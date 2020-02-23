Политика
РБКРабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции
Законом предлагается регламентировать только наблюдение от Общественной палаты, подтвердил РБК сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Крашенинников.
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с чего всё началось
Сам вопрос, который будет выноситься на голосование, будет утвержден указом президента о назначении общероссийского голосования. Весь блок поправок в Конституцию будет принят одним пакетом, говорили ранее члены рабочей группы.РБК01:05
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Музыка
Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020
Музыкальная группа Go-A представит Украину на конкурсе «Евровидение-2020», который пройдёт с 12 по 16 мая в Роттердаме.
Авто
LADA Granta получила мощный мотор и подорожала
В дальнейшем «Супер-Авто» планирует выпускать LADA Granta и с 8-клапанным двигателем ВАЗ-21116 объемом 1,6 литра мощностью 87 лошадиных сил.
Футбол
Источник: «Боруссия» и «Ювентус» интересуются 17-летним защитником «Порту»
По сведеним источника, 17-летним португальцем интересуются «Ювентус» и дортмундская «Боруссия».
Политика
На Украине к 23 февраля показали советские фильмы вопреки запрету
На Украине, несмотря на запрет Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны, телеканал "Интер" показал фильм про учения советских десантников в двух частях: "В зоне особого внимания" и "Ответный ход".
Экономика
Туроператоры просят Мишустина компенсировать убытки от коронавируса
Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой рассмотреть возможность компенсации потерь туроператоров из-за ситуации с коронавирусом в Китае, как это планируется сделать в отношении Минтранса.
Политика
В Кремле сообщили о ходе согласования саммита по Сирии
Даты проведения саммита по Сирии с участием России, Турции, Германии и Франции находятся на стадии согласования.
Общество
Запрещенный на Украине праздник 23 февраля вышел в лидеры запросов Google
На Украине поисковый запрос со словами «23 февраля праздник» находится в тройке самых частых среди пользователей Google, свидетельствуют данные сервиса Google Trends.
Армия и оружие
Путин сообщил о планах по оснащению армии и флота новейшим вооружением
Президент России Владимир Путин сообщил, что армия и флот будут оснащены новейшим вооружением, в том числе лазерными, гиперзвуковыми комплексами, высокоточными системами.
Кино
Названы самые ожидаемые сериалы от Netflix
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Армия и оружие
Путин заявил об уничтожении группировок террористов в Сирии
Российские военные уничтожили террористические группировки в Сирии и предотвратили на крупные угрозы для страны.
Армия и оружие
Первая партия российских ЗРК «Панцирь-С1» доставлена в Сербию
Отечественные зенитные ракетные комплексы «Панцирь-С1» доставлены на сербский военный аэродром, сообщил министр обороны Сербии Александр Вулин.
Политика
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Владимир Путин по случаю празднования Дня защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
Политика
Военные Донбасса поздравили «ВСУшников» с 23 февраля
Как сообщала «Русская Весна», украинские оккупанты поздравили с 23 февраля по-своему: в прифронтовых посёлках ДНР снова разрушены дома мирных жителей.
Здоровье
Диетолог перечислил уникальные свойства гречки
Диетолог Андрей Бобровский перечислил уникальные свойства гречки. Об этом специалист рассказал в интервью радио Sputnik.
Общество
Вологжан предупредили об ухудшении погодных условий
22 и 23 февраля на территории Вологодской области ожидается порывистый ветер до 21 м/с, а также сильный снег и дождь.
Биатлон
Биатлонист Логинов отказался от масс-старта ЧМ
Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов не примет участия в масс-старте чемпионата мира в итальянском Антхольце.
Общество
Топ-10 востребованных в Выксе профессий
Многие соискатели в скором времени придут на собеседования непосредственно в отделы кадров. Ярмарка вакансий проводится регулярно.
Происшествия
Подросток пытался убить ребенка в Мурманской области
СК возбудил уголовное дело против 15-летнего подростка, который избил, пытался задушить и закопал в снег 11-летнего мальчика в городе Кандалакша Мурманской области.
Здоровье
В Италии резко выросло число заболевших коронавирусом
За последние несколько дней в Италии резко выросло число заболевших новым типом коронавирусной инфекции.
Кино
Граждане Украины не оценили комедию о «героях АТО»
Кассовый сбор от проката украинской комедии об участниках карательной операции в Донбассе под названием «Наши котики» составил мене восьми миллионов гривен (21 млн рублей).
Общество
Россиянам захотели разрешить платить рублями на турецких курортах
Россиянам могут разрешить платить рублями на турецких курортах.
Игры
Создатели Metro: Exodus полностью переходят на рейтрейсинг
Metro: Exodus стала одной из первых игр с полноценной поддержкой рейтрейсинга, однако Шишковцов отмечает, что это лишь проба пера — первое поколение технологии, тогда как в будущем они смогут показать куда более впечатляющую работу.
Происшествия
Семьи погибших при взрыве газа в Азове получат по 1 млн рублей
В субботу в трехэтажном жилом доме в Азове произошел взрыв. Два человека погибли, еще одна женщина была ранена.
Космос
Рогозин заявил о поставках воронежским предприятием деталей для Boeing
Политика
Кива матом послал декоммунизаторов и поздравил с 23 февраля
Народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива поздравил своих подписчиков в соцсети с 23 февраля и недвусмысленно выразил отношение к запрету на Украине советского праздника.
Недвижимость
Вторичный рынок ожидает второго дыхания
В ЦИАН отрицательную динамику отмечают также в Краснодаре, где за месяц вторичная недвижимость подешевела на 1,7%, до 65,8 тыс. руб. за кв. м. Стоимость реальных сделок на вторичном рынке обычно оказывается ниже представленных цен.
Политика
В Киеве заявили, что готовы к новой эвакуации своих граждан из китайского Уханя
Власти Украины готовы организовать очередную эвакуацию своих граждан, которые остались в китайском городе Ухань, который сейчас является эпицентром распространения эпидемии коронавируса «Если мы сейчас наберем достаточное количество заявок от украинцев из города Ухань с просьбой эвакуировать их, Украина сможет это сделать снова», — заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.