзя использовать восстановленные и подержанные запчасти при ремонте автомобиля.
Avtovesti.com 05:49
Политика
Ключевая фигура скандала с Wirecard может скрываться в Белоруссии
Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек, который подозревается в манипуляциях на бирже, скрывается от правосудия в Белоруссии.
Коммерсантъ 09:45
Происшествия
Нижегородцы пожаловались на запах газа в нескольких районах города
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС, сообщения о резком запахе стали поступать от нижегородцев около 16:00 по Москве как из заречной части города - с улицы Марата (Канавинский район), из микрорайона Мещерское озеро, так и из нагорной - Нижегородского и Советского районов.
Интерфакс 10:10
Происшествия
Россиянин сбил кепку полицейского украинским флагом
В Гатчине Ленинградской области активист Владимир Шипицын при задержании, падая, сбил с полицейского кепку украинским флагом.
Lenta.ru 09:22
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 17 июля в 05:24
Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
Политика
В Киеве рассказали об отказе от Крыма и Донбасса
Киев проводит такую языковую и религиозную политику, из-за которой жители Донбасса не хотят жить в составе Украины, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Газета.Ru 04:21
Армия и оружие
На сторону ДНР перешел еще один украинский военнослужащий
КП - Донецк 17 июля в 03:56