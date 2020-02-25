Политика

ТАССТАССРабочая группа по Конституции не планирует менять ее преамбулу

Рабочая группа по подготовке поправок к Конституции не планирует заниматься корректировкой преамбулы основного закона. Об этом во вторник журналистам сообщил сопредседатель группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
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Рабочая группа пока не планирует менять преамбулу Конституции

Коммерсантъ04:47

В рабочей группе по Конституции не планируют менять ее преамбулу

РИА Новости04:02

Путин планирует собрать руководителей думских фракций для разговора о поправках в Конституцию

Пятый канал23 февраля в 01:56

Рабочая группа по Конституции не планирует менять ее преамбулу

ТАСС04:01

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РЕН ТВ02:49

Политолог Галлямов: Единственное наследие Путина - институциональный коллапс в России

FreeNews-Volga23 февраля в 09:20

Рабочая группа по Конституции решила не менять ее преамбулу

Газета.Ru04:27
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 07:15, Ашберн
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Бывший президент Египта Хосни Мубарак умер в возрасте 91 года, сообщило государственное телевидение страны.
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Нацбанк Украины вводит в обращение новую купюру

С 25 февраля Национальный банк Украины вводит в оборот новую купюру, номиналом 200 гривен.
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Общество

Замминистра здравоохранения Ирана заразился коронавирусом

Тест на коронавирус у заместителя министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи показал положительный результат.
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Россия внедрит VR-технологии в образовательный процесс

Предполагается, что применение технологий виртуальной реальности позволит повысить эффективность обучения, а также поднять вовлеченность школьников в образовательный процесс.
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Спорт

Борзаковский снял свою кандидатуру с выборов президента ВФЛА

Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский снял свою кандидатуру с выборов президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
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Россия и Белоруссия договорились о компенсации за «грязную» нефть

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Назван актерский состав второго сезона «Ведьмака» от Netflix

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Ученые открыли новый метод распознавания дальних землетрясений

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Как сообщили «Известия», в нынешнем году Минтруд, Минздрав и Фонд соцстрахования запустят родовые сертификаты в электронном виде.
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