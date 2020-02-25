Политика
ТАССРабочая группа по Конституции не планирует менять ее преамбулу
Рабочая группа по подготовке поправок к Конституции не планирует заниматься корректировкой преамбулы основного закона. Об этом во вторник журналистам сообщил сопредседатель группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
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Путин планирует собрать руководителей думских фракций для разговора о поправках в Конституцию
Пятый канал23 февраля в 01:56
Политолог Галлямов: Единственное наследие Путина - институциональный коллапс в России
FreeNews-Volga23 февраля в 09:20
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Экономика
Российские банки планируют отказаться от бумажных договоров
Крупнейшие банки России планируют полностью отказаться от бумажных договоров с клиентами и до конца 2020 года перейти на электронную форму соглашений.
Гаджеты
Huawei представила новый складной смартфон Huawei Mate Xs
Для покупки Huawei Mate Xs будет доступен с 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ по цене 2 500 евро.
Политика
США и Индия начнут переговоры по двустороннему торговому соглашению
Индия и США договорились начать переговоры по масштабному соглашению о двусторонней торговле.
Армия и оружие
Путин рассказал об оснащении армии и флота новейшим вооружением
Президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжит направлять во все виды войск новейшее вооружение и технику.
Политика
Страны Шенгена могут усилить контроль на границах из-за коронавируса
Страны, входящие в Шенгенскую зону, могут самостоятельно вводить контроль на границах в связи с угрозами безопасности и здравоохранения, сказала на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии.
Кино
«Такое нельзя пропускать»: новый трейлер Dreams посвятили отзывам прессы
Европейское подразделение PlayStation опубликовало на своём YouTube-канале новый трейлер игрового инструментария Dreams.
Экономика
Россияне сэкономят на ипотеке 2,8 трлн рублей
За счет рефинансирования ипотеки россияне смогут сэкономить 2,8 триллиона рублей.
Общество
Украинскую антарктическую станцию покрыл «кровавый снег»
На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" образовался красный снег, сообщается на странице Министерства образования и науки Украины в фейсбуке.
Гаджеты
HTC планирует выпустить первый 5G-смартфон
До конца текущего года тайваньская HTC планирует выпустить первый 5G-смартфоны HTC скорей всего будет использоваться аппаратная платформа Snapdragon.
Здоровье
Таджикистан усиливает контроль на границе с Афганистаном
На контрольно-пропускных пунктах таджикско-афганской границы усилен контроль в связи с выявленными фактами заражения новым коронавирусом в Афганистане.
Общество
Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак
Бывший президент Египта Хосни Мубарак умер в возрасте 91 года, сообщило государственное телевидение страны.
Общество
Нацбанк Украины вводит в обращение новую купюру
С 25 февраля Национальный банк Украины вводит в оборот новую купюру, номиналом 200 гривен.
Общество
Замминистра здравоохранения Ирана заразился коронавирусом
Тест на коронавирус у заместителя министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи показал положительный результат.
Технологии
Россия внедрит VR-технологии в образовательный процесс
Предполагается, что применение технологий виртуальной реальности позволит повысить эффективность обучения, а также поднять вовлеченность школьников в образовательный процесс.
Спорт
Борзаковский снял свою кандидатуру с выборов президента ВФЛА
Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский снял свою кандидатуру с выборов президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Политика
Министр здравоохранения Германии не станет бороться за пост главы ХДС
Глава Министерства здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что поддерживает кандидата на пост председателя Христианско-демократического союза Германии (ХДС), премьер-министра федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армина Лашета.
Политика
Зеленский поручил погасить долги по зарплатам шахтерам до мая
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству погасить долги по зарплатам шахтерам в ближайшие два месяца.
Футбол
Лига чемпионов. «Наполи» примет «Барселону»
В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» сыграет с «Барселоной». Матч пройдет в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло».
Технологии
Уоррен Баффетт назвал лучший бизнес в мире
Миллиардер и глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт в интервью телеканалу CNBC назвал корпорацию Apple, «возможно, лучшим бизнесом в мире» из тех, что ему довелось увидеть.
Здоровье
Дети медработников попадут в детские сады без очереди
Речь идет об установлении права на первоочередной прием в детсады для детей медработников поликлиник, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и скорой медицинской помощи.
Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о компенсации за «грязную» нефть
Россия и Белоруссия подписали протокол о компенсации Минску за «грязную» нефть из расчета 15 долларов за баррель, сообщили в пресс-службе компании «Белнефтехим».
Гаджеты
Huawei создаст экосистему искусственного интеллекта в России
«В наших ближайших планах – использовать продукцию Huawei для создания экосистемы ИИ, которая может заложить основу для полноценной цифровой трансформации российской экономики», – отметил в своей программной речи Лю Юй.
Политика
Партию Зеленского на новых выборах поддержит 36,4% избирателей — опрос
За пропрезидентскую партию «Слуга народа» на гипотетических выборах в Раду проголосовали бы 36,4% избирателей.
Происшествия
Башкирский таксист не обращался в полицию из-за нападения пассажирки
Таксист в башкирском Стерлитамаке, на которого напала пассажирка с двумя детьми из-за отсутствия второго детского кресла в машине, не обращался в полицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
Кино
Новый ролик «Тихого места 2» посвящён борьбе в изменившемся мире
Кино
Назван актерский состав второго сезона «Ведьмака» от Netflix
Наука
Ученые открыли новый метод распознавания дальних землетрясений
Новый метод обработки сигналов гравитационных возмущений позволит быстрее и с меньшими затратами детектировать землетрясения, заявляют ученые-геофизики 22 февраля в статье, опубликованной в журнале Earth and Planetary Science Letters.
Здоровье
Родовые сертификаты в России сделают электронными
Как сообщили «Известия», в нынешнем году Минтруд, Минздрав и Фонд соцстрахования запустят родовые сертификаты в электронном виде.