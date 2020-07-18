Политика
Вести.RuРабинович подсказал, как можно «хоть что-то оставить украинцам»
Как сказано в комментарии Рабиновича, опубликованном на сайте партии, киевская власть сама признала, что пришла править страной "одноразово". Чтобы оставить хоть что-то гражданам Украины, сказал политик, эта власть должна уйти как можно быстрее.
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Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 11:44
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
В Москве умерла фигуристка Екатерина Александровская, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 08:02
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК 16 июля в 11:22
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Общество
В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала
Интерфакс 03:10
Футбол
«Монако» уволил главного тренера
Футбольный клуб "Монако" отправил в отставку главного тренера Роберта Морено, сообщает L'Equipe.
Газета.Ru 06:38
Политика
В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400
Вашингтон, 17 июля 2020, 20:32 — REGNUM В Конгресс США республиканцы внесли законопроект о санкционных мерах против Турции за покупку Анкарой у России зенитно-ракетных систем С-400.
REGNUM вчера в 13:32
Баскетбол
«Зенит» подтвердил подписание контракта с баскетболистом Фридзоном
Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» объявил о переходе капитана сборной России Виталия Фридзона.
RT на русском 07:19
Шоу-бизнес
Киркоров заверил, что у него нет никаких отношений с Пугачевой
Напоминаем, что Киркоров и Пугачева состояли в браке на протяжении 11 лет.
Gazeta.SPb вчера в 06:31
Происшествия
Прокуратура начала расследование о поджоге в соборе в Нанте
Прокуратура начала расследование по подозрению в поджоге кафедрального собора Святых Петра и Павла на западе Франции в городе Нант.
RT на русском 07:59
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС вчера в 07:24
Шоу-бизнес
44-летняя Елена Захарова «потеряла» грудь
Примечательно, что все происходящее снимают на камеру, даже тот момент, когда знаменитость «потеряла» грудь.
Bimru.ru вчера в 06:47
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
Шоу-бизнес
Стас Пьеха поразил фанатов сменой имиджа
Помимо лысой головы артист отрастил усы. Большинство поклонников певца негативно восприняли смену имиджа.
Подмосковье Сегодня вчера в 12:55
Происшествия
В отеле в Москве нашли тело известной девушки-экстрасенса
В пятизвездочном отеле «Петр I» на Неглинной улице в Москвы начальник службы безопасности нашел тело девушки, он сообщил в полицию.
Известия 05:52
Политика
Американского военного обвинили в передаче секретов россиянину
Военнослужащего ВМС США Чарльза Бриггса обвинили в передаче гражданину России секретных сведений о национальной обороне.
Вести.Ru 06:53
Авто
Daimler прекращает производство седанов Mercedes-Benz в США и Мексике
Автоновости дня 05:25
Общество
В Москве и Петербурге задержали пикетирующих против проекта Мизулиной
В Москве начались задержания участников одиночных пикетов против нового законопроекта об изменении Семейного кодекса, разработанного группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной.
РБК 08:13
Происшествия
В Воронежской области в ДТП погибли три человека
Острогожск, Воронежская область, 18 июля 2020, 14:44 — REGNUM Три человека погибли в результате автоаварии в Воронежской области утром 18 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
REGNUM 07:44
Общество
Пираты похитили 13 россиян и украинцев с судна в Гвинейском заливе
Пираты похитили 13 из 19 членов российско-украинского экипажа танкера MV Curacao Trader в Гвинейском заливе.
Газета.Ru 08:02
Общество
Мишустин распорядился учредить День работника транспорта
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился закрепить в календаре профессиональный праздник работников транспорта.
ТАСС 02:09
Происшествия
СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве
Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском 06:11
Космос
Черные дыры были ошибочно приняты за черные дыры другого типа и галактики
Астрономы обнаружили, используя несколько разных телескопов, включая рентгеновскую обсерваторию Chandra («Чандра») НАСА, что сверхмассивные черные дыры (СМЧД) одного типа «маскируются» под другой тип черных дыр.
AstroNews.ru 16 июля в 04:07
Общество
Редкие фотографии отца показала Ксения Шойгу
Фотографии с отцом Сергеем Шойгу показала глава проекта «Лига Героев» Ксения Шойгу. Снимки были сделаны во время путешествия в Туву.
Соловей.Инфо 05:43
Армия и оружие
Россия и Турция рискуют схлестнуться в Ливии
Утро.ru вчера в 10:09
Политика
Пушков оценил ответ Горбачева на обвинения в «капитуляции»
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-президента СССР Михаила Горбачева, который назвал «чепухой» обвинения в свой адрес в «геополитической капитуляции».
Rambler News Service 16 июля в 12:50
Игры
СМИ: в Microsoft Store появилась страница новой Call of Duty под кодовым названием
Журналисты профильных изданий предположили, что под этим кодовым названием зашифрована новая часть Call of Duty.
CyberSport.ru вчера в 02:18
Здоровье
Забайкалье заняло 4 место по выживаемости больных раком в стране
Процент выживаемости больных раком в Забайкальском крае составляет 58,7%, это четвёртый результат по стране.
Zabnews.ru 16 июля в 09:11
Политика
«У Путина может быть проказа»: доктор Гундаров сделал сенсационное заявление
Известный доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров сделал сенсационное заявление: страшное заболевание проказа до сих пор существует.
Собеседник вчера в 07:48
Футбол
«Спартак» решил потратить на трансферы не менее 40 млн евро
Сообщается, что владелец «Спартака» Леонид Федун выделит от 40 до 50 миллионов евро на трансферы в межсезонье.
ProstoProSport 07:46