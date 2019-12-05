Политика
Подмосковье СегодняРабинович считает, что продажа земли и война уничтожат Украину
По словам Рабиновича, Украине навязали войну в Донбассе, а в настоящее время претворяется в жизнь последний рубеж – продажа земли. Как считает Рабинович, это все исходит от «бригады Сороса», которая находится у власти.
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с чего всё началось
Продажа земли и война на востоке страны могут привести к гибели Украины, заявил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович, сообщается на ее сайте.РБК02:46
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