Ученый констатировал, что у Туркменистана, как и у других некоторых государств мира есть природный, технологический и людской ресурсный потенциал для трансформации в крупного производителя лития и экспортёра этого стратегического продукта на мировой рынок.
Недавно в Новосибирск поступила новая снегоуборочная техника — это современные спецмашины на базе грузовика ГАЗон NEXT, мини погрузчики ЧЕТРА для уборки тротуаров и компактные маневренные мини-погрузчики BAUMECH, которые мы назвали «роботами» — ими можно управлять, просто шагая рядом.
Учёные разрабатывают свинцовопоглощающую ленту для перовскитных солнечных элементов Исследователи из Университета Северного Иллинойса и Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии (NREL) Министерства энергетики США описали процесс создания экономичной свинцовопоглощающий плёнки.
Президент США Джо Байден в беседе со своим российским коллегой Владимиром Путиным выразил обеспокоенность ситуацией с Украиной, призвал к дипломатическому урегулированию и предупредил, что на военную эскалацию последует коллективный ответ Запада в виде решительных экономических и иных мер, сообщил Белый дом.