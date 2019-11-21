Политика

Свободная ПрессаСвободная ПрессаРабинович о ситуации на Украине: Даже Порошенко такого не позволял

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что жителей «незалежной» обманывают. «Мы пришли к еще большей коррупции, чем было, потому что даже Порошенко такого не позволял: из страны вывели миллиарды», - приводит слова депутата телеканал NewsOne.
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 03:47, Ашберн
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