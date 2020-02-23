Политика
РБКРабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции
Законом предлагается регламентировать только наблюдение от Общественной палаты, подтвердил РБК сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Крашенинников.
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с чего всё началось
Сам вопрос, который будет выноситься на голосование, будет утвержден указом президента о назначении общероссийского голосования. Весь блок поправок в Конституцию будет принят одним пакетом, говорили ранее члены рабочей группы.РБК01:05
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Игроки «Барселоны» пройдут медицинский осмотр перед матчем с «Наполи»
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Полиция приезжала к Логинову ночью для подписания протокола
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Зеленский пообещал наказать виновных в нагнетании паники на Украине
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Италия ввела жесткие ограничения из-за вспышки коронавируса в стране
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Эвакуированные с Diamond Princess россияне прибыли в Казань
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Медики рассказали, как отличить боль артрита от проявлений артроза
Финансы
Курсы валют на сегодня, 21 февраля 2020 года
Курсы валют сегодня 21.02.2020 ЦБ РФ таковы: Европейская валюта Курс доллара на сегодня, 21.02.2020 по данным Центробанка установлен на уровне 63.69 рублей за 1 USD.
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В Мытищах очевидцы сняли на видео, как женщина прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку, сообщает "Москва 24".
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Сульшер: Б. Фернандеш напоминает мне Скоулза
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В США при запуске ракеты погиб инженер, сторонник теории плоской Земли
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«Нефтехимик» забросил восемь безответных шайб в ворота «Амура»
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Роспотребнадзор дал советы по выбору тортов и пирожных
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