Политика

РБКРБКРабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции

Законом предлагается регламентировать только наблюдение от Общественной палаты, подтвердил РБК сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Крашенинников.
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с чего всё началось

Рабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции

Сам вопрос, который будет выноситься на голосование, будет утвержден указом президента о назначении общероссийского голосования. Весь блок поправок в Конституцию будет принят одним пакетом, говорили ранее члены рабочей группы.
РБК01:05

Подробнее о событии

Рабочая группа по Конституции определилась, как будет проходить голосование

Фонтанка.Ру03:26

Рабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции

РБК01:05

Стали известны подробности голосования по изменению Конституции

Lenta.ru02:56

Рабочая группа рассказала детали голосования по поправкам в Конституцию

Коммерсантъ02:54

В рабочей группе раскрыли, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию

URA.Ru02:04

Наблюдателей на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию будет назначать Общественная палата

Эхо Москвы03:00

СМИ рассказали о концепции голосования по Конституции

РИА Новости03:20
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