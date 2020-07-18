Политика

Вести.RuВести.RuРабинович подсказал, как можно «хоть что-то оставить украинцам»

Как сказано в комментарии Рабиновича, опубликованном на сайте партии, киевская власть сама признала, что пришла править страной "одноразово". Чтобы оставить хоть что-то гражданам Украины, сказал политик, эта власть должна уйти как можно быстрее.
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В Верховной раде нашли способ спасения Украины

Газета.Ru02:27

Депутат Рады призвал к смене руководства для спасения Украины

РЕН ТВ02:12

Депутат Рады назвал способ спасти Украину

РИА Новостивчера в 22:45

В Раде призвали власти Украины уйти в отставку ради сохранения страны

Взгляд.рувчера в 23:48

Депутат рассказал, как спасти Украину

Московский Комсомолецвчера в 23:22

В Раде назвали способ спасти Украину

Lenta.ruвчера в 23:18

Депутат Рады назвал отставку действующей власти способом спасти Украину

РБК00:29
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Армия и оружие

Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина

Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 11:44
2,3K
Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

В Москве умерла фигуристка Екатерина Александровская, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 08:02
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Происшествия

СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала

Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК 16 июля в 11:22
2,3K
Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
1K
Общество

В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала

Интерфакс 03:10
2,9K
Футбол

«Монако» уволил главного тренера

Футбольный клуб "Монако" отправил в отставку главного тренера Роберта Морено, сообщает L'Equipe.
Газета.Ru 06:38
Политика

В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400

Вашингтон, 17 июля 2020, 20:32 — REGNUM В Конгресс США республиканцы внесли законопроект о санкционных мерах против Турции за покупку Анкарой у России зенитно-ракетных систем С-400.
REGNUM вчера в 13:32
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Баскетбол

«Зенит» подтвердил подписание контракта с баскетболистом Фридзоном

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» объявил о переходе капитана сборной России Виталия Фридзона.
RT на русском 07:19
Шоу-бизнес

Киркоров заверил, что у него нет никаких отношений с Пугачевой

Напоминаем, что Киркоров и Пугачева состояли в браке на протяжении 11 лет.
Gazeta.SPb вчера в 06:31
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Происшествия

Прокуратура начала расследование о поджоге в соборе в Нанте

Прокуратура начала расследование по подозрению в поджоге кафедрального собора Святых Петра и Павла на западе Франции в городе Нант.
RT на русском 07:59
610
Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске

ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС вчера в 07:24
3,3K
Шоу-бизнес

44-летняя Елена Захарова «потеряла» грудь

Примечательно, что все происходящее снимают на камеру, даже тот момент, когда знаменитость «потеряла» грудь.
Bimru.ru вчера в 06:47
4
Общество

Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
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Шоу-бизнес

Стас Пьеха поразил фанатов сменой имиджа

Помимо лысой головы артист отрастил усы. Большинство поклонников певца негативно восприняли смену имиджа.
Подмосковье Сегодня вчера в 12:55
9
Происшествия

В отеле в Москве нашли тело известной девушки-экстрасенса

В пятизвездочном отеле «Петр I» на Неглинной улице в Москвы начальник службы безопасности нашел тело девушки, он сообщил в полицию.
Известия 05:52
76
Политика

Американского военного обвинили в передаче секретов россиянину

Военнослужащего ВМС США Чарльза Бриггса обвинили в передаче гражданину России секретных сведений о национальной обороне.
Вести.Ru 06:53
44
Авто

Daimler прекращает производство седанов Mercedes-Benz в США и Мексике

Автоновости дня 05:25
2
Общество

В Москве и Петербурге задержали пикетирующих против проекта Мизулиной

В Москве начались задержания участников одиночных пикетов против нового законопроекта об изменении Семейного кодекса, разработанного группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной.
РБК 08:13
7
Происшествия

В Воронежской области в ДТП погибли три человека

Острогожск, Воронежская область, 18 июля 2020, 14:44 — REGNUM Три человека погибли в результате автоаварии в Воронежской области утром 18 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
REGNUM 07:44
Общество

Пираты похитили 13 россиян и украинцев с судна в Гвинейском заливе

Пираты похитили 13 из 19 членов российско-украинского экипажа танкера MV Curacao Trader в Гвинейском заливе.
Газета.Ru 08:02
19
Общество

Мишустин распорядился учредить День работника транспорта

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился закрепить в календаре профессиональный праздник работников транспорта.
ТАСС 02:09
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Происшествия

СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве

Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском 06:11
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Космос

Черные дыры были ошибочно приняты за черные дыры другого типа и галактики

Астрономы обнаружили, используя несколько разных телескопов, включая рентгеновскую обсерваторию Chandra («Чандра») НАСА, что сверхмассивные черные дыры (СМЧД) одного типа «маскируются» под другой тип черных дыр.
AstroNews.ru 16 июля в 04:07
Общество

Редкие фотографии отца показала Ксения Шойгу

Фотографии с отцом Сергеем Шойгу показала глава проекта «Лига Героев» Ксения Шойгу. Снимки были сделаны во время путешествия в Туву.
Соловей.Инфо 05:43
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Армия и оружие

Россия и Турция рискуют схлестнуться в Ливии

Утро.ru вчера в 10:09
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Политика

Пушков оценил ответ Горбачева на обвинения в «капитуляции»

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-президента СССР Михаила Горбачева, который назвал «чепухой» обвинения в свой адрес в «геополитической капитуляции».
Rambler News Service 16 июля в 12:50
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Игры

СМИ: в Microsoft Store появилась страница новой Call of Duty под кодовым названием

Журналисты профильных изданий предположили, что под этим кодовым названием зашифрована новая часть Call of Duty.
CyberSport.ru вчера в 02:18
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Здоровье

Забайкалье заняло 4 место по выживаемости больных раком в стране

Процент выживаемости больных раком в Забайкальском крае составляет 58,7%, это четвёртый результат по стране.
Zabnews.ru 16 июля в 09:11
1
Политика

«У Путина может быть проказа»: доктор Гундаров сделал сенсационное заявление

Известный доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров сделал сенсационное заявление: страшное заболевание проказа до сих пор существует.
Собеседник вчера в 07:48
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Футбол

«Спартак» решил потратить на трансферы не менее 40 млн евро

Сообщается, что владелец «Спартака» Леонид Федун выделит от 40 до 50 миллионов евро на трансферы в межсезонье.
ProstoProSport 07:46
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