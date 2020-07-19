с чего всё началось

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что российские спецслужбы участвовали в кибератаках в отношении разработок западных стран по вакцине от коронавируса, об этом министр заявил в воскресенье, выступая в эфире телеканала Sky News.

Рааб обвинил Россию в причастности к кибератакам на разработки вакцины

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Происшествия В Севастополе заражение коронавирусом выявили у шестилетней девочки Севастополь, 19 июля 2020, 11:42 — REGNUM Один новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Севастополе за минувшие сутки, сообщили 19 июля в региональном оперативном штабе. 9

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