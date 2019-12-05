Политика

Подмосковье СегодняПодмосковье СегодняРабинович считает, что продажа земли и война уничтожат Украину

По словам Рабиновича, Украине навязали войну в Донбассе, а в настоящее время претворяется в жизнь последний рубеж – продажа земли. Как считает Рабинович, это все исходит от «бригады Сороса», которая находится у власти.
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с чего всё началось
Продажа земли и война на востоке страны могут привести к гибели Украины, заявил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович, сообщается
 на ее сайте.
РБК02:46

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В Раде предрекли Украине уничтожение

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Украине спрогнозировали уничтожение

Lenta.ruвчера в 12:52
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Запущенный NASA в августе 2018 года автоматический зонд «Паркер» (Parker Solar Probe) приблизился к Солнцу на рекордно близкое расстояние для созданных человеком объектов.
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Политика

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Запрещенная в России организация «Меджлис крымскотатарского народа» намерена организовать марш на Крым.
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Матвиенко предложила наказать Новака из-за задержки закона о счетчиках

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Путин заговорил на немецком языке на встрече с бизнесменами из ФРГ

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями бизнеса Германии стал говорить на немецком языке.
Газета.Ru 09:24
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«Нафтогазу» удалось реально взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд, рассказал в интервью изданию LIGA.net предправления украинской компании Андрей Коболев.
Ведомости вчера в 17:57
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В оккупированном Артемовске двое подростков до смерти забили пособника ВСУ

Умер избитый вечером 29 ноября подростками известный на Украине пособник ВСУ, так называемый «волонтер АТО» Мирошниченко.
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Политика

В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
РЕН ТВ 04 декабря в 16:41
Спорт

Россия выиграла все матчи в группе на ЧМ по гандболу

Prognozist 07:58
Политика

Эксперты Совета Европы раскритиковали украинский закон о языке

Закон о государственном языке Украины не смог обеспечить баланс между распространением украинского языка и обеспечением языковых прав меньшинств, постановили эксперты Венецианской комиссии Совета Европы.
РБК 10:23
Происшествия

Машина сбила женщину с двумя детьми в Зеленограде

Вести.Ru вчера в 11:59
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Газета.Ru 11:08
Авто

Первый российский электромобиль Zetta скоро появится в продаже

Серийное производство первого российского электрокара Zetta стартует в Тольятти в первом квартале 2020 года.
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Общество

SPAR закроет часть магазинов в России

«ТД Интерторг» – крупнейший франчайзи SPAR в России по количеству магазинов, также управляет универсамами «Семья» и «Идея».
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Политика

МИД Турции объяснил покупку ракетных систем С-400 у России

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара была вынуждена купить российские зенитные ракетные комплексы С-400, так как союзники по НАТО не хотели продавать Турции аналогичное вооружение.
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Apple выпустит пять новых iPhone в 2020 году

О планах Apple по выпуску новых пяти моделей популярных смартфонов заявил авторитетный инсайдер Мин-Чи Куо.
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Кино

Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»

Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
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Здоровье

«Государство пытается нас убить». Четыре тысячи пациентов с генетическим заболеванием муковисцидоз лишены жизненно важных лекарств из-за закона об импортозамещении

Пьет другое лекарство, разжижающее мокроту в легких, муколитик.
Новая газета 09:37
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Правительство Украины отменило минимальную зарплату для учителей

Правительство Украины отменило действие постановления предыдущего состава Кабмина об уровне самой низкой зарплаты учителя в размере трех прожиточных минимумов.
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Певец Прохор Шаляпин опубликовал фотографию после очередной пластической операции.
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Умер заслуженный преподаватель МГУ, математик Олег Ивашев-Мусатов, который отравился средством для прочистки труб "Крот".
РИА Новости 09:23
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МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
РИА Новости вчера в 11:30
Фигурное катание

Фигуристка Валиева выиграла финал юниорского Гран-при

Россиянка Камила Валиева одержала победу в финале юниорского Гран-при по фигурному катанию в Турине.
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НХЛ не будет рассматривать эпизод, в котором защитник «Колорадо» Никита Задоров применил силовой прием против форварда «Монреаля» Йеспери Котканиеми.
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«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы

РИА Новости 04 декабря в 09:19
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Генпрокуратура Германии начала расследование дела Скрипалей

Генпрокуратура Германии начала собственное расследование дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.
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