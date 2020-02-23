Сам вопрос, который будет выноситься на голосование, будет утвержден указом президента о назначении общероссийского голосования. Весь блок поправок в Конституцию будет принят одним пакетом, говорили ранее члены рабочей группы.

с чего всё началось

Законом предлагается регламентировать только наблюдение от Общественной палаты, подтвердил РБК сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Крашенинников.

Рабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции

Общество Ученые проследили источник коронавируса в Китае Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.

Политика США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе Агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на источники, что Госдеп считает, что в социальных сетях существует большое количество якобы связанных с Россией аккаунтов, ведущих координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе.

Экономика Баффетт рассказал о росте прибыли Berkshire Hathaway на 1900% Чистая прибыль инвестфирмы Berkshire Hathaway в 2019 году выросла на 1900% по сравнению с прошлым годом и составила $81 млрд, сообщил в письме (.pdf) инвесторам глава компании Уоррен Баффетт.

Футбол «Лацио» может подписать Лаллану Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана может перейти в «Лацио». Об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Политика Президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата В День защитника Отечества президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Здоровье Эвакуированной из Китая на Украину иностранке вызвали скорую Иностранке, которую наряду с гражданами Украины эвакуировали из Китая и поместили на карантин по коронавирусу в санаторий в Полтавской области, накануне вызвали скорую помощь из-за болей в животе, сообщил в воскресенье замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

Финансы Курсы валют на сегодня, 21 февраля 2020 года Курсы валют сегодня 21.02.2020 ЦБ РФ таковы: Европейская валюта Курс доллара на сегодня, 21.02.2020 по данным Центробанка установлен на уровне 63.69 рублей за 1 USD.

Политика Песков: Турция пока не выполнила сочинские договоренности по Сирии Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Анкара пока что не выполнила условия договоренностей по Сирии, достигнутые более года назад в Сочи.