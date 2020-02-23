Политика

РБКРБКРабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции

Законом предлагается регламентировать только наблюдение от Общественной палаты, подтвердил РБК сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Крашенинников.
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с чего всё началось

Рабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции

Сам вопрос, который будет выноситься на голосование, будет утвержден указом президента о назначении общероссийского голосования. Весь блок поправок в Конституцию будет принят одним пакетом, говорили ранее члены рабочей группы.
РБК01:05

Подробнее о событии

Рабочая группа по Конституции определилась, как будет проходить голосование

Фонтанка.Ру03:26

СМИ рассказали о концепции голосования по Конституции

РИА Новости03:20

Наблюдателей на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию будет назначать Общественная палата

Эхо Москвы03:00

Рабочая группа рассказала детали голосования по поправкам в Конституцию

Коммерсантъ02:54

В рабочей группе раскрыли, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию

URA.Ru02:04

Стали известны подробности голосования по изменению Конституции

Lenta.ru02:56

Рабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции

РБК01:05
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Пригожин призвал перенять опыт Украины на «Евровидении»

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в интервью "Газете.Ru" победу группы Go-A в украинском отборе на "Евровидение-2020", который завершился 22 февраля.
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Политика

На Украине к 23 февраля показали советские фильмы о десантниках вопреки запрету

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Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции официальному представителю МВД Ирине Волк.
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В обращении участники «корона»-протестов в Санжарах уверяют, что приносили туда лишь пирожки

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Здоровье

Эвакуированной из Китая на Украину иностранке стало плохо

Одна из эвакуированных из Китая на Украину женщин почувствовала себя плохо, в карантинный санаторий пришлось вызвать скорую помощь.
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Здоровье

Врач Комаровский поговорил с жителями Новых Санжар о коронавирусе

Врач и телеведущий Евгений Комаровский встретился с жителями поселка Новые Санжары Полтавской области Украины и объяснил им ситуацию с коронавирусом, передает телеканал "112 Украина".
Газета.Ru 01:14
Общество

В Китае из-за коронавируса продажи авто рухнули на 92%

RuNews24.ru 21 февраля в 23:40
Футбол

«Барселона» разгромила «Эйбар», Месси оформил покер

LiveSport.ru вчера в 11:56
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Россиянам могут разрешить платить рублями на турецких курортах.
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Единоборства

Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
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Российский боец MMA Зубайра Тухугов одержал победу над Кевином Агиларом на турнире UFC Fight Night 168, который прошел в Окленде.
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Песков заявил о невыполнении Турцией сочинских соглашений по Сирии

Как подчеркнул пресс-секретарь российского президента, в документах, которые подписали Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, речь шла о том, что именно Турция должна гарантировать разведение, размежевание и вывод тяжелых вооружений из демилитаризованной зоны в Сирии.
РИА Новости 06:54
Политика

В Москве проходит шествие КПРФ и «Левого фронта» в честь 23 февраля

Согласованное шествие КПРФ, «Левого фронта» и других лево-патриотических сил началось в Москве.
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Биатлон

Ройселанн выиграла масс-старт на ЧМ по биатлону, Юрлова — шестая

Нева Спорт 07:23
Армия и оружие

Анатомия молчаливой жестокости

Украинские войска атаковали позиции Корпусов Республик вблизи населённых пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.
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Общество

Восемь россиян с Diamond Princess поместили на карантин в Казани

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США ужесточат правила выдачи грин-карт с 24 февраля

Американская администрация с 24 февраля ужесточит выдачу виз грин-карт иностранцам, которые рассчитывают на получение государственного пособия, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Коммерсантъ вчера в 19:57
Общество

Вологжан предупредили об ухудшении погодных условий

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Кино

После «Холопа» кассовым хитом в Сербии станет и «Лёд 2»

В упорной борьбе российский сиквел опередил голливудский хит «Соник в кино».
Кинобизнес сегодня 21 февраля в 15:12
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Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»

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ToDay News Ufa 21 февраля в 03:06
Происшествия

На Украине восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком

Маршрутный автобус и грузовик столкнулись в Николаевской области Украины, пострадали оба водителя и шесть пассажиров маршрутки, сообщается в воскресенье на сайте Госслужбы Украины по ЧС.
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Наука

«Магический» двухслойный графен оказался странным металлом

В двухслойном графене с поворотом на «магический» угол обнаружили редкую линейную зависимость электрического сопротивления от температуры вблизи абсолютного нуля.
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Политика

Сандерс одержал победу на праймериз демократов в Неваде

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс лидирует в первичном голосовании в Неваде за кандидатуру на пост президента США от Демократической партии.
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Добавление меди в топливо позволит в пять раз увеличить скорость ракет

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Культура

HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
РБК 21 февраля в 20:42
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