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Рабочая группа ЦБ разработала поправки о введении постоянного механизма кредитных каникул

Согласно поправкам, заемщик с потребительским кредитом на срок не менее двух лет и попавший в тяжелую жизненную ситуацию сможет получить отсрочку платежей на три месяца.
РБК
Введение постоянного механизма кредитных каникул для потребкредитов, — главная новелла документа, который рассматривался на заседании совета в ноябре.
Известия
Рабочая группа экспертного совета по защите прав потребителей финуслуг при Центральном банке РФ разработала поправки к закону "О потребительском кредите".
ТАСС
Заемщики, которые заразились коронавирусом или потеряли доход в связи с ограничительными мерами, могли подать заявку на полугодовую отсрочку выплат.
Известия

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«Известия»: в России может появиться постоянный механизм для потребкредитов
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