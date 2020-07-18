Как сказано в комментарии Рабиновича, опубликованном на сайте партии, киевская власть сама признала, что пришла править страной "одноразово". Чтобы оставить хоть что-то гражданам Украины, сказал политик, эта власть должна уйти как можно быстрее.

Рабинович подсказал, как можно «хоть что-то оставить украинцам»

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